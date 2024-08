Nuova promozione Ryanair con sconti per fughe a settembre e ottobre

Ryanair lancia una promozione con sconti convenienti da non perdere per organizzare una fuga di fine estate nelle destinazioni più belle d'Europa e non solo

Fonte: iStock Il Tempio di Ercole ad Amman

Fine dell’estate non significa necessariamente fine del divertimento, soprattutto grazie a Ryanair. Chi è sempre alla ricerca di voli convenienti per togliere dalla lista dei viaggi le destinazioni che sogna di vedere da tempo, sarà felice di sapere che la compagnia aerea ha appena lanciato una nuova promozione con sconti convenienti per pianificare una fuga nei mesi di settembre e ottobre. Prenotando entro la mezzanotte di oggi 23 agosto, per viaggiare dall’1 settembre al 31 ottobre, potrete usufruire di uno sconto vantaggioso del 20%: vi basterà utilizzare il codice FLASH20P.

La promozione è attiva su tante destinazioni, ideali per tutte le tipologie di viaggiatore: da chi sogna un weekend in una città culturale, tra musei e gallerie, a chi invece preferisce avventurarsi verso luoghi magici dove viaggiare indietro nel tempo alla scoperta delle bellezze del passato. L’offerta, infatti, è valida su tutto il network Ryanair che conta ben 235 località.

Da Milano Bergamo ad Amman, Giordania

Chi parte da Milano Bergamo potrà immergersi nel mix di esperienze offerte da Amman, la giovane città della Giordania. Porta d’ingresso del paese, si mostra ai viaggiatori come un luogo vivace, contemporaneo e multiculturale: qui potete passeggiare tra le sue strade, ricche di bazar e ristoranti, farvi avvolgere dalle atmosfere speziate e visitare i diversi monumenti di epoca romana. Tornate indietro nel tempo visitando non solo il Teatro e il Tempio di Ercole, ma anche le varie chiese bizantine, le moschee e i musei, per poi terminare la giornata fumando la shisha e provando le specialità dello street food tipico.

Da Bologna a Bucarest

Anche Bologna offre tante mete interessanti perfette per essere visitate in autunno, come Bucarest. La capitale della Romania sarà la vostra base ideale per andare a scoprire alcuni dei luoghi più belli del paese che, proprio nel mese di ottobre, cominciano a colorarsi con le tonalità del foliage. Da qui, infatti, potrete raggiungere castelli bellissimi immersi nelle foreste e in atmosfere perfette per celebrare anche Halloween con stile, come il Castello di Bran aka il Castello di Dracula o quello di Peleș.

Le mete per prolungare l’estate

Se invece desiderate prolungare i piaceri dell’estate e volare verso destinazioni in cui le temperature sono ancora piacevoli, Ryanair copre anche tante mete in Spagna con partenza dai principali aeroporti italiani. Da Siviglia, baciata dal sole per buona parte dell’anno e tra le città più affascinanti del paese, a Ibiza, famosa per le tante opportunità di divertimento, ma anche per le sue spiagge e per i suoi borghi tranquilli. Non mancano anche voli per Malaga, Palma e Santiago.

Weekend a Vilnius, Lituania

Perché non approfittare di questo sconto Ryanair per scoprire una città poco conosciuta? Vilnius, Capitale Europea della Cultura nel 2009, è considerata la perla del Baltico e ha davvero tanto da offrire per trascorrere un weekend diverso dal solito. Grazie alle sue dimensioni contenute, potete tranquillamente scoprirla a piedi e perdervi tra le strade del suo centro storico barocco, considerato il più ampio d’Europa e riconosciuto Patrimonio UNESCO. Non dimenticate di fare un salto al Museo del Castello Superiore: da qui potrete godere di una vista mozzafiato sulla città.