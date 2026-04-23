PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il Cerchio di Goseck visto dall'alto

Si apre la portiera della propria auto, si sente aria di campagna, si osservano i campi larghi fino all’orizzonte e, inevitabilmente, si pensa di essere arrivati di fronte a un paesaggio qualsiasi. Poi compare lui, il Cerchio di Goseck, chiamato anche Sonnenobservatorium Goseck, osservatorio solare di Goseck. Una definizione utile, certo, ma riduttiva: qui il tempo veniva (probabilmente) misurato quando molte città future erano ancora impensabili, quando l’Europa centrale stava imparando a coltivare, allevare e organizzare il calendario delle stagioni.

Il sito sorge in Germania orientale, nella regione della Sassonia-Anhalt, accanto al piccolo borgo di Goseck. A prima vista appare come una grande figura geometrica posata sull’erba, per la precisione un fossato circolare con palizzate concentriche in legno. Ma, semplicemente oltrepassando uno dei varchi, ci si ritrova dentro uno spazio antichissimo studiato con cura, nato per osservare il cielo e forse per celebrare riti collettivi.

Molti lo indicano come il più antico osservatorio solare d’Europa, in quanto la costruzione viene datata attorno al 4900 a.C., quindi parecchi secoli prima delle fasi celebri di Stonehenge. Un paragone che nasce spontaneo, ma la verità è che a Goseck il fascino non dipende dalla grandezza, ma dall’idea che contiene.

Breve storia, scoperte moderne e leggende del Cerchio di Goseck

Per millenni il Cerchio di Goseck rimase nascosto sotto un terreno coltivato. Poi, nel 1991, arrivò la svolta grazie all’archeologo aereo Otto Braasch, che durante un sorvolo notò tracce concentriche impresse nella vegetazione. Iniziarono così indagini geomagnetiche e scavi guidati anche dall’Università di Halle-Wittenberg, i quali rivelarono una struttura decisamente complessa: un fossato dal diametro di circa 75 metri che racchiudeva due anelli di palizzate lignee.

Tre accessi principali scandivano il perimetro e alcuni reperti ceramici rinvenuti consentirono la datazione al Neolitico medio. Le sorprese continuarono con il ritrovamento di resti animali, ossa umane e tracce di fuochi rituali che portarono a diverse ipotesi. Si parlò di luogo cerimoniale, santuario stagionale, centro comunitario e calendario astronomico. Alcuni studiosi hanno perfino discusso possibili sacrifici, tema che accende l’immaginazione ma richiede molta prudenza interpretativa.

Le leggende locali preferiscono toni meno accademici. C’è chi racconta, infatti, di raduni al sorgere del sole invernale, chi parla di sacerdoti agricoltori capaci di “leggere” l’anno nuovo nella luce del mattino, chi immagina processioni con offerte di cereali e corone vegetali. Pur mancando ancora prove definitive, resta un dato concreto: un luogo così accuratamente orientato aveva un valore enorme per chi viveva seguendo semine, raccolti, freddo e siccità.

Il sito venne ricostruito e aperto al pubblico nel 2005, proprio durante il solstizio d’inverno, giorno in cui il sole tornò a entrare nei varchi con la stessa logica pensata 7.000 or sono.

Come funziona la visita e cosa vedere davvero

La visita di questo posto preziosissimo della Germania colpisce perché è semplice e intensa. Dal parcheggio inizia un breve percorso tra campi aperti e, arrivati davanti al fossato, si distingue subito la geometria generale. Entrando nei passaggi lignei si avverte la differenza tra stare fuori e stare dentro: all’esterno c’è la campagna, mentre all’interno c’è intenzione.

Le palizzate ricostruite utilizzano migliaia di pali in legno, impostati per restituire proporzioni credibili dell’originale. L’altezza media consente alla luce di filtrare in modo chiaro, al punto che nei giorni limpidi si creano lame luminose che attraversano il recinto (sì, anche qui alba e tramonto regalano i momenti migliori).

Il punto centrale merita qualche minuto in silenzio, perché da lì si comprende la funzione astronomica. Due aperture meridionali risultano allineate con alba e tramonto del solstizio invernale, un dettaglio che per le comunità agricole neolitiche significava sapere che la fase più dura dell’anno stava cambiando rotta.

Non mancano pannelli informativi in tedesco e inglese che aiutano a leggere il contesto storico, ma la verità è che vale la pena soffermarsi anche sul paesaggio circostante. Il monumento, infatti, sorge su un altopiano vicino alla valle della Saale, area fertile e strategica. Diversi visitatori restano meno di un’ora e, fatecelo dire, è purtroppo un errore frequente.

Concedendosi il giusto tempo è possibile fare il giro esterno, rientrare da un altro varco, osservare l’ombra che si sposta e ascoltare il vento tra i pali. A poca distanza si trova anche Schloss Goseck, complesso nato come castello medievale, poi trasformato in monastero benedettino e infine in residenza signorile rinascimentale.

Lì il salto temporale diventa quasi vertiginoso: prima il Neolitico, poi il Medioevo, quindi età moderna nello spazio di pochi minuti. Se si è appassionati di archeologia, infine, si può completare l’esperienza con il celebre Disco di Nebra, ritrovato a circa 40 chilometri di distanza e conservato a Halle. Un altro frammento di cielo, ma stavolta in bronzo e oro.

Dove si trova e come arrivare

Il Cerchio di Goseck è sito presso l’omonimo villaggio, nel distretto del Burgenlandkreis, Sassonia-Anhalt, Germania. La città più pratica come base è Naumburg, distante circa 10 chilometri. Da Lipsia il tragitto in auto richiede più o meno un’ora, variabile secondo traffico e percorso scelto. L’auto resta la soluzione più comoda e suggestiva, perché le strade di campagna scorrono tra colline morbide, campi coltivati e vigneti della regione Saale-Unstrut, una delle aree vinicole più interessanti dell’est tedesco. Il parcheggio risulta facile da individuare entrando a Goseck da nord.

Chi preferisce il treno può raggiungere Naumburg, ben collegata con Lipsia e Halle, poi proseguire con taxi, bici o mezzi locali in base a stagione e orari (una bella opzione per viaggiatori lenti). Primavera e inizio autunno regalano la combinazione migliore tra luce, temperature miti e paesaggio vivo. Dicembre attira appassionati durante il solstizio invernale, quando il sito ritrova la sua funzione simbolica originaria e l’atmosfera cambia completamente.

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Un consiglio fondamentale è quello di portare scarpe comode, giacca antivento e tanta curiosità. Il resto lo fa il sole. Goseck lascia addosso una sensazione semplice ma potentissima: è un “solo” cerchio di terra e legno in grado ancora oggi di raccontare quanto antica sia la voglia umana di capire il cielo.