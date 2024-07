Landtag in Liechtenstein: cos’è, la storia e le curiosità da conoscere

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Landtag in Liechtenstein

Siamo a Vaduz, esattamente nella Capitale del Liechtenstein, dove si trova la sede del Parlamento, l’organo collegiale legislativo del Principato Alpino. Ti abbiamo appena descritto cos’è il Landtag in Liechtenstein: vale la pena conoscere la sua storia, l’architettura e le curiosità dietro questo edificio così singolare.

Cos’è il Landtag in Liechtenstein

Il Landtag del Principato del Liechtenstein è il Parlamento Unicamerale, composto da 25 deputati. Ciò che colpisce è indubbiamente la sua architettura, poiché l’edificio, che si trova a Vaduz, la Capitale del Liechtenstein, è stato progettato dallo studio Hansjörg Göritz: inaugurato nel 2008, per la sua costruzione sono stati utilizzati circa un milione di mattoni gialli, in particolare per costruire la cosiddetta Casa Lunga a tre piani, oltre che la Casa Alta a due piani e, infine, la Casa di Giunzione, che connette i due edifici.

La storia del Landtag in Liechtenstein

Dal 2008, i membri del Parlamento del Liechtenstein hanno una nuova casa. La storia di questo edificio, dunque, è recente: la progettazione è stata curata nei minimi dettagli, con la Casa Lunga a tre piani, gli uffici, la sala conferenze e la terrazza. Osservando la Casa Alta, invece, si nota subito il caratteristico tetto a spiovente. Un aspetto interessante da notare è che questo edificio è stato progettato con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per l’efficienza energetica. Per il bar, la sala delle conferenze e la sala riunioni, sono state usate delle lampade alogene a bassa tensione con tecnologia IRC.

L’architettura del Landtag in Liechtenstein

Peculiare e caratteristico è lo stile del Landtag in Liechtenstein, di cui si è occupato lo studio di architettura tedesco Hansjörg Göritz. Entrando al piano terra della Casa Alta, troviamo l’atrio d’ingresso, che è conosciuto con il nome di Hall of Pillars; invece, al secondo piano si trova la Plenary Chamber, dove si riuniscono i membri del Parlamento del Liechtenstein. Per Vaduz, il Landtag è un punto di riferimento, non solo perché è la sede del Parlamento, ma soprattutto per lo stile e l’architettura, un edificio con tetto in pietra, un archetipo senza tempo per ospitare le assemblee.

Una sorta di “modernismo arcaico”, in un’atmosfera che viene definita quasi teatrale, soprattutto per la sala dell’assemblea parlamentare, dove il lampadario presenta un diametro di 9 metri. Da menzionare, invece, la Casa di Giunzione, che si trova in mezzo agli edifici in mattoni, una sezione realizzata in vetro filigranato, con nicchie di luce dotate di strisce LED incassate. All’ingresso dell’edificio, quando è previsto l’arrivo di visitatori o per occasioni importanti, viene steso un tappeto blu, in contrapposizione con il tappeto rosso di fronte al Palazzo del Governo.

Nel piano terra della Casa Lunga, si trovano due sale conferenza, una biblioteca e l’archivio, oltre che una mensa per i membri del Parlamento che si attardano prima di tornare a casa alla sera. L’atmosfera è piacevole al secondo piano, in cui lo stile è curato nei minimi dettagli con mobili moderni e colori caldi. Infine, una chicca: al terzo e ultimo piano, si può ammirare un panorama mozzafiato sulle montagne, con una vista privilegiata della piazza Peter Kaiser.