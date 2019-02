Si può guardare SkyGo e DAZN dal cellulare sull’aereo?

editato in: da

In aereo si può usare il cellulare solo in modalità aereo. Tuttavia, a bordo di molte compagnie aeree, si può navigare in Internet.

Il più delle volte pagando, a meno che non si viaggi in Business o Prima Classe, dove il wi-fi è un servizio complimentary offerto ai passeggeri più facoltosi.

E, se si desiderasse guardare una partita di calcio o un evento sportivo o un qualunque programma trasmesso in diretta, compreso nel proprio abbonamento Sky o DAZN sullo smartphone o sul tablet in aereo tramite la app SkyGo, tecnicamente si potrebbe fare. In realtà non è così. Ecco perché.

Sky e DAZN potrebbero funzionare anche volando a 11mila metri di altitudine.

Lo smartphone – gratis o a pagamento – può essere attualmente collegato al wi-fi dell’aereo che ormai è disponibile su quasi tutti i voli, tranne i low cost.

Non si possono guardare gli eventi live

Il motivo per cui, nonostante il wi-fi a bordo, non si possono guardare programmi live sul cellulare (o tablet o pc) dipende dalla larghezza della banda che è troppo ridotta per soddisfare questo tipo di esigenza in volo. Come ha spiegato a SiViaggia il comandante di un A380 “La banda è troppo stretta, è sufficiente giusto per i messaggi e whatsapp. Invece, per la Tv a bordo c’è un router dedicato”. Infatti, sempre più compagnie aeree offrono la possibilità di guardare le notizie in diretta sul display della poltrona, news fornite da alcuni canali televisivi. Per il momento né Sky né DAZN sono tra in servizi offerti, ma in futuro non è detto che non arrivino anche questi servizi.

Si possono guardare i contenuti già scaricati su SkyGo

Se, tramite wi-fi, si può navigare in Internet, spedire e ricevere e-mail, chattare e whatsappare, al contrario non si possono guardare programmi in streaming. Neppure con SkyGo. Si possono solo guardare contenuti già scaricati su SkyGo, dalle serie Tv agli eventi sportivi. Finché c’è memoria ci sono programmi da vedere durante un viaggio in aereo.