Cosa vedere a Volos, incantevole porto della Tessaglia

Fonte: iStock Vista della città di Volos dal monte Pelion

Volos è una splendida cittadina situata nella regione greca della Tessaglia. Si tratta di una delle località più affascinanti ed interessati della Grecia grazie alla sua ricca storia, i paesaggi naturali mozzafiato e la posizione sul golfo di Pagaseo, che consente collegamenti verso alcune isole dell’arcipelago ellenico. La città, che conta oltre 140.000 abitanti, è uno dei principali porti e centri commerciali del Paese, che nonostante ciò riesce a mantenere un’atmosfera tranquilla e rilassata, lontana dai grandi flussi turistici, soprattutto internazionali.

La destinazione ideale per gli appassionati di storia antica

Volos ha radici molto antiche. La città, che si trova alle pendici del monte Pelios, è legata al mito del centauro Chirone, che nella leggenda fu maestro di eroi come Achille e Giasone.

Uno dei punti di riferimento principali per gli appassionati di storia e cultura greca è l’Athanassakeion Archaeological Museum, che venne fondato nel lontano 1909 e che ospita una grande collezione di reperti storici, come ornamenti ed utensili che risalgono anche al periodo del neolitico, che raccontano la storia antica della regione Tessaglia.

La regione intorno a Volos è ricca di siti archeologici, in grado di testimoniare l’importanza storica di quest’area. Ad esempio, a soli 15 chilometri dal centro cittadino, si trova il sito di Dimini, che conserva i resti dell’antica città micenea di Iolkos, che diede i natali a Giasone, l’eroe che guidò in antichità gli Argonauti alla ricerca del vello d’oro, oggetto che nella mitologia greca era considerato in grado di curare ogni ferita o malattia.

Un altro sito archeologico di grande interesse è quello di Sesklo, poco più lontano da Volos e che risale all’Ottavo secolo a.C. Si tratta di uno dei più antichi insediamenti umani d’Europa e dov’è possibile visitare i resti di edifici e tombe antiche, che fungono da testimonianza impressionante della vita preistorica nella regione greca e che rendono Sesklo una meta imperdibile per gli appassionati di storia greca ed archeologia.

Infine, un altro sito che merita una visita, è sicuramente il sito di Anhialos, situato a circa due ore e dove è possibile visitare e scoprire una vasta collezione di rovine romane ben conservate, tra cui edifici, mosaici e resti di ville, che offrono un’affascinante visuale sull’epoca romana.

Alla scoperta del litorale di Volos

Volos si trova alle pendici del monte Pelios, che per i greci non è solo un luogo di leggende, ma anche una destinazione popolare per gli amanti della natura e delle attività all’aperto. In inverno diventa una meta per gli appassionati di sci e snowboard, mentre in estate è perfetto per escursioni attraverso sentieri che passano tra foreste di castagni, villaggi tradizionali, come Makrinitsa e Portaria, e panorami mozzafiato sul mare Egeo. Il primo di questi villaggi, Makrinitsa, è conosciuto come il “balcone del Pelios”, in quanto offre una vista panoramica unica sulla città di Volos ed il bellissimo golfo di Pagaseo.

Oltre al monte Pelios, nei dintorni della città sono presenti diverse splendide spiagge. Una fra le più conosciute ed amate da residenti e visitatori è la spiaggia di Alikes, premiata con la bandiera blu per la pulizia delle acque e luogo ideale dove potersi rilassare al sole e godersi il mare cristallino. Questa spiaggia è l’ideale per una giornata di relax e riposo dopo le visite alla città di Volos ed alle sue bellezze storiche.

Porto verso le bellezze della Grecia

Il porto di Volos è un importante punto commerciale per la regione e per la Grecia stessa. Oltre a questo, è anche punto di partenza ideale per partire alla scoperta di alcune delle isole più belle del Paese ellenico. Da qui, infatti, è possibile raggiungere le isole Sporadi, tra cui anche la famosa Skiathos, con le sue spiagge considerate tra le più affascinanti della Grecia, come, ad esempio, la spiaggia di Koukounaries. Queste isole sono perfette per una fuga dal caos cittadino di Volos e per chi, zaino in spalla, è in viaggio fra le bellezze naturali e storiche di questo Paese, perla del Mediterraneo.

Volos è una destinazione da tenere sicuramente in considerazione se si vuole partire alla scoperta della Grecia e della sua storia antica e godere di tutte le sue bellezze naturali, per una vacanza indimenticabile.