Provenza da sogno, 5 cose da non perdere

La Provenza è un territorio dalla bellezza indiscussa. A pochi chilometri dal confine italiano potrete ammirare lo splendore di città, abbazie, campi di lavanda, ulivi e vitigni ricchi di poesia e charme. Qui vi diamo qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire il meglio.

Visitare Avignone

Da tutti conosciuta come Città dei Papi per la presenza del Palazzo costruito durante gli anni della sua permanenza in città, la bella città della Provenza deve molta della sua bellezza attuale a quel periodo iniziato nel 1307. La costruzione del Palazzo dei Papi portò in città soldi, e con i soldi anche molti artisti. Il Palazzo è certamente l’edificio più importante, ma non perdetevi una vista al vicino “Piccolo Palazzo” un museo con opere di grandi artisti, tra cui Botticelli.

Vedere l’Aqueduc de Roquefavour

Un acquedotto sostenuto da archi in pietra, lungo 393 metri e alto quasi 83 metri. L’acquedotto di Roquefavour si trova vicino ad Aix-en-Provence, Bocche del Rodano. Fu progettato per la prima volta nel 1565, ma non fu realizzato fino al XIX secolo. Costruito tra il 1841 e il 1847, è il più grande acquedotto in pietra del mondo. È stato proclamato monumento storico (sito del patrimonio nazionale) nel 2002.

Scoprire l’abbazia di Senaque

L‘Abbazia Cistercense di Sénanque, a pochi chilometri da Gordes, con i suoi campi di lavanda, le antiche mura, le colline intorno, è la protagonista di cartoline e calendari di tutta la regione. Abitata ancora oggi da monaci e frati, l’Abbazia di Sénanque attira frotte di turisti soprattutto a luglio, quando la fioritura del campo di lavanda la rende un soggetto fotografico meraviglioso. la vita dell’Abbazia è organizzata in ragione della regola “Ora et labora“, “Prega e lavora“, trasmessa dal fondatore dell’Ordine, San Bernardo, che si rifaceva a San Benedetto da Norcia.

Assaggiare il rosè

La Provenza è la regione dei migliori rosati del mondo. Un nuovo modo per scoprire le tante bellezze che la caratterizzano, è un percorso tra le migliori cantine del territorio, alternando una degustazione pomeridiana ad una mattinata in spiaggia. Tra le colline che corrono parallele al mare le vigne si trovano a pochi minuti dalle calette più belle. Un territorio ricco di charme.

Andare a Les Baux De Provence

Tra le colline ricoperte di ulivi del magico paesaggio provenzale svettano le rovine del castello di Les Baux de Provence, un villaggio arroccato lungo i fianchi delle Alpilles. Il borgo deve alle sue ripide pendici una posizione strategica rispetto ai territori.