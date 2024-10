Torna la Settimana del Baratto: come dormire (quasi) gratis nei B&B italiani

Come fare per ottenere un soggiorno gratuito in una delle cento strutture in tutta Italia che aderiscono a questa iniziativa giunta alla 16° edizione. Beni e servizi in cambio di un pernottamento

Fonte: Ufficio stampa La Galleria di Milano

Sono molte le persone che vivono con la valigia sempre pronta e non vedono l’ora di approfittare di un’offerta speciale per scappare qualche giorno e fare un viaggio anche breve che possa regalargli emozioni e permettergli di vedere posti nuovi. Tuttavia non tutti possono concedersi tanti viaggi nel corso dell’anno poiché bisogna fare i conti con le spese che sono sempre tante.

Dal 18 al 24 novembre si svolge la Settimana del Baratto 2024, promossa dal sito Bed-and-Breakfast.it, il che vuol dire che sarà possibile pernottare gratis in tutta Italia in cambio di beni e servizi. Questa iniziativa giunta alla 16° edizione è un’idea del principale operatore italiano nel settore travel online che offre la possibilità di soggiornare a costo zero per una settimana nella località italiane che si preferisce. Come funziona? Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere per partecipare e regalarsi qualche giorno di vacanza senza spendere troppo.

Come partecipare alla Settimana del Baratto 2024

Se volete sfruttare questo evento per viaggiare senza costi di pernottamento in tutta Italia basta scegliere il modo alternativo di pagamento, ovvero beni e servizi potete offrire in cambio del soggiorno in una delle strutture che aderiscono all’iniziativa che sono circa cento in tutto lo stivale. I viaggiatori quindi devono offrire qualcosa in cambio, creando un’esperienza di baratto autentica e onesta. Sul sito Settimanadelbaratto.it gli utenti possono consultare la lista completa delle strutture aderenti, vedendo i loro “desideri”, ovvero di cosa hanno bisogno.

C’è chi cerca le marmellate fatte in casa, chi vuole lezioni di cucina, chi ha bisogno di qualcuno per delle traduzioni o per delle performance musicali. Pertanto i potenziali ospiti devono scegliere un desiderio da esaudire per ottenere in cambio il soggiorno gratuito. Il baratto, tuttavia, non si rivolge solo ai professionisti, ma anche a chi ha hobby o passioni particolari come la cucina, l’artigianato, l’arte, la musica, tanto da poter dare un contributo utile ed efficace. Basta quindi mettere al servizio delle abilità personali e se l’offerta del servizio viene accettata si può concordare un periodo di vacanza nella località desiderata.

I servizi più richiesti per il baratto

“La Settimana del Baratto incarna lo spirito più autentico della condivisione e dell’accoglienza. Anno dopo anno, vediamo crescere l’entusiasmo sia da parte dei viaggiatori che dei gestori delle strutture, confermando che il vero valore di questa iniziativa non è solo nello scambio di beni o servizi, ma nelle relazioni umane che nascono. Questo successo dimostra che c’è un forte desiderio di riscoprire un modo più genuino e collaborativo di viaggiare e vivere il nostro Paese”, ha detto Giambattista Scivoletto, Founder del portale Bed-and-Breakfast.it