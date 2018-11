Le dimensioni del bagaglio a mano di tutte le compagnie aeree

editato in: da

Ogni compagnia aerea ha le proprie regole in fatto di bagaglio a mano che è possibile portare con sé a bordo senza pagare.

Le misure e il peso dei trolley (o dei borsoni) possono variare, anche di poco, da compagnia a compagnia, pertanto è fondamentale sapere esattamente cosa accetta ogni vettore prima di preparare il bagaglio a mano. È fondamentale sapere quanto può misurare il proprio bagaglio a mano così da non doverlo imbarcare inaspettatamente – e magari sborsare decine di euro – una volta giunti al check-in solo per non essere stati attenti.

Qui di seguito abbiamo riassunto i pesi e le misure accettati dalle compagnie aeree che decollano dagli aeroporti italiani. Abbiamo considerato solamente le regole applicate ai voli di Economy Class, in quanto, per chi viaggia in Business o in First Class, di solito non esistono – quasi – restrizioni sui bagagli che si possono portare a bordo dell’aereo.

Inoltre, abbiamo immaginato le richieste dei viaggiatori in partenza dall’Italia, quindi nelle compagnie aeree straniere non abbiamo segnalato le dimensioni e i pesi per i voli nazionali interni ad altri Paesi, che consigliamo eventualmente di verificare sui loro siti ufficiali.

Infine, alcune compagnie aeree non hanno delle misure specifiche in fatto di altezza, larghezza e profondità del bagaglio a mano, basta che l’insieme delle misure non superi un certo volume.