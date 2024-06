Come vengono puliti gli aerei e le navi da crociera

Vi siete mai chiesti come viene effettuata l'igienizzazione a bordo degli aerei e delle navi da crociera? Ecco una spiegazione dettagliata del processo

La pulizia e l’igiene sono aspetti fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere dei passeggeri a bordo di aerei e navi da crociera. Forse non ci avete mai fatto caso, ma ogni volta che un aereo atterra vengono compiute delle pulizie a bordo. Altrettanto accade quando il velivolo torna alla base alla fine della giornata di servizio, o quando una nave da crociera ha portato a termine il suo viaggio. Ma in molti si chiedono come vengono effettuate queste operazioni di pulizia.

Partendo dal presupposto che ogni compagnia ha i propri standard e le proprie tecniche, le regole comuni sono le stesse per praticamente qualsiasi operatore.

Pulizia degli aerei

Partiamo dagli aerei, che percorrono tragitti più brevi (almeno dal punto di vista temporale) e di conseguenza hanno una turnazione maggiore per quanto riguarda i passeggeri. Ogni volta che un aeromobile atterra, intervengono degli addetti alle pulizie che salgono a bordo non appena completate le procedure di sbarco.

Igiene e pulizia sono aspetti prioritari nel settore dell’aviazione. Dopo ogni volo, gli aerei dunque vengono sottoposti a una dettagliata pulizia per rimuovere sporcizia, germi e batteri. Le compagnie aeree seguono protocolli specifici che includono la pulizia delle superfici di contatto ad alto tocco, come braccioli, cinture di sicurezza, tavoli, schermi e poggiatesta. Per questa operazione, vengono utilizzati detergenti efficaci e disinfettanti approvati. Inoltre, i filtri dell’aria a bordo degli aerei (HEPA) assicurano un’adeguata circolazione dell’aria, filtrando particelle nocive e migliorando la qualità dell’aria all’interno della cabina.

Naturalmente si tratta di un’operazione piuttosto rapida, dal momento che nella maggior parte dei casi l’aereo deve essere pronto per ripartire di lì a poco. Solitamente si raccolgono i rifiuti più grandi, si svuotano i cestini e si controllano le tasche dei sedili, oltre ad una generica pulizia delle toilette. Solo in caso di particolare sporcizia si procede con delle pulizie più approfondite – può succedere se ad esempio a bordo una persona si è sentita male e ha sporcato il pavimento.

Un’igienizzazione più accurata viene effettuata alla fine del servizio, quando l’aereo rientra alla base. Con tempi di riposo più lunghi, gli addetti alle pulizie possono procedere con calma a tutte le operazioni necessarie per rimettere a nuovo il mezzo. Tutte le superfici vengono aspirate e lavate con appositi prodotti disinfettanti, prestando particolare attenzione alle zone con cui i passeggeri hanno maggior contatto: i vassoi, i sedili e le loro tasche, le cinture di sicurezza e le toilette.

Tutto ciò, però, non dovrebbe far venire meno alcune delle più basilari regole d’igiene: quando salite a bordo di un aereo, portate con voi delle salviettine disinfettanti con cui pulire le superfici comuni. Un piccolo gesto vi proteggerà anche nel caso in cui le operazioni di pulizia siano state effettuate troppo frettolosamente.

Pulizia delle navi da crociera

Le navi da crociera sono imbarcazioni di grandi dimensioni che ospitano migliaia di passeggeri e membri dell’equipaggio. Per garantire un ambiente sicuro e igienico, le navi da crociera seguono rigorosi protocolli di pulizia. Tornate in porto, le navi da crociera vengono quindi sottoposte ad una procedura di igienizzazione approfondita con appositi prodotti e macchinari per avere una pulizia completa.

Le cabine vengono pulite accuratamente tra una crociera e l’altra, con particolare attenzione alle superfici di contatto come maniglie, interruttori, telecomandi e bagni. Le aree comuni, come ristoranti, sale da pranzo e piscine, vengono pulite e disinfettate regolarmente. Le compagnie di crociera adottano anche sistemi di ventilazione avanzati e filtri d’aria per mantenere una buona qualità dell’aria a bordo.

Consigli per viaggiare in sicurezza

Per assicurare un viaggio pulito e igienico in aereo o in nave, ci sono alcuni consigli da seguire.

Prima di partire, ricordatevi di portare con voi salviette igienizzanti o disinfettanti per le mani e di indossare abiti puliti. Durante il viaggio, evitate di toccarvi il viso con le mani non lavate e coprite la bocca e il naso quando si tossice o si starnutisce. Per quanto riguarda l’igiene personale, ricordatevi che potete utilizzare la toilette per lavare anche spesso le mani con acqua e sapone.