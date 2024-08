Le spiagge più belle dell’Argentario

Fonte: iStock Tratto di costa nell'area del Monte Argentario

Uno dei tratti più suggestivi della costa Toscana è sicuramente quello del Monte Argentario. Sono molte le cose da fare per vivere appieno questo territorio, tra cui nuotare nel suo mare e godersi la bellezza delle sue spiagge. Qui è facile restare ammaliati davanti ai paesaggi offerti da baie, calette e scogliere, ma quali sono quelle assolutamente da non perdere? Ecco la selezione creata da SiViaggia per aiutarvi a pianificare il vostro prossimo viaggio in questa zona.

Cala Mar Morto

Un gioiello nascosto, oltre che una delle spiagge più belle e selvagge dell’Argentario, è sicuramente Cala Mar Morto. Il nome deriva dalla tranquillità garantita dallo scenario in cui è immersa: questa caletta, infatti, è protetta da una barriera di scogli che vanno a creare delle splendide piscine naturali in cui l’acqua è sempre calma. Grazie alla sua trasparenza, inoltre, è la location perfetta per chi ama non solo rilassarsi sulla spiaggia, ma esplorare i fondali marini. La spiaggia può essere raggiunta facilmente a piedi attraverso un sentiero che parte dal parcheggio e, considerando che non ci sono servizi, consigliamo di portare con voi tutto il necessario, compresa una borsa o busta per portare via la spazzatura, nel caso decideste di mangiare qui.

Bagni di Domiziano

Situata vicino a Porto Santo Stefano, questa spiaggia unisce le bellezze naturali con quelle storiche. Il nome, infatti, deriva dalla presenza di rovine romane visibili sia sulla spiaggia che nei fondali marini. Il sito archeologico, risalente all’epoca dell’Imperatore Domiziano, e i resti delle antiche vasche termali, offrono la possibilità di vivere un’esperienza subacquea unica e, allo stesso tempo di rilassarsi in un luogo adatto anche alle famiglie con bambini grazie ai numerosi servizi presenti in loco.

Le spiagge di Porto Ercole

Situata sulla parte orientale dell’Argentario, Porto Ercole rappresenta la location perfetta per chi desidera trascorrere una vacanza nelle spiagge più belle del promontorio. Alcune di queste possono essere raggiunte a piedi percorrendo sentirti talvolta semplici e altre impegnativi, oppure partecipando a un tour in barca o noleggiando un gommone. Tra queste, le più belle sono sicuramente Spiaggia Lunga, il cui sentiero non è adatto a bambini o persone anziane, Spiaggia Libera, accessibile da tutti con facilità, Spiaggia Acqua Dolce e Cala Galera, una delle più frequentate grazie alla sua vicinanza al porto turistico.

Fonte: iStock

Spiaggia La Feniglia

Amanti del mare e della natura, spiaggia La Feniglia è per voi. Qui troverete 7 chilometri di sabbia fine, la maggior parte dei quali caratterizzati da spiaggia libera perché gli stabilimenti balneari occupano solo una piccola porzione nelle due estremità. Grazie alle sue acque limpide e basse, rappresenta il luogo ideale soprattutto per le famiglie con i bambini che qui potranno nuotare e divertirsi in totale sicurezza. La particolarità di questa spiaggia è la lunga luna di sabbia circondata dalla Riserva Naturale Duna della Feniglia, che la separa dalla laguna di Orbetello. Potete raggiungerla tranquillamente a piedi o in bicicletta.

Cala Grande

Molto amata soprattutto dalle imbarcazioni perché riparata dal vento, Cala Grande è composta da tre spiagge di ciottoli e vanta un fondale marino perfetto per chi pratica snorkeling, un po’ come in tutta l’area dell’Argentario. La bellezza di Cala Grande può essere ammirata dalla strada panoramica dell’Argentario, dove è possibile intravedere le tre spiagge spuntare dalla macchia mediterranea. Il sentiero per arrivare alla prima delle tre è corto, ma non adatto a tutti, soprattutto ai bambini piccoli. Essendo una spiaggia selvaggia e incontaminata, qui non troverete servizi o stabilimenti balneari.

Cala del Gesso

Impossibile stilare una lista delle spiagge più belle dell’Argentario e non inserire Cala del Gesso. Situata sulla costa ovest e protetto da alte scogliere, rappresenta un piccolo paradiso della Maremma Toscana grazie alle sue acque calme e cristalline. L’arenile è composto soprattutto da ciottoli e il fondale è talmente ricco da rappresentare un parco divertimenti subacqueo per gli amanti dello snorkeling. Cala del Gesso può essere raggiunta solo a piedi e non sono presenti servizi.

Fonte: iStock

La Cacciarella

La Cacciarella è una spiaggia dell’Argentario raggiungibile facilmente a piedi: una volta arrivati vi troverete immersi nella bellezza di una piccola caletta sabbiosa posizionata fra due scogliere. Come la maggior parte delle calette presenti in questo meraviglioso territorio, anche questa è circondata da natura incontaminata e vanta acque cristalline ricche di specie meravigliose, da esplorare rigorosamente con la maschera. Sul lato est della spiaggia de La Cacciarella troverete la Grotta del Turco mentre sul fondale marino, a circa quindici metri dalla costa, è situata la statua del Cristo Redentore.

La Giannella

Come la spiaggia La Feniglia, anche La Giannella è una delle spiagge più facilmente accessibili dell’Argentario. Ideale per le famiglie con bambini piccoli e per chi non sa nuotare, è caratterizzata da sabbia chiara e fine e dall’acqua bassa e limpida. È riparata dai venti che soffiano da sud e offre un’opportunità unica agli amanti non solo del sole e del relax, ma anche delle camminate grazie al bagnasciuga lungo 8 chilometri: dalla foce del fiume Albegna all’Argentario, con la quale è collegata attraverso il ponte sul canale di S. Liberata.