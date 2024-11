Capodanno 2025 a Madrid, tutti gli eventi in programma

Dalle tradizioni agli appuntamenti in piazza, dalle luci di Natale alle discoteche: tutto quello che c’è da sapere per festeggiare il Capodanno a Madrid

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock A Madrid il Capodanno non finisce mai, tanti gli eventi dalla piazza alle discoteche

Si dice che il Capodanno a Madrid non finisca mai; ma che sia la resistenza fisica di ciascuno a determinare la fine della festa. Impossibile infatti non farsi travolgere dall’entusiasmo in piazza, per poi spostarsi in qualche discoteca della città e concludere la nottata con la tradizionale cioccolata con churros. Ecco perché Madrid è uno dei luoghi più incredibili per festeggiare il nuovo anno.

Cosa fare a Capodanno a Madrid, tutti gli eventi

Gli appuntamenti per festeggiare il Capodanno nella capitale della Spagna sono tantissimi, principalmente tra le piazze e strade del centro storico.

Secondo la tradizione

C’è una cosa che non può mancare in Spagna nel salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo: l’uva! Già, secondo la tradizione devono essere mangiati 12 chicchi d’uva, uno per uno, seguendo il ritmo dei dodici rintocchi di campana che segnano la mezzanotte del 31 dicembre. Solo mangiando tutta l’uva in tempo si può sperare in un anno fortunato e ricco. Esistono diverse teorie su questa tradizione, ma la più condivisa risale al 1909. In quell’anno, i viticoltori della zona di Levante si trovarono con un’eccedenza di uva e decisero di distribuirla gratuitamente, dicendo che mangiarla a Capodanno avrebbe portato fortuna. In alcune città e tra parenti e amici, è usanza trovarsi dopo cena in un luogo vicino ad un orologio con campana, per mangiare l’uva insieme e scambiarsi gli auguri. Altra usanza più recente a Madrid è di indossare parrucche stravaganti e colorate; mentre la serata non può finire senza aver magiato una tradizionale cioccolata con churros prima di andare a dormire.

Fonte: iStock

Capodanno in Puerta del Sol

Ogni anno Puerta del Sol diventa l’epicentro del Capodanno madrileno. Il 31 dicembre, infatti, migliaia di persone provenienti da tutto il paese riempiono la piazza per salutare il nuovo anno e mangiare i chicchi d’uva della fortuna al ritmo dei dodici rintocchi scanditi dall’orologio della Real Casa de Correos. Quando mancano pochi secondi alla mezzanotte la sfera, posizionata sulla parte superiore della torre, scende accompagnata dal suono di carillon. Poco dopo suonano i quattro quarti, che anticipano i dodici rintocchi, separati da un intervallo prudenziale per evitare possibili soffocamenti con i chicchi d’uva!

Per coloro che temono il caos di Puerta del Sol, due le alternative: la sera prima, il 30 dicembre, si svolge una prova dei rintocchi delle campane a mezzanotte, nello stesso luogo in cui si darà il benvenuto al nuovo anno. Un’altra buona opzione per il 31 dicembre è il Tempio di Debod, un tempio dell’antico Egitto, da cui ammirare i fuochi d’artificio che illuminano per il primo anno l’edificio della Real Casa de Correos, sede del Governo municipale, con spettacolo pirotecnico e di coriandoli immediatamente dopo i rintocchi.

Luci di Natale

Durante tutte le festività natalizie (dal 28 novembre fino al 6 gennaio), le strade e piazze del centro storico si illuminano a festa, in chiave sostenibile. Qualche numero? In totale, le strade della capitale saranno decorate con 7100 catene luminose, 121 ciliegi e una decina di grandi abeti luminosi, oltre ad altre decorazioni natalizie. Il grande albero di Natale luminoso che ogni anno viene installato in Puerta del Sol viene rinnovato: alto quasi 37 metri (pari a 12 piani) e sormontato da una stella, è decorato con 245.000 punti luce a LED ad alta efficienza energetica e oltre 3360 sfere rosse di dimensioni variabili tra 30, 20 e 15 centimetri. Illuminati anche il grande presepe, spostato da Plaza de Colón ai piedi dell’edificio Metrópolis, all’incrocio tra Gran Vía e Alcalá; la stella luminosa di 18 metri all’intersezione tra Cea Bermúdez e Plaza de Cristo Rey; e l’Angelo di Madrid, una gigantesca figura con 36.400 punti luce che sarà posizionata a Colón.

Una delle grandi novità di quest’anno sono le luci progettate dai bambini di prima e seconda elementare, che hanno vinto il concorso scolastico di disegno organizzato dal Comune lo scorso marzo.

Gli orari di accensione delle luci natalizie a Madrid sono: da domenica a giovedì dalle 18 a mezzanotte (escluso giovedì 24 novembre, dalle 19); venerdì e sabato dalle 18 all’1. Orari speciali durante i festivi: 5, 6, 7 e 8 dicembre dalle 18 all’1; 24 dicembre e 5 gennaio dalle 18 alle 3; e il 31 dicembre dalle 18 alle 6.

