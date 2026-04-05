Budelli e la Spiaggia Rosa: un paradiso fragile tra mare cristallino, natura protetta e panorami da fiaba nel Mediterraneo. Come arrivare

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iStock Incredibile spiaggia di sabbia rosa nell'isola di Budelli

Nel tratto più settentrionale della Sardegna, là dove il mare si stringe nello spettacolare scenario dello stretto di Bonifacio, emerge un piccolo capolavoro della natura: l’isola di Budelli. Minuscolo lembo di terra, con una superficie di poco superiore a 1,6 chilometri quadrati, appartiene al suggestivo Arcipelago della Maddalena ed è parte integrante del suo Parco nazionale, un’area protetta tra le più affascinanti d’Italia.

Nonostante le dimensioni ridotte, Budelli vanta una costa che si estende per oltre 12 chilometri, un susseguirsi di scorci da sogno, dove il mare si insinua tra rocce scolpite dal vento e piccole calette: è proprio una simile varietà paesaggistica, unita alla purezza delle acque, ad aver consacrato l’isola come una delle più belle del Mediterraneo.

Cosa vedere: la Spiaggia Rosa e la magnifica costa

Tra le tappe più incantevoli dell’isola spicca senza dubbio la celebre Spiaggia Rosa, nella località di Cala di Roto, nella parte sud-orientale, una distesa di sabbia dalle sfumature rosate che variano dal tenue al più intenso a seconda della luce del sole.

Questo colore straordinario non è frutto dell’immaginazione ma di un fenomeno naturale: la sabbia è composta da minuscoli frammenti di organismi marini, tra cui coralli e conchiglie microscopiche come la Miriapora truncata e la Miniacina miniacea. Trasportati dal mare e accumulati nel tempo lungo la riva, i residui creano un effetto cromatico delicato e irripetibile, che rende la spiaggia una vera rarità a livello mondiale.

Proprio la sua unicità, tuttavia, ne ha decretato anche la fragilità: negli anni, il comportamento irresponsabile di alcuni visitatori (che hanno sottratto la sabbia come souvenir) ha compromesso l’equilibrio ambientale. Per preservare ciò che resta, il Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena ha introdotto restrizioni molto severe.

Oggi non è consentito avvicinarsi liberamente alla Spiaggia Rosa: il transito, l’ancoraggio e la sosta delle imbarcazioni sono vietati nelle sue vicinanze, così come la pesca e qualsiasi attività subacquea. Anche il bagno è proibito nell’area delimitata dalle boe, e soprattutto non è possibile accedere alla spiaggia: si può soltanto ammirarla da lontano, rispettando il silenzio e la distanza che un luogo così delicato richiede.

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Ma limitarsi alla Spiaggia Rosa sarebbe riduttivo, perché Budelli è un tripudio di bellezze che merita di essere esplorato nel suo insieme: lungo la costa si alternano calette appartate, scogliere modellate dal vento e piccole baie dove il mare assume tonalità incredibili, dal turchese più luminoso al blu profondo.

Cala Piatto, Cala Cisternone, Cala di Trana e Cala del Cavaliere sono solo alcune delle insenature che regalano panorami spettacolari: il contatto con il mare diventa ancora più diretto e permette di apprezzare la purezza dell’ambiente senza comprometterne l’equilibrio.

Le acque che abbracciano Budelli sono un vero paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni: i fondali, ricchi di vita, ospitano una grande varietà di pesci e crostacei, oltre a scenari sottomarini di rara bellezza. Tuttavia, anche qui è fondamentale mantenere un comportamento rispettoso: ogni gesto può avere un impatto su un ecosistema tanto affascinante quanto vulnerabile.

Come raggiungere l’Isola di Budelli

Non è difficile arrivare all’isola di Budelli: il trasferimento via mare è possibile solo dalle località della vicina Costa Smeralda, vediamo quali.

Con i traghetti organizzati

Ci sono diverse compagnie (pubbliche e private) che gestiscono i tour di tutto l’arcipelago che prevedono tappa a Budelli, o che si dirigono direttamente sull’Isola di Budelli. I porti da cui partono i traghetti diretti a Budelli sono quello di Porto Palau, vicino a Olbia, quelli della Costa Smeralda e quello della Maddalena, l’isola più grande e meglio collegata dell’arcipelago. Sempre da questi porti potrete scegliere tra i numerosi servizi di tour giornalieri delle isole più belle dell’Arcipelago della Maddalena.

Le gite organizzate si fermano nei punti migliori per vedere – seppure da lontano – i luoghi di interesse e permettere ai turisti di immergersi nelle acque più cristalline e meravigliose della Sardegna.

Con la propria imbarcazione

Se si vuole raggiungere l’Isola di Budelli con la propria imbarcazione o con una piccola barca affittata, è obbligatorio prima richiedere i permessi necessari da parte dell’Amministrazione del Parco della Maddalena. Il rischio sono sanzioni molto salate! Inoltre, bisogna ricordare che l’accesso è permesso solo in alcune zone dell’isola e bisogna rispettare i limiti di balneazione e navigazione.