Škofja Loka, la città delle favole in Slovenia

In Slovenia, nella regione dell’Alta Carniola, Škofja Loka è una città medeviale che pare uscita da una fiaba. Si trova a una ventina di chilometri da Lubiana, e visitarla è un’occasione da non perdere.

È un fascino unico, quello di Škofja Loka. Un incredibile mix tra la sua intrigante storia, il suo aspetto fiabesco, l’importanza storica, la popolazione accogliente: elementi che hanno contribuito a farne la cittadina medievale meglio conservata di tutta la Slovenia.

Škofja Loka ottenne i diritti di città nel 1274, e divenne un vivace centro artigiano ed economico della regione. Poi, nel 1511, un devastante terremoto ne danneggiò tutti gli edifici, costringendo gli abitanti alla ricostruzione. Da quel momento, il suo aspetto non è mai cambiato. Ed ecco che, ai visitatori, regala un viaggio indietro nel tempo.

L’edificio simbolo è l’ex granaio, il punto di partenza ideale per partire alla scoperta di Škofja Loka. Da qui, una breve passeggiata conduce sino a Lontrg, una delle due piccole piazze gioiello della città.

Proseguendo lungo la strada ciottolata si raggiunge la più grande Piazza della Città, un coloratissimo mosaico di vecchie case della borghesia: la più famosa è la Casa di Hofman, la cui facciata occidentale ospita il ben conservato affresco di un soldato, St. Christopoher, e diversi ornamenti risalenti al XVI secolo.

Dalla piazza, una stradina conduce al Ponte dei Cappuccini, un ponte in pietra vecchio di seicento anni e – oltre il ponte – la chiesa con la sua biblioteca. Un vero e proprio gioiello, che ospita trentamila libri inclusa la scenaggiatura della prima rappresentazione drammatica in lingua slovena, la prima traduzione della Bibbia e il primo dizionario multilingua pubblicato nel Paese. La visita al cuore storico di Škofja Loka si chiude con il castello, oggi casa del Loka Museum coi suoi reperti archeologici e le sue esposizioni storiche, artistiche e naturalistiche.

È davvero un mondo incantato, quello di Škofja Loka. È un po’ fiaba e un po’ Medioevo, e visitarla è davvero un’occasione unica: lo si può fare nel corso d’un soggiorno alla capitale Lubiana, oppure in occasione di un on the road in Slovenia. Un Paese tutto da scoprire, la cui natura è splendida e le città super affascinanti.