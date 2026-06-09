Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

@SiViaggia - Ilaria Santi Cosa sapere per entrare in uno stadio negli Stati Uniti

Assistere a una partita di football – o di calcio – negli Stati Uniti è una delle esperienze che si devono assolutamente fare quando si viaggia in questo Paese. Durante i match, si vivono l’atmosfera di gioia e di coinvolgimento (sano, senza guerriglie) come siamo abituati a vedere nei film americani. Per non parlare poi degli stadi, molto ampi anche nei posti a sedere e che sono delle vere e proprie cittadelle dello sport e del divertimento, con chioschi, bar, shop, musei e quant’altro.

Se vi capiterà di voler andare a una partita, ci saranno alcuni accorgimenti di cui, da turisti stranieri, bisogna tenere presente. Gli stadi statunitensi, infatti, danno priorità a un ambiente adatto alle famiglie. Ecco, quindi, come organizzarsi e cosa sapere prima di andare in uno stadio negli USA.

Regole per le borse

C’è una regola, specie per le donne tifose, per entrare in uno stadio negli Stati Uniti d’America: la borsa non deve essere più grande del biglietto della partita. E poiché il biglietto cartaceo misura una decina di centimetri, si può portare con sé una micro-borsa con tutto ciò che serve per la durata del match. In caso contrario (borse più grandi, marsupi o zainetti), è obbligatorio chiuderla in un locker (gratuito e sorvegliato) per poi andarla a recuperare al termine dell’evento (spesso facendo anche una lunga fila).

Ma è anche vero che il più delle volte ormai i biglietti sono digitali e scaricati solo sullo smartphone; quindi, le cose per la borsetta si complicano. Gli americani però si sono inventati un’idea geniale: la borsa trasparente (in PVC).

Ne vendono anche fuori dagli stadi, ma se aspettate di comprarla all’ultimo momento sarà troppo tardi. Dovete procurarvela prima e travasare tutti i vostri oggetti personali in modo tale che al controllo di sicurezza gli agenti di polizia possano vedere cosa contiene. A quel punto non importa tanto la dimensione, anche se non deve comunque superare i 30,48 cm di larghezza e 15, 24 cm di altezza (la regola è 12×6 pollici), purché sia trasparente.

Fanno eccezione le pochette piccole (circa le dimensioni di una mano) sono generalmente consentite senza essere trasparenti. Sono ammesse borse per pannolini e borse mediche, ma saranno soggette a un controllo approfondito.

Regole per l‘ingresso allo stadio

Ovviamente tutti sono obbligati a sottoporsi al metal detector prima di fare il loro ingresso allo stadio. È vietato uscire e rientrare in quasi tutti gli stadi statunitensi: una volta scansionato il biglietto e usciti dai cancelli, non è possibile tornare all’evento.

Biglietti e pagamenti

Per prevenire le frodi, i biglietti stampati e gli screenshot da cellulare raramente sono accettati. Per andare ad assistere a una partita,quindi, è necessario scaricare il biglietto o la app ufficiale della squadra o quella del rivenditore di biglietti sullo smartphone per scansionare i biglietti digitali all’ingresso. Anche all’interno dello stadio non si accettano contanti. Per acquistare cibo, bevande e merchandising, si usa solo la carta di credito, di debito o il wallet digitale (come Apple Pay o Google Pay).

Cosa è vietato introdurre nello stadio negli Stati Uniti

Per noi non è un problema, ma per gli americani sì: negli stadi americani è vietato innanzitutto introdurre armi. Sono anche vietati: coltelli, ombrelli, cibi e bevande, bottigliette di plastica, thermos e borracce e puntatori laser.

Cosa è vietato fare allo stadio negli Stati Uniti

Chiunque venisse colto a gettare oggetti sul campo a picchiaresi o a usare un linguaggio osceno o molesto sarà immediatamente punito, la punizione comporterà l’immediata espulsione dallo stadio e il possibile arresto. È altresì severamente vietato fumare, svapare e utilizzare prodotti con tabacco all’interno dello stadio.