Viaggiare è un’esperienza meravigliosa, soprattutto quando tutto durante il viaggio va per il verso giusto. Non si tratta tuttavia solamente di fortuna: il viaggiatore che pianifica un viaggio all’estero, magari in un Paese lontano ed esotico, deve fare la propria parte affinché il viaggio diventi veramente indimenticabile, inteso nel senso positivo del termine.

Dunque, non fatevi cogliere alla sprovvista e ascoltate i consigli dei viaggiatori più esperti: alcuni vi sembreranno banali, ma se vi troverete davanti a un imprevisto potranno facilitarvi la vita e in alcuni casi addirittura salvarvela.

Ecco 10 consigli salvavita per viaggiatori.

Unisciti ai gruppi giusti prima di partire

Prima ancora di fare la valigia, iscriviti a gruppi social o forum dedicati alla tua destinazione. Comunità di viaggiatori, gruppi di italiani all’estero o semplici forum di appassionati possono rivelarsi fonti preziose di informazioni. Qui potrai scoprire quali zone evitare, dove trovare il miglior cibo locale senza spendere una fortuna e quali sono le trappole per turisti da cui stare alla larga. Inoltre, puoi chiedere consigli in anticipo su trasporti, alloggi e itinerari alternativi meno battuti.

Iscriviti a newsletter e programmi fedeltà

Le newsletter di compagnie aeree, hotel e attrazioni turistiche spesso offrono promozioni esclusive per chi si iscrive. Potresti ottenere codici sconto, offerte lampo e accesso a prevendite di biglietti per musei o eventi. I programmi fedeltà, anche se usati saltuariamente, possono portare a upgrade gratuiti, check-in prioritario o vantaggi extra come colazioni incluse e bagagli aggiuntivi senza sovrapprezzo.

Impara qualche parola della lingua locale

Anche se molte persone parlano inglese, conoscere qualche frase base della lingua del posto può migliorare notevolmente l’esperienza di viaggio. Un semplice “grazie”, “quanto costa?” o “scusi, dove si trova…?” può aprire porte e conquistare la simpatia dei locali. Inoltre, imparare i numeri aiuta a negoziare prezzi nei mercati o capire il costo di qualcosa senza dipendere sempre dal traduttore online. App per la traduzione come Duolingo o Google Translate possono essere d’aiuto per una preparazione di base anche in lingue come indi o cinese.

Porta con te accessori intelligenti

Ci sono oggetti che sembrano insignificanti ma che, in viaggio, si rivelano veri e propri salvavita. Un riduttore per bottigliette d’acqua per direzionare il getto e improvvisare un bidet in qualsiasi bagno; salviette igienizzanti per le emergenze; una torcia tascabile per escursioni serali o blackout imprevisti, e un gioco da viaggio come un mazzo di carte per creare occasioni di socializzazione sono solo alcuni esempi. Avere questi piccoli strumenti con sé rende il viaggio più confortevole e versatile.

Approfitta di un bagno di qualità quando lo trovi

Se ti imbatti in un bagno pubblico pulito e ben attrezzato, approfittane, anche se non ne hai un bisogno impellente. Nei viaggi lunghi o in zone con servizi igienici scarsi, può fare la differenza. Nei musei, nei grandi hotel o nei centri commerciali si trovano spesso toilette ben curate e gratuite. Alcuni locali richiedono una consumazione per l’accesso, ma può valere la pena pagare un caffè per avere un attimo di comfort.

Scarica mappe offline e info utili

Non sempre avrai accesso a internet, soprattutto in viaggio. Scaricare le mappe offline su Google Maps prima della partenza ti permetterà di orientarti anche senza connessione. Lo stesso vale per le app di trasporti pubblici locali, che spesso offrono la possibilità di consultare orari e percorsi anche senza rete. Inoltre, avere screenshot di biglietti elettronici, indirizzi degli alloggi e numeri di emergenza può rivelarsi essenziale in caso di problemi.

Porta con te una carta di backup e usa app per il cambio valuta

Viaggiare con una sola carta di pagamento è rischioso: potrebbe smagnetizzarsi, essere rifiutata o addirittura bloccata dalla banca per attività sospette. Avere una seconda carta prepagata o di credito può salvarti in situazioni d’emergenza. Inoltre, per evitare sorprese sui costi, utilizza app per il cambio valuta in tempo reale. Applicazioni come XE Currency ti aiutano a calcolare esattamente quanto stai spendendo, mentre altre indicano la percentuale giusta di mancia nei vari Paesi.

Personalizza il tuo kit di pronto soccorso

Un piccolo kit medico può evitare problemi inutili. Oltre ai classici cerotti e antidolorifici, aggiungi medicinali specifici per disturbi comuni in viaggio: antidiarroici per problemi intestinali, antistaminici per eventuali reazioni allergiche e un antibiotico a largo spettro se il medico lo consiglia. Se viaggi in zone tropicali o remote, includi anche una crema contro le punture di insetto e un piccolo repellente. Avere tutto a portata di mano eviterà inutili stress nel trovare una farmacia all’ultimo momento.

Adatta il tuo itinerario in base agli eventi locali

Spesso ci si concentra sulle attrazioni più famose e si perde l’opportunità di partecipare a eventi unici. Prima di partire, controlla il calendario della destinazione per festival, eventi sportivi o mercati locali. Potresti assistere a una celebrazione tradizionale, partecipare a una sagra di quartiere o vedere uno spettacolo all’aperto. Questi momenti sono spesso meno turistici e ti permettono di vivere la cultura locale in modo autentico.

Documentati sulle usanze e sui tabù locali

Conoscere il modo di salutare e le usanze di buona educazione e della popolazione locale ti faciliterà la vita ed eviterà spiacevoli equivoci. Sarà utile conoscere anche eventuali tabù e divieti alimentari: eviterai di consumare alcolici per strada in molti Stati degli USA, non chiederai carne di maiale in un Paese musulmano o di vitello in India, e nemmeno aglio e cipolla a un monaco buddista, se mai ti capitasse di pranzare con uno di loro.