Lago Specchio di Venere, le terme libere di Pantelleria

Per una giornata rilassante da trascorrere alle terme, non occorre prenotare nella migliore Spa in zona perché a volte ci pensa la natura a regalarci un’esperienza termale in totale libertà.

Siamo a Pantelleria dove, nella parte Nord di quest’isola siciliana magica e incontaminata, si trova un fantastico specchio d’acqua dove i colori vanno dai verdi ai blu fino ai turchesi.

Questo spettacolo della natura è noto come Lago Specchio di Venere ed è considerato come uno dei posti più belli di Pantelleria. Dalle proprietà terminali, il lago si trova nell’antica caldera di un vulcano e viene alimentato da sorgenti termali in cui si possono trovare, lungo la riva, fanghi benefici e godere di un vero elisir di bellezza. Ricchi di zolfo, i fanghi di cui è ricoperto il fondale sono perfetti per nutrire il corpo, rendere la pelle levigata e totalmente libera da impurità, mentre l’acqua calda (che varia dai 40° ai 60°) è un vero toccasana per il tutto il corpo.

Per godere di questa Spa a cielo aperto, totalmente libera, l’ideale è rimanere immersi per qualche minuto nelle acque calde per poi uscire raccogliere il fango e spalmarlo sulla pelle, prima di buttarsi di nuovo nelle calde acque, lasciandosi cullare e godendo del panorama naturale meraviglioso di questo luogo paradisiaco. Un posto così magico che le sponde del lago sono diventate da qualche tempo Riserva Naturale ed ospitano, anche colonie di fenicotteri rosa, nelle stagioni autunnali e primaverili.

Anche il nome di questo lago è davvero azzeccato, dedicato a Venere, dea dell’eros e della bellezza. Si pensi che l’origine la si deve ad una leggenda secondo cui la dea raggiungesse questo lago per specchiarsi e farsi bella prima di incontrare Bacco, dio del vino.

Un’oasi di benessere e svago che è facilmente raggiungibile da chi è in vacanza a Pantelleria e si trova nella contrada dell’accogliente località di Bugeber e rappresenta di certo un luogo in cui trascorrere ore ed ore di puro relax, per una gita con amici o con tutta la famiglia. Del resto, l’isola di Pantelleria è meta ideale per le vacanze, con spiagge meravigliose , baie, insenature e calette immerse nella natura. Perfetta per essere scoperta anche al suo interno, grazie ad itinerari pensati per chi ama immergersi nella natura.