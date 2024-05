Le origini e il successo del Bed & Breakfast

Siamo ormai abituati a dormire nei Bed and Breakfast in giro per l'Italia o nel mondo, ma questa forma di accoglienza non è sempre esistita: ecco come ha avuto origine

Dormire in un Bed and Breakfast è oggi una forma di pernottamento ben consolidata: essere accolti in case e strutture che riportano a una dimensione familiare e autentica è il concetto che sta alla base della nascita di questa forma di accoglienza.

Sempre più turisti, nel corso degli anni, scelgono i B&B per le proprie vacanze, che siano giovani viaggiatori o famiglie con bambini. Ma vi siete mai chiesti da dove arrivino queste alternative ai classici hotel? Andiamo alla scoperta della storia dei Bed & Breakfast, che ha origine in tempi antichi.

Storia del grande successo dei B&B: le origini

Le origini dei Bed & Breakfast risalgono ai primi decenni del Novecento nelle campagne inglesi e irlandesi d’Europa. In realtà, già prima del XX secolo, nel Vecchio Continente, i viaggiatori erano soliti pernottare in locande e monasteri, che offrivano un posti letto e pasti caldi agli avventori: una formula embrionale di quelli che sarebbero poi diventati i Bed & Breakfast che conosciamo noi oggi.

È a partire dagli anni ’20 del Novecento che si diffondono nel Regno Unito e in Irlanda luoghi di accoglienza a basso costo e in ambienti conviviali. All’epoca, molti giovani partivano per andare alla ricerca di lavoro verso le città. Così, le famiglie iniziavano a rendere le loro stanze da letto vuote disponibili per i viaggiatori che cercavano un caldo riparo e qualcosa da mangiare. Lo stesso fenomeno iniziava a prendere piede anche in America, dove le famiglie aprivano la porta delle proprie case alle persone di passaggio anche per poter guadagnare qualche somma di denaro nel difficile periodo della Grande Depressione.

Nei decenni successivi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il fenomeno dei B&B si diffonde maggiormente: in Inghilterra e in Irlanda molte famiglie ospitavano i soldati americani che attendevano di rientrare in patria e, successivamente, offrivano riparo e colazione ai turisti che visitavano queste terre. Erano soprattutto le donne a intraprendere questa attività di accoglienza, con un’attenzione particolare nella decorazione delle stanze offerte e nella preparazione di ricche e gustose colazioni per i propri ospiti.

“Bed and Breakfast, Two and Six” era l’insegna tipica appesa alle porte o alle finestre delle case che accoglievano i viaggiatori: un cartello che comunicava l’offerta di letto e colazione a 2,6 scellini (il significato di “Two and Six”).

A partire dagli anni Cinquanta in fenomeno dei Bed & Breakfast si è allargato notevolmente in tutto il Nord Europa, in America e in Australia, nonostante in certe zone venissero nominati diversamente. Si chiamavano paradores, minskukus, pousados, gasthaus o pensioni, ma il concetto di fondo era sempre lo stesso: offrire agli ospiti una stanza in cui dormire all’interno di una casa, con una ricca colazione ad attenderli al mattino, il tutto in un ambiente familiare e a prezzi economici.

La diffusione dei B&B in Italia

In Italia, invece, è soltanto dagli anni ’90 che si sono affermati come valida alternativa ai classici hotel. La formula di accoglienza dei B&B, inizialmente casuale e poco organizzata, si è consolidata con il passare del tempo anche nello Stivale, dimostrando di poter essere una formula vincente e apprezzata da moltissimi viaggiatori di tutte le età.

In tempi più recenti, questo concept si è evoluto notevolmente tanto che oggi esistono anche B&B di design che fanno invidia a molti alberghi e boutique hotel, dimostrando che eleganza e autenticità possono essere la combinazione perfetta per una vacanza diversa, a contatto con le persone del luogo visitato e in ambienti che ci fanno sentire come a casa, ben accolti e trattati come ospiti speciali.

Bed & Breakfast oggi: l’offerta competitiva

Il segreto del loro successo duraturo è quello di promulgare un’ideale di accoglienza autentico, in cui il viaggiatore ha la possibilità di essere accolto quasi come fosse un amico di vecchia data o un ospite speciale.

Dal semplice letto con colazione, i servizi offerti dai Bed & Breakfast si sono evoluti e sono aumentati in numero e qualità, così come i canali di promozione. Di conseguenza, anche i prezzi delle stanze offerte sono aumentati rispetto all’economicità delle prime soluzioni.

Il B&B è diventato così un punto di riferimento nel mercato turistico, proponendo ai propri clienti un’offerta all’avanguardia e attenta ad ogni minimo dettaglio ed esigenza. Vivere il luogo che si intende visitare attraverso il contatto diretto con gli abitanti locali e le loro tradizioni, permette di stabilire un legame speciale tra persone e un impatto positivo sull’esperienza di viaggio.