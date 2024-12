Le terme di Fiuggi, località termale del Lazio

Fonte: iStock Ingresso delle Terme di Fiuggi

Nel cuore del Lazio si trova una delle località termali più celebri d’Italia. Si tratta di Fiuggi, cittadina famosa grazie alla presenza di acque termali dalle notevoli proprietà terapeutiche, apprezzate ormai da migliaia di anni, sin dall’epoca Medievale. Chiunque decida di passare una giornata di relax o un breve periodo all’insegna del benessere, potrà trovare in Fiuggi una piacevole sorpresa, la meta ideale. Questo articolo è una piccola guida su come arrivare alle terme di Fiuggi e tutte le informazioni utili per godere delle proprietà benefiche delle sue acque.

Come arrivare alle terme di Fiuggi

Le terme di Fiuggi, in provincia di Frosinone, si trovano in una posizione decisamente strategica, in quanto raggiungibile facilmente da alcune delle principali città italiane. Per chi vuole raggiungere le terme in auto è possibile usufruire della rete autostradale italiana che, ad esempio, collega molto facilmente questa località termale da Roma, proseguendo in direzione Napoli, o da Napoli, proseguendo, viceversa, in direzione di Roma. Inoltre, la città di Fiuggi dispone di numerosi parcheggi pubblici nelle vicinanze delle strutture termali, alcuni a pagamento ed altri completamente gratuiti.

In alternativa, è possibile raggiungere in treno la vicina stazione ferroviaria di Anagni-Fiuggi, dalla quale proseguire in autobus fino alla destinazione finale, per un viaggio che impiega circa 30 minuti. Il centro di Fiuggi, a breve distanza dalla stazione termale, è raggiungibile anche con un bus diretto da Roma, con un viaggio di circa un’ora e mezza.

Giorni di apertura e orari delle terme di Fiuggi

Le terme di Fiuggi sono aperte tutto l’anno, ma gli orari possono variare a seconda della stagione in cui si desidera visitare i diversi centri termali ed il tipo di struttura scelto.

Durante l’anno sono disponibili due fonti specifiche: Fonte Bonifacio e Fonte Anticolana sono aperte, con orari aggiornati da Luglio 2024, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:30. Questi orari, durante la stagione invernale o anche durante determinati periodi e festività dell’anno, potrebbero subire variazioni. È sempre consigliabile contattare la struttura in anticipo, prima di recarsi al centro termale.

Prezzi delle terme di Fiuggi

Per quanto riguarda i prezzi di ingresso alle terme di Fiuggi, è possibile acquistare degli ingressi singoli o pacchetti di 7 o 14 giorni d’ingresso. L’ingresso giornaliero, ad esempio, è di 10€ per il biglietto intero, oppure di 4,50€ per l’ingresso ridotto, dedicato ai ragazzi dai 12 ai 16 anni di età, e di 4€ per i disabili oltre il 67%. È anche possibile acquistare il biglietto d’ingresso al prezzo scontato di 5€ per i gruppi di almeno 20 persone. per l’ingresso pomeridiano è prevista una riduzione del 50% sul prezzo d’acquisto.

Nel centro è anche possibile usufruire di alcuni trattamenti terapeutici, come l’idroterapia, in quanto le acque di Fiuggi sono conosciute per essere molto adatte a terapie diuretiche e depurative, ma anche messaggi terapeutici e rilassanti, sedute di fangoterapia e percorsi benessere.

Info utili per visitare le terme di Fiuggi

Per chi organizza una visita al centro termale di Fiuggi, fra gli stabilimenti laziali da non perdere e tra i centri termali più belli d’Italia, è necessario tenere a mente alcune informazioni pratiche, per vivere al meglio questa esperienza. Come già accennato in precedenza, raggiungere queste terme è semplice e la disponibilità di numerosi parcheggi consente di raggiungere questa località molto facilmente. Un fattore in più che consente, soprattutto a chi soffre di problemi di mobilità ridotta, a godere dei benefici delle acque termali di Fiuggi, che al loro interno hanno rampe, ascensori e servizi igienici dedicati, garantendo un alto livello di accessibilità.

Inoltre, per chi desidera soggiornare a Fiuggi, nei pressi del centro termale è possibile scegliere fra numerose strutture, come hotel e Bed & Breakfast, convenzionati con le terme ed alcuni dei quali offrono convenzioni ai propri ospiti.

Fiuggi è la destinazione ideale per chi desidera passare un’esperienza di relax nel cuore del Lazio e godere di tutti i benefici di queste acque termali.