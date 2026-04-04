La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Scorcio mozzafiato lungo le strade panoramiche della Corsica

Maggio è il mese perfetto per viaggiare: quel momento in cui la primavera cede il passo all’estate e il clima è semplicemente ideale. In valigia, o nello zaino in base a come preferite viaggiare, non serve molto altro che una giacca leggera, il che significa finalmente dire addio a ingombranti piumini, abbigliamento termico e maglioni. Con più spazio in valigia, avrete tutto il posto necessario per i souvenir che troverete lungo il cammino.

Viaggiare leggeri nel bagaglio, ma anche con la mente. Non è semplicissimo in un periodo in cui i conflitti geopolitici influenzano il modo in cui ci spostiamo, ma qui proveremo a consigliarvi delle destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo che promettono leggerezza, tranquillità e quel relax pre-estate di cui, più o meno tutti, abbiamo bisogno.

Ecco, quindi, dove andare a maggio tra nuove aperture, sentieri poco battuti dal turismo e mete sorprendenti.

Dove andare in Italia

A chi vuole restare in Italia, consigliamo tre mete uniche tra cultura, natura e luoghi curiosi.

Mantova, Lombardia

Mantova è la sintesi perfetta di arte e natura, dove ogni angolo racconta una storia di potere e bellezza legata ai Gonzaga. Nel 2008, l’intero centro storico è stato riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, a testimonianza di un valore culturale inestimabile. Passeggiare tra i suoi vicoli e le piazze accoglienti significa immergersi in un paesaggio urbano dominato da chiese magnifiche e palazzi nobiliari. Dalle gallerie d’arte ai musei, l’offerta culturale mantovana a maggio si svela in tutta la sua vivacità, lontana dalla calura estiva.

Ma il fascino della città risiede anche nel suo legame con l’acqua: i tre laghi che la circondano offrono scenari di rara bellezza e parchi rigogliosi, ideali per una gita in barca o una pausa rilassante nel verde.

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Costa dei Gelsomini, Calabria

In bilico tra lo Ionio e l’Aspromonte, la Costa dei Gelsomini profuma di bergamotto e storia millenaria. Dai resti della Magna Grecia a Locri fino alle “cinque dita” di Pentedattilo, la Calabria si svela in borghi spettacolari come Gerace e Stilo. Maggio è perfetto per godersi la quiete grecanica di Bova e assaporare prelibatezze come lo stocco di Mammola con un on the road primaverile.

Seborga, Imperia

Immerso tra gli ulivi dell’entroterra di Imperia, Seborga è un borgo medievale dal fascino unico, celebre per la sua proclamazione a principato indipendente. Qui sventola una bandiera propria, si conia la moneta “luigino” e regna una principessa. Da non perdere il Palazzo del Governo e la Chiesa di San Martino, perfetti da scoprire a maggio godendo di viste spettacolari sulla Riviera.

Dove andare in Europa

Se state cercando dove andare in Europa a maggio, la risposta è nelle sue isole più autentiche. Tra i sentieri immersi tra le nuvole di Madeira, i paesaggi profumati di macchia mediterranea in Corsica e le baie nascoste di Vis.

Madeira, Portogallo

Coste frastagliate, vette vulcaniche e vegetazione lussureggiante: se la vostra idea di viaggio combacia con lo stare all’aria aperta facendo trekking, Madeira è la destinazione dove andare in Europa a maggio. Anche perché, a fine aprile, riapre il PR1 Vereda do Areeiro a Pico Ruivo trail, il sentiero più famoso dell’isola. Lungo circa 6,5 chilometri, collega le tre vette più alte dell’isola (Pico do Areeiro, Pico das Torres e Pico Ruivo) attraversando camminamenti in cresta, tunnel scavati nella roccia e scalinate ad alta quota.

Ricordatevi che, da gennaio 2026, è necessario prenotare per percorrere i sentieri ufficiali e pagare una tassa il cui prezzo varia a seconda del percorso.

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Corsica, Francia

Per chi vuole accorciare le distanze, perché non organizzare un viaggio in Corsica? L’isola è ancora piacevolmente poco turistica e permette di pianificare un itinerario variegato, dalle montagne frastagliate alle baie dai colori splendidi, fino ai borghi. Se il bel tempo è già arrivato, raggiungete le spiagge più belle situate nella costa meridionale come Plage de Palombaggia, oppure prenotate un’escursione in barca verso le formazioni rocciose dei Calanchi di Piana, Patrimonio UNESCO.

Vis, Croazia

Basta solo un traghetto da Spalato per raggiungere l’isola di Vis dove, a differenza di altre mete croate più famose, qui il tempo scorre più tranquillo seguendo il movimento lento delle falkusa, le tradizionali imbarcazioni per le sarde. Fate come i locali e raggiungete la piazza di Komiža al mattino per cominciare la giornata con un caffè, fate una passeggiata lungo la riva ammirando le case in pietra e i pescatori che sistemano le reti. E, se volete scoprire davvero l’isola, fatelo da mare, magari prenotando un tour in barca a vela.

Dove andare nel mondo

Volete spingervi oltre i confini dell’Europa? Tra safari, l’oceano e atmosfere spirituali, queste sono le mete da considerare dove andare a maggio nel mondo.

Parco Nazionale Kruger, Sudafrica

Maggio annuncia l’inizio della stagione secca in Sudafrica: ciò significa che, probabilmente, questo è il momento migliore per avvistare la fauna selvatica. In questo periodo, infatti, leoni, ghepardi e tanti altri animali si radunano intorno alle pozze d’acqua, quindi sono più facili da “catturare” con i vostri obiettivi fotografici. Per un’esperienza unica, raggiungete il Parco Nazionale Kruger, una delle riserve naturali più grandi d’Africa.

Baja California, Messico

Un viaggio in Baja California è un’avventura tra deserti selvaggi e paesaggi incontaminati, dominati dai cactus e dalle montagne della Sierra de la Giganta. Dalla movida di Los Cabos, dove ammirare l’iconico arco di roccia a El Arco, si risale verso l’atmosfera autentica di La Paz e il fascino storico di Loreto. Qui, il Parco Nazionale Bahia de Loreto incanta con isole vulcaniche e acque turchesi popolate da leoni marini e delfini. Che si scelga il relax o l’avventura, queste sono solo alcune delle incredibili esperienze che questa penisola messicana sa offrire ai viaggiatori che la scelgono come destinazione invece della più frequentata penisola dello Yucatan.

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Yamagata, Giappone

Il Giappone potrebbe sembrare una scelta scontata per la primavera, ma solo per chi sceglie le solite mete. Avete mai sentito parlare di Yamagata? Situata nel cuore del Tōhoku, è considerata una terra di spiritualità e natura incontaminata. Celebre per i “mostri di ghiaccio” del Monte Zao e le rigeneranti acque termali di Ginzan Onsen, la prefettura incanta con il tempio Yamadera, arrampicato sulla roccia. Maggio è perfetto per ammirare la fioritura tardiva e gustare le rinomate ciliegie locali, immersi in un Giappone rurale e autentico.