Cosa può succedere se non spegni il telefono in aereo

Perché spegnere il telefono in aereo? Rispettare questa semplice e basilare regola può davvero fare la differenza mentre si viaggia in aereo per la sicurezza di tutti i passeggeri.

Quando ci si prepara a partire con un volo in aereo, uno dei rituali comuni poco prima del decollo è quello di spegnere i dispositivi elettronici, inclusi i telefoni cellulari, che non possono essere accesi nuovamente e utilizzati se non dopo l’atterraggio. Tuttavia, ci sono molte persone che si chiedono cosa potrebbe effettivamente succedere se non spegnessero il telefono in aereo. Vediamo insieme quali sono le ragioni di questa richiesta e cosa potrebbe accadere se non venisse rispettata.

Perché si richiede di spegnere i telefoni in aereo?

Le norme a bordo degli aerei che richiedono di spegnere i telefoni cellulari durante le fasi critiche di decollo e atterraggio sono principalmente legate alla sicurezza e alla regolamentazione dell’aviazione. L’uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, quali tablet o pc, potrebbe interferire con i sistemi di comunicazione e navigazione dell’aereo, creando potenziali rischi per la sicurezza del volo.

Ma perché dunque spegnere il telefono in aereo? Ovviamente dietro questo piccolo accorgimento si nascondono motivazioni importanti che è sempre bene tenere presente. In questo modo non si metterà a rischio la propria sicurezza e quella degli altri passeggeri. Recenti studi hanno evidenziato che molte persone hanno infatti ancora oggi le idee confuse sul perché ad ogni aereo hostess e piloti ricordano di spegnere il telefono cellulare.

La questione si complica ulteriormente se si considera che un viaggiatore su tre ammette di aver dimenticato almeno in un’occasione questa semplice accortezza. Se questa mancanza è così pericolosa, perché in generale non è successo niente di grave?

Bisogna sfatare una leggenda metropolitana: la richiesta di tenere il telefono spento non riguarda affatto la possibilità che la compresenza di più smartphone accesi faccia precipitare l’aereo. In realtà non c’è alcun motivo di pensare che telefonare in volo possa essere così catastrofico. Questo non significa affatto però che questa disposizione vada ignorata.

Il problema infatti esiste: il campo elettromagnetico dei telefoni cellulari può interferire con i rilevatori del velivolo. Queste spie controllano che i parametri rimangano stabili e ne comunicano il buon funzionamento alla cabina di pilotaggio. Ecco perché spegnere il telefono in aereo.

Ovviamente è una eventualità piuttosto remota. Se dovesse accadere che questi dispositivi riescano ad interferire con i sistemi di controllo dell’aereo, gli esiti non dovrebbero essere particolarmente gravi. Infatti ogni velivolo è dotato di due sistemi di monitoraggio. Se non si riscontra corrispondenza tra i loro responsi, viene avviata una complicata procedura per appurare se il problema sussista davvero o se ci si trovi di fronte ad un falso allarme.

Alcune compagnie aeree sono volute andare incontro alle esigenze dei passeggeri e hanno già stabilito come, raggiunta una certa altitudine, sia possibile riaccendere i cellulari in modalità completa. Bisogna tenere conto di alcune semplici regole: il galateo da seguire durante il volo si arricchisce quindi di alcune nuove voci.

Per esempio c’è un limite massimo di chiamate che possono essere effettuate in contemporanea. Del resto il perché dello spegnere il telefono in aereo potrebbe essere anche quello di non disturbare in modo eccessivo il vicino di poltrona.

Cosa succede se non si spegne il telefono in aereo?

Se un passeggero decidesse di non spegnere il telefono durante le fasi critiche del volo, potrebbero verificarsi in sostanza diverse situazioni:

Possibile interferenza elettromagnetica: anche se le probabilità sono basse, come già detto, i telefoni cellulari possono creare interferenze elettromagnetiche che potenzialmente disturberebbero i sistemi di comunicazione dell’aereo. Questo potrebbe creare confusione nelle comunicazioni di volo e nei sistemi di navigazione. Violazione delle norme di sicurezza: non rispettare le istruzioni del personale di cabina sull’uso dei dispositivi elettronici potrebbe essere considerato una violazione delle norme di sicurezza dell’aereo. In casi estremi, potrebbe portare a conseguenze più serie come richiami, multe o addirittura divieti di viaggio futuri. Potenziale pericolo per il volo: se più passeggeri ignorassero le istruzioni di spegnere i telefoni cellulari, l’accumulo di interferenze elettromagnetiche potenzialmente potrebbe creare un ambiente di interferenza più intenso, anche se è raro che ciò accada.

La “modalità aereo”

La “modalità aereo” è una funzione oggi consentita in volo da diverse compagnie aeree e presente su molti dispositivi elettronici, inclusi telefoni cellulari, tablet e computer portatili. Attivare la modalità aereo disabilita le funzionalità wireless del dispositivo, come la connessione cellulare, il Wi-Fi, il Bluetooth e il GPS. In pratica, la modalità aereo permette di utilizzare il dispositivo in modalità offline, senza connessioni attive, riducendo al minimo le interferenze elettromagnetiche che potrebbero influire sugli strumenti di navigazione e comunicazione degli aeromobili.

La modalità aereo è generalmente richiesta durante le fasi critiche del volo, come il decollo e l’atterraggio, per evitare interferenze con i sistemi di navigazione e di comunicazione dell’aereo. Una volta raggiunta l’altitudine di crociera, molte compagnie aeree consentono l’uso di dispositivi in modalità aereo.

Attivare la modalità aereo può aiutare a risparmiare energia, poiché disattiva le funzionalità wireless che consumano batteria, come la connessione cellulare e il Wi-Fi. Questo può essere infatti anche particolarmente utile in situazioni in cui è necessario preservare la carica della batteria del dispositivo.

Quando la modalità aereo è attiva, è comunque possibile utilizzare alcune funzioni del dispositivo che non richiedono connessioni wireless, come la fotocamera, la musica o le app già scaricate. Tuttavia, non sarà possibile effettuare chiamate, inviare messaggi o connettersi a Internet fino a quando la modalità aereo non verrà disattivata.

Tuttavia, è importante ricordare che le linee guida sull’uso della modalità aereo possono variare da compagnia aerea a compagnia aerea e da paese a paese. È perciò fondamentale in aereo seguire le istruzioni del personale di volo e rispettare le normative in vigore riguardo all’uso dei dispositivi elettronici durante il volo.