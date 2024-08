Antibes, la città sul mare della Costa Azzurra

Fonte: iStock Città vecchia di Antibes, Francia

La Costa Azzurra è in grado di evocare immagini di spiagge assolate ed acque turchesi, ma soprattutto scene di vita lussuosa a due passi dal Mar Mediterraneo. Esistono diverse destinazioni che compongono questo tratto della costa francese e tra queste, che meritano assolutamente una visita, rientra la città di Antibes.

Questa città riesce a rubare il cuore dei viaggiatori che la visitano, una città che racchiude in sé il fascino della storia, ma anche la vivacità della cultura e la serenità che contraddistingue e caratterizza l’atmosfera cittadina. Ma cosa rende Antibes una tappa imperdibile per i visitatori alla scoperta della Costa Azzurra e della riviera francese?

Un viaggio nel tempo

Antibes ha una storia millenaria, in quanto venne fondata addirittura dagli antici greci nel Quinto secolo a.C. Passeggiare per il centro storico permette di viaggiare nel tempo, scoprendo angoli e strutture che ancora oggi conservano i segni del passato.

Una delle attrazioni culturali più significative della città è sicuramente Château Grimaldi, una struttura all’interno della quale è ospitato il museo Picasso. L’artista, infatti, nel 1946 utilizzò questo castello come studio e donò molte sue opere alla città francese.

Un altro luogo di interesse è il Forte Carré, una maestosa ed imponente fortificazione del sedicesimo secolo che si trova su una collina, dalla quale domina la città ed il porto e da dove poter godere di una vista panoramica unica sulla città e sul mare turchese che ne bagna le coste. Oltre al forte, anche il Mercato Provenzale è un luogo di assoluto valore storico e culturale per la città di Antibes, posto nel quale i visitatori possono immergersi nei profumi e nei sapori mediterraneo, in un’esplosione di colori e di vita della vera essenza provenzale.

Le paradisiache spiagge di Antibes

Menzionare Antibes vuol dire anche parlare delle sue splendide spiagge, tra le più belle e consigliate di tutta la Costa Azzurra e della riviera francese. Per oltre 25 chilometri è possibile trovare una varietà di spiagge per tutti i gusti, da piccole baie nascoste a lunghe distese di sabbia.

Plage de la Gravette, ad esempio, è la spiaggia più centrale di Antibes, situata proprio sotto le mura del centro storico. È una baia sabbiosa, adatta alle famiglie e per chi desidera fare un bagno nelle acque tranquille e protette della città. Per chi, invece, è alla ricerca di un’atmosfera più sofisticata si consiglia di visitare Plage de la Salis, vicina al centro e dalla quale è possibile godere della vista sulla Baia degli Angeli, una delle mete preferite sia dai cittadini locali, che dai turisti. Infine, per colore che amano esplorare spiagge e calette nascoste, ad Antibes è possibile trovare piccole insenature rocciose sul mare, per allontanarsi dal trambusto cittadino e dalla folla di turisti.

Capo di Antibes, un promontorio naturale di lusso

Antibes è separata da Juan-les-Pins, un’altra località balneare molto rinomata della riviera francese, dal capo di Antibes. Questo promontorio naturale è molto conosciuto, anche a livello internazionale, per essere una delle zone più esclusive di tutta la Costa Azzurra. Qui si trovano ville di lusso immerse in giardini verdi e rigogliosi che si affacciano sul mare. Fra le tante è presente la famosa Villa Eilenroc, una maestosa e sfarzosa residenza con ben undici ettari di giardino che la circondano, aperta anche al pubblico.

È possibile trovare anche diversi sentieri per godersi una passeggiata a stretto contatto con la natura. Il sentiero del litorale, ad esempio, offre una vista panoramica lungo la costa, sulle acque azzurre del Mediterraneo e sulle scogliere. Questo cammino parte dalla Plage de la Garoupe e permette di vivere momenti di vero relax.

Vita notturna e divertimento: Antibes oltre la spiaggia

Antibes, come appena detto, è il luogo ideale per passare giornate di relax e godersi il mare francese. Tuttavia, nei pressi della città e precisamente nella località Juan-les-Pins, è possibile trovare il lato più vivace della città. Questa zona è l’ideale per chi vuole divertirsi e per chi vuole trovare locali alla moda, bar e ristoranti di lusso.

Soprattutto durante il periodo estivo, questa località diventa un centro di attrazione per i giovani francesi e per i turisti proveniente da tutto il mondo. Un evento imperdibile ed ormai storico in città è uno dei festival musicali più antichi e prestigiosi d’Europa: il Jazz. L’evento si tiene a luglio e grandi nomi del mondo musicale internazionale si esibiscono in concerti memorabili qui nella città di Antibes. Insomma, la località ideale per gli appassionati di musica.

Ma oltre al jazz, a Juan-les-Pins a farla da padrona è anche la vita notturna. I giovani in cerca di divertimento avranno la possibilità di scegliere fra diversi locali, con DJ set e musica dal vivo, dove passare la serata e creare ricordi indelebili di una vacanza sicuramente unica nel cuore della Costa Azzurra.

Come muoversi ad Antibes? E dove alloggiare?

Per programmare una vacanza nel migliore dei modi, è bene pensare a come muoversi e dove alloggiare in città, qualsiasi sia la prossima destinazione.

La città di Antibes è facilmente raggiungibile da diverse località europee, grazie anche alla vicinanza con l’aeroporto di Nizza, che si trova a circa 20 chilometri di distanza. Una volta arrivati a destinazione, la scelta migliore per esplorare la città, e soprattutto il centro storico, è camminare. Infatti il centro Antibes è un vero e proprio labirinto di stradine ed angoli pittoreschi. Mentre, per visitare le vicinanze, come il capo di Antibes o Juan-les-Pins è consigliabile noleggiare una bicicletta.

Per quanto riguarda l’alloggio, invece, sono presenti diverse opzioni per ogni budget: si passa dagli hotel di lusso, dove poter usufruire di tutti i comfort e servizi possibili, ai numerosi boutique hotel e bed & breakfast del centro storico, per un’atmosfera più accogliente ed autentica.

La città francese di Antibes riesce a coniugare in sé sia le grandi bellezze naturali che caratterizzano la Costa Azzurra, sia le ricchezze culturali e storiche che caratterizzano le vie del centro e le sue bellissime costruzioni. È una destinazione che ha molto da offrire. La riviera francese saprà sicuramente regalare momenti di relax e divertimento.