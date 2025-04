Se vi state chiedendo come acquistare i voli last minute e risparmiare, qui troverete la risposta: abbiamo raccolto i suggerimenti degli esperti del settore

Fonte: iStock Come risparmiare sui voli last minute

Ammettiamolo, siamo sempre alla ricerca di consigli per raggiungere le destinazioni dei nostri sogni senza spendere un patrimonio. E per fortuna, questi suggerimenti a volte arrivano e potrebbero svoltarci la giornata (e rasserenare il nostro portafoglio). Condé Nast Traveller ha intervistato alcuni dei migliori esperti di aviazione e viaggi del Regno Unito per scoprire come battere il sistema e ottenere le migliori offerte sui voli last minute.

Se in passato, infatti, era più semplice acquistarli a prezzi ridotti perché le compagnie erano solite abbassarli nei giorni precedenti per assicurarsi di riempire i posti rimasti vuoti, ora non funziona più così. Con i nuovi modelli di business, le compagnie scelgono le tariffe in anticipo utilizzando algoritmi e intelligenza artificiale. Ma non tutto è perduto: questi i consigli degli esperti per risparmiare.

Controllare le offerte aeree delle singole compagnie

In generale, acquistare voli last minute può essere più costoso rispetto alla prenotazione anticipata, ma in alcune circostanze potreste essere fortunati. Il primo consiglio, seppur possa sembrare scontato, non lo è: molte persone dimenticano di controllare le migliori offerte pubblicate sui siti delle compagnie aeree. Queste vengono solitamente programmate per le stagioni di punta, quando la maggior parte dei viaggiatori ha già prenotato le proprie vacanze.

Secondo gli esperti, dovete tenere sempre d’occhio i tradizionali saldi delle compagnie aeree alla fine di agosto, poiché questi possono farvi risparmiare oltre il 20% delle tariffe abituali per i viaggi tra settembre e l’inizio di dicembre.

Se il detto “non importa dove, la cosa fondamentale è andare” è la frase che vi tatuereste, questo è il consiglio adatto a voi: usate la funzione ‘Ovunque’ di Skyscanner. Invece di digitare una destinazione nella casella ‘A’, cliccate semplicemente ‘Ovunque’, selezionate le vostre date e vedete cosa vi propone. Nella maggior parte dei casi troverete dei suggerimenti che includono scali multipli e diverse compagnie aeree low-cost, ma se siete alla ricerca di un’avventura immediata a un prezzo inferiore, questa è un’ottima opzione da tenere in considerazione.

Stessa cosa vale per le date, perché anche solo un giorno prima o un giorno dopo può fare la differenza. La flessibilità potrebbe essere uno dei vantaggi più importanti per chi vuole risparmiare, anche quando si tratta di scegliere l’aeroporto di partenza. Se siete disposti a guidare, l’aeroporto nelle vicinanze potrebbe avere l’offerta adatta al vostro budget.

Impostare gli avvisi sui cambi di prezzo

Abbiamo la tecnologia, sfruttiamola a nostro beneficio! La maggior parte dei siti di prenotazione voli ha una funzionalità di avviso di prezzo: inserite la vostra destinazione e riceverete una notifica quando i prezzi sono scesi, piuttosto che entrare tutti i giorni nell’app o sul sito.

Viaggiate leggeri

Ve ne sarete accorti anche voi ogni volta che state per acquistare dei biglietti: i voli costano molto meno se si viaggia solo con il bagaglio a mano. Ovviamente, viaggiare leggeri è più facile a dirsi che a farsi, questo dipenderà da diversi fattori, come la durata della vacanza e la stagione (viaggiando d’estate, per esempio, i capi prendono meno spazio).

In questo caso, è consigliato anche fare una lista con le cose più importanti da portare con voi: con i voli last minute non si avrà troppo tempo a disposizione per organizzarsi!