Viaggio a Zambrone, vero e proprio paradiso calabrese

Fonte: iStock Zambrone, spiaggia "Paradiso del Sub"

Incantevole borgo situato lungo il litorale tirrenico calabrese, a metà strada tra Tropea e Vibo Valentia, Zambrone è una delle gemme nascoste della Costa degli Dei. Poco conosciuta fino a qualche decennio fa, ha saputo reinventarsi come meta turistica di primo piano grazie alle sue meravigliose spiagge bianche incorniciate da scogliere, al mare cristallino e a un patrimonio storico e culturale che affonda le radici in tempi remoti.

In origine era infatti un piccolo paese dedito principalmente all’agricoltura e alla pastorizia, attività che hanno segnato profondamente la vita della comunità locale. Di pari passo con il crescente flusso turistico verso la vicina Tropea, Zambrone ha saputo però trasformare le sue potenzialità in un’opportunità di sviluppo, affermandosi ultimamente come una delle destinazioni balneari più popolari della Costa degli Dei.

Un paradiso per gli amanti del mare

La lunga spiaggia bianca della Marina, lambita da uno dei mari più incontaminati d’Italia, è il luogo ideale per rilassarsi al sole ammirando il panorama scenografico delle Isole Eolie e del vulcano Stromboli che si stagliano all’orizzonte. La spiaggia principale, che si estende a sud del promontorio, è perfetta per le famiglie con bambini, grazie ai fondali digradanti che permettono di nuotare in sicurezza.

Tra le spiagge più suggestive, spicca il “Paradiso del Sub”, una baia nascosta che, fedele al suo nome, rappresenta un’attrazione imperdibile per gli amanti delle immersioni grazie alle acque cristalline che offrono una visibilità subacquea eccezionale e a fondali spettacolari ricchi di vita marina.

L’accesso alla spiaggia attraverso un percorso scavato nella roccia, non è dei più semplici, ma la fatica viene ampiamente ricompensata dalla bellezza incontaminata del luogo. Per chi preferisce un approccio più comodo, è possibile raggiungere la baia anche dal mare, con una barca o un gommone.

Un tuffo nella storia e nella cultura locale

Oltre alle sue meraviglie naturali, Zambrone vanta un ricco patrimonio storico e culturale. Il borgo, situato su un altopiano a circa 200 metri sul livello del mare, è stato abitato fin dal 1300, come testimoniano le numerose tracce di insediamenti antichi. Le colline circostanti, che un tempo proteggevano l’abitato dagli attacchi dei pirati, oggi offrono panorami mozzafiato sul mare e sulle campagne circostanti.

Tra i luoghi di interesse storico, da non perdere la Chiesa di San Carlo Borromeo, al cui interno si possono ammirare interessanti affreschi di scuola Napoletana e una statua in marmo bianco raffigurante San Carlo in trono. La Chiesa della Vergine Immacolata, fondata nel XIX secolo, rappresenta un altro importante punto di riferimento del borgo. Nonostante i danni subiti durante le due guerre mondiali, è stata restaurata e oggi è tornata al suo antico splendore.

La natura protagonista

Zambrone non è solo mare e storia, ma anche natura incontaminata. Le escursioni nelle vicine frazioni offrono l’opportunità di scoprire paesaggi di straordinaria bellezza, come quello di San Giovanni, dove è possibile visitare una collezione di fossili che include conchiglie fossilizzate e scheletri di grandi mammiferi marini. Questa immersione nella natura rende Zambrone una destinazione ideale non solo per chi cerca il relax, ma anche per chi desidera esplorare il territorio e conoscere le sue radici.