Combattere la paura di volare: i consigli dei piloti

editato in: da

Sebbene l’aereo sia uno dei mezzi di trasporto più sicuri al mondo, la paura di volare continua ad essere un problema che affligge migliaia di persone. L’idea stessa di essere sospesi a migliaia di metri da terra, chiusi in uno spazio stretto assieme a decine di altri passeggeri, scatena timori atavici in molti di noi. Ma ci sono dei trucchetti per poter alleviare le nostre paure.

La fobia del volo viene presa molto seriamente da chi, per mestiere, ha a che fare con migliaia di viaggiatori ogni giorno. Personale di bordo e piloti sono coloro che, meglio di tutti, sanno come affrontare la paura di volare, che si manifesti all’inizio del viaggio oppure solo in casi particolari come forti turbolenze. Ed è proprio da un pilota inglese che arrivano alcuni suggerimenti per sciogliere le morse dei nostri timori, così da poterci godere un volo più sereno. Esistono dei corsi, ad esempio, che mirano proprio ad affrontare le paure più frequentemente causa di problemi per i passeggeri, così da arrivare preparati al proprio viaggio.

In alcuni aeroporti, invece, è stato allestito un vero e proprio servizio di pet therapy: sapevate che i cani possono fare miracoli nello stemperare l’ansia e il panico dovuti all’imminente partenza per un volo? Tuttavia, può capitare che la paura sorga all’improvviso, quando si è già in alta quota. In questi casi, non si può far altro che intervenire con qualche stratagemma utile: il primo trucchetto consiste nella respirazione. Può sembrare banale, ma inspirare profondamente, trattenere il respiro per qualche secondo e poi espirare a lungo aiuta ad alleviare il panico. Abbinate la respirazione profonda alla contrazione muscolare – ad esempio, stringendo forte i glutei – per sentire la tensione che si scioglie.

Non tenete la paura per voi: parlatene apertamente con il personale di bordo, che vi aiuterà in ogni modo affinché il viaggio sia il più sereno possibile. Potrete rivolgere agli assistenti tutte le domande che volete, così potreste scoprirvi rassicurati dalle loro risposte puntuali. Un metodo pratico per distogliere la mente dall’ansia di volare è la visualizzazione. Quando sentite la paura crescere dentro di voi, pensate immediatamente a qualcosa di piacevole. A quanto pare, uno stratagemma utile consiste nel pensare al momento in cui scenderete dall’aereo e incontrerete i vostri cari, oppure arriverete alla meta delle vostre vacanze.

Se siete coscienti di soffrire di questa paura, potete anche organizzarvi in anticipo. Gli esperti consigliano di dividere un lungo volo in sezioni di mezz’ora, ciascuna delle quali dovrà essere dedicata ad un’attività diversa: potrete leggere, giocare con lo smartphone, guardare un episodio della vostra serie tv preferita, ascoltare della buona musica, consumare un pasto o qualsiasi altra cosa vi aiuterà a distrarre la mente. Infine, sapevate che un grande aiuto arriva dalla tecnologia? Esistono applicazioni che potrete comodamente scaricare sul vostro smartphone, le quali vi permetteranno di ascoltare musica rilassante e seguire sessioni di meditazione appositamente create per sconfiggere la paura di volare.