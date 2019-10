Le Marche nella lista dei luoghi da visitare nel 2020 secondo Lonely Planet

editato in: da

Se state già pensando alle vacanze del prossimo anno, la celebre guida di Lonely Planet potrebbe aiutarvi a scegliere la futura destinazione. Nella sua classifica annuale, la famosa guida di viaggi ha stilato una top 10 dei posti più belli e affascinanti da visitare nel 2020. E, a sorpresa, tra le regioni compare un’italiana: le Marche.

Il suo nome spicca al secondo posto tra le regioni del mondo consigliate per chi è alla ricerca di un viaggio dedicato all’esplorazione e alla scoperta di luoghi incantevoli. Il primo gradino del podio, per la cronaca, è occupato dal suggestivo tour che ripercorre la Via della Seta, in Asia Centrale. Ma torniamo in Italia: le Marche sono, secondo Lonely Planet, la regione su cui puntare, un’alternativa alla vicina e più nota Toscana. Con quest’ultima ha molte cose in comune, come le verdi colline, gli interminabili vigneti, le splendide spiagge e le città d’arte che ne punteggiano il territorio.

Il vantaggio delle Marche rispetto alla sua “collega” più famosa – spesso scelta dai vip come meta delle vacanze – è che si tratta di un luogo molto meno affollato.

E il prossimo anno le luci dei riflettori saranno tutte puntate su Urbino, pittoresco centro storico situato nel Nord della regione, che proprio nel 2020 festeggia un’importante ricorrenza: i 500 anni dalla morte del suo cittadino più famoso, Raffaello. Per l’occasione, sono numerosi gli eventi che avranno luogo proprio nel suggestivo borgo rinascimentale, ed è questo il momento perfetto per partire alla scoperta di un posto affascinante che conserva ancora l’atmosfera di uno dei periodi più luminosi per l’arte e la cultura del nostro Paese.

Ma Urbino è solo una delle tante meraviglie che le Marche nascondono. Tra le mete più apprezzate dai turisti spiccano le Grotte di Frasassi, nei pressi di Genga: un esteso sistema sotterraneo di cavità carsiche dove poter ammirare le gigantesche sculture create dalla natura, che conosciamo con il nome di stalattiti e stalagmiti. Oppure la suggestiva Loreto, polo religioso e spirituale per eccellenza, meta di pellegrinaggio mariano famosa in tutto il mondo per la sua bellissima Basilica.

E d’estate, la costa marchigiana offre tantissime spiagge stupende, dove concedersi un po’ di relax e di divertimento tra le acque cristalline del Mare Adriatico. Tra le più belle, ci sono sicuramente quelle di Sirolo e Numana, alle cui spalle svetta imponente il promontorio roccioso del Monte Conero.