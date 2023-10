La città delle streghe e del voodoo: la destinazione da raggiungere ad Halloween

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Xinhua News Agency / IPA Decorazioni di Halloween a New Orleans

Ottobre è uno dei periodi più affascinanti per gli amanti dell’autunno perché segna l’ingresso nel vivo della stagione più magica dell’anno. Ma non è l’unico motivo per cui questo mese è atteso così tanto, soprattutto per chi ha pianificato nuovi e straordinari viaggi.

Proprio sullo scadere del mese, infatti, tutto ciò che è sepolto all’ombra di quello che conosciamo si palesa in forme inedite, suggestive e talvolta molto spaventose. Del resto stiamo parlando di Halloween, della celebrazione più affascinante dell’anno. Anche se c’è chi ancora guarda a questo giorno con riserbo e un po’ di scetticismo, c’è chi ha trasformato questa antica festa in una vera e propria tradizione annuale da vivere e condividere.

Se siete stanchi di optare per il solito “dolcetto o scherzetto”, e volete immergervi nella tradizione non limitandovi alle sole zucche intagliate, allora non vi resta che preparare i bagagli e organizzare un nuovo viaggio, la città delle streghe e del voodoo vi aspetta: è questa la destinazione perfetta da raggiungere ad Halloween.

Bentornati a New Orleans

Il nostro viaggio di oggi ci conduce nel cuore di una delle città più affascinanti e suggestive del mondo intero, soprattutto per gli amanti dell’occulto. Stiamo parlando di New Orleans, la città della Louisiana situata sul fiume Mississippi, celebre soprattutto per la vibrante scena notturna, per le culture che si mescolano e si influenzano tra loro da secoli e per la parata del Mardi Gras che si tiene ogni anno in occasione del Carnevale.

I motivi per visitare la città sono tantissimi, così come sono altrettante le cose da fare e da vedere e che rendono New Orleans una destinazione da visitare almeno una volta nella vita. Lo sanno bene gli amanti della magia e del mistero che hanno fatto della città una meta imprescindibile del dark tourism.

La città della Louisiana, infatti, si è guadagnata il primato di destinazione occulta d’America, e forse del mondo intero. New Orleans, inoltre, è conosciuta come la città del voodoo, un appellativo questo legato indissolubilmente alla figura di Marie Laveau, considerata la regina delle streghe.

Tantissimi i luoghi della città da visitare, quelli pregni di magia e di mistero da scoprire passo dopo passo. Tra questi c’è, sicuramente, il quartiere francese, famoso per il jazz e le leggende di streghe e fantasmi. Altro indirizzo imperdibile è quello di Marigny, dove è possibile entrare nel Crescent City Conjure e toccare con mano tutto il fascino della magia africana. Tantissimi i negozi e le botteghe da raggiungere e visitare per acquistare elisir, pozioni e altri ingredienti magici per la creazione di talismani o incantesimi.

Fonte: iStock/Kirkikis

Tra streghe e voodoo: come celebrare Halloween

Quando si parla di destinazioni occulte, magiche e misteriose, New Orleans è in cima alla lista. Come abbiamo visto, indipendentemente da ciò in cui scegliete di credere, si tratta di una tappa imprescindibile per tutti coloro che subiscono il fascino di ciò che non si conosce. Streghe, fantasmi, storie, maledizioni e riti vi attendono in città in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni.

Tuttavia, se è un’esperienza al di fuori dall’ordinario che volete vivere, il consiglio è quello di raggiungere New Orleans proprio ad Halloween. Non è un caso, infatti, che la città sia stata inserita nella lista delle migliori destinazioni del mondo da visitare ad in questo periodo da Travel and Leisure.

A partire dalla metà di ottobre, infatti, le creature oscure e spaventose che durante l’anno vivono nell’ombra, iniziano a sfilare per le strade, popolando soprattutto la celebre Frenchmen Street. Ci sono vampiri, zombi e fantasmi, non mancano neanche streghe e folletti dispettosi. A fare da cornice a questa suggestiva moonwalk ci sono le case e gli edifici abbigliati sapientemente per l’occasione. Halloween è anche l’occasione perfetta per visitare i cimiteri monumentali, tra i quali spicca quello di Saint Louis dove è sepolta la regina del voodoo, Marie Laveau.

A partire dall’ultima settimana del mese, inoltre, la città si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo da brividi: eventi, spettacoli e feste si susseguono in ogni parte di New Orleans fino a culminare con la grande parata del 31 ottobre.