In aeroporto, tenete gli oggetti personali fuori dai cestini per il controllo della sicurezza

Non c’è dubbio che i cestini per i controlli alla sicurezza aeroportuale siano uno di quei luoghi dove i germi e i batteri possono proliferare.

Infatti, se ci pensiamo bene, i cestini in uso ai checkpoint degli aeroporti sono come qualsiasi altro luogo pubblico e dovrebbero, di conseguenza, essere trattati come tali. Per l’igiene e la sicurezza personale non è allora una buona idea quella di posare direttamente i propri oggetti all’interno dei cestini durante i controlli, anche se di norma è così che siamo abituati e il gesto diventa quasi automatico.

Con centinaia di viaggiatori che transitano dal checkpoint di sicurezza aeroportuale ogni ora, i cestini sono a pieno titolo un oggetto di uso comune, un vero e proprio “ricettacolo di germi” come, ad esempio, le maniglie degli autobus.

Il consiglio per i passeggeri diventa allora quello di non poggiare direttamente i propri oggetti personali, come portafogli, chiavi o cellulare all’interno del cestino (dove, poco prima, sono passati innumerevoli oggetti appartenenti ad altri viaggiatori) ma, per il benessere personale, di fissarli al bordo del cestino in modo che siano schermati mediante il sistema a raggi X.

Un’altra pratica molto utile è quella di lavarsi le mani prima e dopo il passaggio al controllo di sicurezza in modo da curare l’igiene personale a seguito del contatto con superfici pubbliche su cui centinaia di passeggeri appoggiano oggetti di vario genere.

Inoltre, è raccomandato portare con sé a bordo salviette e disinfettanti da utilizzare per detergere le mani, gli oggetti con cui si entra in contatto e i sedili.

I viaggiatori possono, infatti, inserire nel bagaglio a mano (o registrato) alcool confezionato singolarmente oppure salviette antibatteriche, ed è anche consentito imbarcare nel bagaglio a mano (o registrato) liquidi e disinfettanti per le mani.

Spesso, presi tra mille pensieri e incombenze, durante la permanenza in aeroporto e quando si avvicina il momento dell’imbarco, è facile “dimenticarsi” di rispettare importanti norme igieniche che, invece, sono fondamentali per la sicurezza e la salute di ognuno.

Ricordare di non inserire gli oggetti direttamente nelle ceste dedicate al controllo di sicurezza è una buona regola da osservare sempre.