Controlli veloci all’aeroporto? Ecco cosa non dovete avere addosso

editato in: da

Volete passare senza problemi i controlli all’aeroporto? Allora c’è qualche piccolo accorgimento che potrebbe risultarvi utile per snellire gli accertamenti, oltre che le file, prima di prendere un volo.

Partiamo dall’abbigliamento. Sì a vestiti casual o abbastanza eleganti, no a vestiti larghi e ingombranti. La comodità in volo può essere essenziale, è vero, però abiti troppo larghi, che siano pantaloni o felpe, possono nascondere molti oggetti e, quindi, insospettire gli agenti che approfondiranno i controlli.

Allo stesso modo, prima di passare attraverso il metal detector meglio togliersi cappotti e giacche, oltre che gilet e coprispalla, e riporli subito nel cestino, insieme a monete, portafogli, chiavi ed altri effetti personali, nascosti nei meandri delle tasche. In questo modo, passeranno subito sotto lo scanner e il personale potrà proseguire con le sue attività.

Un’altra regola da tenere in considerazione, che in questo caso riguarda anche la buona educazione, è evitare un look inappropriato. Niente magliette, quindi, con scritte offensive o che possono urtare la sensibilità di qualcuno. In certi casi, infatti, gli agenti, se nutrono qualche forte sospetto, proprio per una scritta che contiene un messaggio esplicito o violento, possono effettuare nuovi screening. Inoltre, anche le hostess possono intervenire arrivando anche a proibire il volo già prenotato.

Oltre all’abbigliamento, bisogna prestare attenzione anche scarpe e accessori. Per quanto riguarda le calzature, può essere utile non indossare quelle che in qualche modo includono metallo, ad esempio sulla punta, anche se vanno di moda. Meglio sempre puntare su modelli facili da togliere e rimettere, senza lacci. In questo modo se il tempo stringe, toglierle e rimetterle per qualche accertamento in più, sarà davvero molto semplice e veloce.

E gli accessori? Le cinture non sono consentite perché fanno scattare il metal detector. In commercio ce ne sono anche senza fibbia in metallo, però gli agenti potrebbero fermarvi comunque. Meglio quindi evitarle del tutto. Per risparmiare tempo, dunque, vale la regola secondo cui i pantaloni da indossare prima di un volo solo solo quelli che sono perfetti senza cintura.

Da togliere al momento del controllo anche i gioielli e i piercing. La cosa migliore da fare è velocizzare il lavoro degli agenti togliendo orologi, catenine, anelli, orecchini e altri bijoux che potrebbero attivare gli apparecchi di controllo.

Nel caso, poi, un piercing non si riesca proprio a togliere meglio informare subito il personale dell’aeroporto e chiedere di fare un controllo privato. Una soluzione rapida e, soprattutto, che evita di creare lunghe file.

Abbigliamento a parte, non tenete mai nessun prodotto di bellezza nelle tasche dei pantaloni. I prodotti di make up, infatti, o profumi, vanno sempre riposti nelle apposite bustine di plastica o nel bagaglio a mano. Meglio rinunciare ai ritocchi dell’ultimo minuto, insomma, se non si vuole rallentare la fila. Allo stesso modo ricordate di inserire liquidi al loro posto prima dei controlli, senza infilarli di corsa in qualche tasca della giacca.

Stessa cosa vale per i medicinali. I farmaci non vanno mai messi in tasca, anche se dovete assumerli da lì a poco. Meglio ricordarsi, nel caso vi sia sfuggiti per la fretta, di avvertire sempre gli agenti per evitare nuove verifiche. Tutti i medicinali, infatti, vanno sempre tenuti, meglio se con la loro confezione originale, in una busta trasparente.

Proibiti, infine, accendini e apribottiglie. Quante volte, dopo una sigaretta, capita di rimettere l’accendino nelle tasche? Ecco, i fumatori incalliti sono avvertiti: meglio evitare. Anche gli apribottiglie, molto in voga tra i giovani e spesso inseriti nel mazzo di chiavi, sono banditi se si vogliono evitare lunghi accertamenti. Oggetti che possono essere anche confiscati nel caso si mettano nel bagaglio a mano.

Seguendo tutti questi consigli, siamo certi, sarà molto più semplice superare velocemente tutti i controlli e rilassarsi senza perdere il volo.