Corsa di San Silvestro Vallecana

Per chi ama lo sport, può essere un’ottima idea quella di finire l’anno con una corsa di 10 km per le vie della capitale madrilena. La corsa di San Silvestro Vallecana è un percorso che si tiene tradizionalmente il 31 dicembre nel quartiere di Vallecas e che ogni anno riesce a conquistare più di 40.000 corridori. Questa gara è divisa in due parti: la San Silvestre Popolare, aperta a tutti i corridori di età superiore ai 16 anni; e la San Silvestre Vallecana Internazionale, un evento più selettivo e competitivo con 2mila posti riservati ai corridori che possono dimostrare un tempo inferiore a 39 minuti (uomini) e 45 minuti (donne) per correre i 10 chilometri. Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è prevista una gara a parte, la San Silvestre Vallecana Mini, che si svolge il 28 dicembre a favore della Gasol Foundation.

Vita notturna e discoteche a Madrid

A chi non vuole passare tutta la notte di Capodanno all’aperto, Madrid offre una vita notturna tra le più vivaci e animate d’Europa, che inizia tardi e finisce solo quando spunta il sole. La varietà è incredibile, dai tapas bar informali alle megadiscoteche di tendenza per una notte di divertimento puro tra musica, balli e drink. Ecco alcuni locali, tra i più rinomati a Madrid, per celebrare il Capodanno.

Kapital

Indirizzo: C. de Atocha, 125, Centro, 28012 Madrid

Il Teatro Kapital è uno dei club più iconici della capitale, famoso per i suoi sette piani, ognuno con un tema diverso. Dalla sala principale con musica commerciale e house, al karaoke, fino alla terrazza panoramica, il divertimento è garantito. Per Capodanno, Kapital organizza una festa spettacolare con DJ internazionali, ballerini e performance esclusive. L’ingresso per la fine dell’anno include ingresso, drink e il tradizionale brindisi con uva a mezzanotte, per un’esperienza indimenticabile.

Joy Eslava

Indirizzo: C. del Arenal, 11, Centro, 28013 Madrid

Ospitato in un teatro storico del XIX secolo, Joy Eslava è un’istituzione nella movida madrilena. Con una programmazione musicale che spazia dal pop al reggaeton, passando per l’elettronica, il club attira sia residenti che turisti ed è perfetto per iniziare il nuovo anno nel cuore di Madrid.

Fabrik

Indirizzo: Av. de la Industria, 82, 28970 Humanes de Madrid, Madrid

Per chi ama la musica elettronica, Fabrik è la destinazione ideale per Capodanno. Situato fuori dal centro città, questo enorme complesso è uno dei migliori club techno d’Europa. Con spazi ampi, tra cui una sala principale e aree all’aperto, Fabrik ospita DJ internazionali per una notte di musica fino all’alba.

Opium Club

Indirizzo: Calle de José Abascal, 56, Chamberí, 28010 Madrid

Nel quartiere Chamberí, Opium si distingue per la sua eleganza e atmosfera sofisticata. Il club si compone di un ristorante di lusso con un nightclub alla moda, e propone per Capodanno un cenone gourmet seguito da una festa esclusiva con DJ di fama internazionale.

Mondo Disko

Indirizzo: C. de Alcalá, 20, Centro, 28014 Madrid

Nel vivace quartiere di Chueca, Mondo Disko è famoso per la sua musica eclettica. Per Capodanno, il club propone una festa tematica con decorazioni elaborate, spettacoli dal vivo e diverse aree per ballare o rilassarsi. Perfetto per chi cerca un’esperienza originale e coinvolgente per accogliere il nuovo anno.

Come muoversi a Madrid a Capodanno

Tutti gli anni Madrid amplia il servizio di mezzi pubblici per rendere la festa più scura e accessibile.

Metro

Solitamente la Metro varia un po’ gli orari, con l’ultima corsa del 31 dicembre all’01.30; mentre l’ 1 gennaio l’inizio delle corse è a partire dalle 7. La fermata de Puerta del Sol rmane chiusa il 31 dicembre al mattino e a partire dalle 18.

Bus

L’orario del servizio notturno degli autobus dalla linea N1 alla linea N26 inizia a Plaza de Cibeles alle 22.30 del 31 dicembre e termina alle 7 del 1° gennaio con una frequenza ogni 45-50 minuti.

Il 31 dicembre, la tratta verso l’aeroporto effettua l’ultimo viaggio alle 21.30 dalla T4 dell’Aeroporto e alle 21.45 dal terminal di scambio di Atocha; mentre il servizio notturno per quella data in entrambe le direzioni è attivo dalle 22.30 alle 7, ogni 35-45 minuti.

Taxi

I taxi di Madrid sono bianchi con una striscia rossa diagonale nella portiera anteriore e lo stemma della città. Quando la luce verde della zona superiore è accesa significa che sono liberi. I viaggiatori devono semplicemente chiedere di fermarsi con la mano per poter salire. Ci sono molte fermate di taxi in tutta la città segnalate da un cartello blu e la lettera “T” bianca. Nelle stazioni dei treni e degli autobus e in aeroporto, si devono prendere nelle apposite fermate. Nel resto della città si possono fermare per strada.

Radio Taxi Madrid

Tel +34 915478200

WhatsApp + 34 610203040

App PideTaxi.

A Madrid sono attivi anche Uber e Cabify.

Il clima di Madrid a Capodanno

Madrid gode di un clima secco, con inverni generalmente soleggiati, anche se le temperature possono variare sensibilmente tra il giorno e la notte. A dicembre e nei giorni di Capodanno, è possibile che le minime scendano fino a 0°C, soprattutto durante la notte, mentre le massime diurne si aggirano intorno ai 10-12°C, rendendo le giornate piacevoli ma fresche. La possibilità di precipitazioni è bassa, anche se non si può escludere qualche breve pioggia.