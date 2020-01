Come ottenere dei vantaggi extra in hotel, gratuitamente

editato in: da

Avete prenotato il soggiorno in albergo e non vedete l’ora di partire? Ottimo. Ma sapete che potreste anche aver diritto a moltissimi vantaggi extra (e gratuiti)? Non stiamo parlando di saponette e altri gadget simili, ma di servizi come lavanderia o check-out posticipato, che potrebbero essere già inclusi nella vostra prenotazione e voi magari non ne siete neppure a conoscenza.

Cosa fare dunque per sapere nel dettaglio tutti i bonus a cui avete diritto o come aggiungere altri extra senza spendere un centesimo? Innanzitutto non affidatevi solo ai siti di comparazione hotel. Qui potete trovare offerte imperdibili e confrontare, a parità di prezzo, tutti i servizi inclusi ed esclusi nella vostra prenotazione.

Eppure i responsabili delle strutture alberghiere confessano che, spesso anche a parità di acquisto, il cliente che prenota direttamente alla reception ha più vantaggi rispetto a chi preferisce prenotare su questi siti. Una coccola, una premura in più, riservata solo a chi non bada a spendere il meno possibile. Inoltre, i prezzi sono così bassi perché spesso, dal contratto di soggiorno, sono proprio esclusi diversi servizi bonus.

Una buona mossa, poi, può essere anche telefonare alla reception prima del vostro arrivo in hotel. A volte una telefonata permette di anticipare i check-in rispetto all’orario concordato: magari, infatti, la camera è già libera e pulita e in hotel vi accoglieranno subito a braccia aperte.

Allo stesso modo potete chiedere anche il posticipo del check-out. Il vostro volo è in ritardo? Avete un appuntamento a cui non volete rinunciare? Se la camera non è prenotata, per i gestori non sarà un problema attendere qualche ora in più la vostra partenza, o potrebbero addirittura venirvi incontro dandovi una piccola sistemazione di comodo.

Allo stesso modo potreste chiedere anche un upgrade della stanza. Vi sembra una cosa impossibile? Non è detto. Tutto sta a come lo richiedete. Secondo chi ha lavorato in reception, infatti, l’atteggiamento del viaggiatore fa molto: se le richieste sono scortesi e il cliente avanza solo pretese non ci sarà molta speranza di ricevere qualche bonus extra. Ma se le richieste arrivano con molta umiltà e gentilezza verranno di certo prese in considerazione. Tutto per il benessere dei viaggiatori.

Un’ottima prassi, poi, per scoprire a cosa si ha effettivamente diritto durante il soggiorno è chiederlo direttamente una volta arrivati in hotel, nella fase del check-in. Qui vi verranno illustrati tutti i servizi a cui potete aderire: confermate o meno ciò che vi interessa veramente.

Poi, chiedete senza paura se avete diritto ad altro: spesso possono essere sottintesi servizi come lavanderia, cambio asciugamani o, addirittura, c’è chi non ha problemi a stirare gli abiti stropicciati a causa del viaggio. Inoltre, poi, potreste avere diritto anche a navette gratuite per alcuni spostamenti o altre convenzioni speciali con l’hotel.



Inoltre, avete visto un ristorante in cui vorreste cenare prima di tornare a casa ma i tavoli sono tutti prenotati? Oppure vi servono biglietti introvabili per uno spettacolo? Affidatevi al concierge: lui è l’unico e il solo che riesce a realizzare la maggior parte dei sogni dei viaggiatori. Grazie alla sua esperienza, alla sua rete di contatti e conoscenza del luogo, può farvi ottenere non solo prenotazioni impossibili ma anche sconti per spettacoli o partite sportive.

Infine, se per viaggiare vi affidate alle agenzie potrebbe essere un bene perché alcune, grazie a collaborazioni che proseguono da lunga data e alla fiducia e amicizia instaurata con la struttura alberghiera, possono godere di vantaggi extra, come colazioni gratuite comprese nel prezzo della camera (quando invece non sarebbe prevista) o riduzioni sui prezzi standard.