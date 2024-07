Kunstmuseum: tutte le informazioni per la tua visita

Fonte: iStock La facciata del museo d'arte contemporanea e moderna del Kunstmuseum Liechtenstein

Il Kunstmuseum Liechtenstein è il museo statale di arte moderna e contemporanea. Con la sua architettura iconica e la facciata scura e riflettente, dal 2000 è un punto di riferimento distintivo di Vaduz e contribuisce in modo significativo al profilo internazionale del Liechtenstein. La collezione comprende arte internazionale dal primo modernismo ai giorni nostri, con particolare attenzione a sculture, installazioni e oggetti. Invece di un’esposizione permanente della collezione, il Museo presenta formati espositivi mutevoli, che consentono sempre un nuovo dialogo con le opere della collezione. Con mostre su temi di attualità, esposizioni a scelta dell’artista o mostre personali, il Kunstmuseum mira a far appassionare il proprio pubblico alla moltitudine di storie diverse racchiuse nella sua collezione. Il museo stesso è un’opera d’arte: il suo iconico edificio cubico in pietra nera è ormai un punto di riferimento della città di Vaduz. Inoltre, si trova su una collina che domina la capitale e offre una vista panoramica mozzafiato sul Liechtenstein e sulle Alpi svizzere.

Fonte: iStock

La storia del Kunstmuseum

Nel 1967 il Principato del Liechtenstein ricevette in dono dieci dipinti, che l’anno successivo portarono alla fondazione della Collezione d’arte dello Stato del Liechtenstein. Il primo curatore della collezione fu il Dr. Georg Malin, artista, storico, storico dell’arte e politico del Liechtenstein. Ben presto ampliò la collezione includendo l’arte moderna e contemporanea internazionale. La costruzione del Kunstmuseum, così come si presenta oggi, è stata realizzata grazie al sostegno di un gruppo di donatori privati. Insieme al governo del Liechtenstein e alla città di Vaduz, gli architetti svizzeri Morger, Degelo e Kerez hanno progettato e realizzato la costruzione del museo. Nell’agosto 2000 l’edificio è stato ufficialmente donato al Principato del Liechtenstein come regalo per il millennio, e il Governo ha istituito una fondazione pubblica per la gestione del museo. Il Kunstmuseum Liechtenstein è stato inaugurato ufficialmente il 12 novembre 2000. Da maggio 2015, il Kunstmuseum Liechtenstein è stato ampliato grazie al nuovo edificio espositivo, a forma di cubo, della Hilti Art Foundation e arricchito da una collezione d’arte privata di prima classe e di fama internazionale. Concepito dallo studio Morger Partner Architekten di Basilea, l’edificio forma una presenza unitaria con il Kunstmuseum Liechtenstein direttamente adiacente. La forma cubica, la costruzione e il materiale della facciata riflettono i legami comuni delle due istituzioni sotto l’egida di un unico museo. Come ulteriore segno di unione, l’accesso ai nuovi spazi espositivi avviene attraverso un ingresso condiviso con il Kunstmuseum Liechtenstein e un unico biglietto. Dal 1996 al 2021, il Dr. Friedemann Malsch è stato direttore della Collezione Statale d’Arte e successivamente del Kunstmuseum Liechtenstein. Letizia Ragaglia gli è succeduta il 1° luglio 2021.

Cosa vedere al Kunstmuseum

Il Kunstmuseum Liechtenstein, a Vaduz, ospita una vasta collezione di arte moderna e contemporanea. Ti aspettano 130 anni di storia dell’arte, con opere che spaziano dal XIX secolo ai giorni nostri. Tra i punti salienti della collezione figurano:

Arte povera: il museo vanta una delle collezioni più importanti di arte povera, con opere di artisti come Jannis Kounellis, Giuseppe Penone e Gilberto Zorio .

. Arte tedesca e austriaca: la collezione comprende opere di artisti tedeschi e austriaci di spicco, tra cui Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner e Egon Schiele .

. Arte americana: con una significativa collezione di opere di artisti come Andy Warhol, Jasper Johns e Robert Rauschenberg .

. Arte svizzera: la collezione comprende opere di artisti di fama internazionale come Ferdinand Hodler, Alberto Giacometti e Meret Oppenheim.

Oltre alla collezione permanente, il Kunstmuseum Liechtenstein organizza regolarmente mostre temporanee di arte moderna e contemporanea. Il museo ospita anche un centro educativo con un’ampia varietà di programmi per bambini e adulti, mentre la galleria laterale offre il suo spazio per eventi, progetti, approfondimenti ed esperienze condivise. L’interdisciplinarità, la diversità, la sostenibilità e l’inclusione sono valori cruciali per il Kunstmuseum Liechtenstein, valori che si riflettono anche nella programmazione, compresa l’offerta di educazione artistica.

Il nostro consiglio: se hai poco tempo, concentrarti sulle opere della collezione permanente che ti interessano di più. Il museo offre anche delle audioguide che possono fornire informazioni aggiuntive sul patrimonio in mostra.

Informazioni utili:

Indirizzo: Städtle 30, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Orari di apertura: Martedì-domenica, 10:00-18:00; chiuso il lunedì

Biglietto: Adulti CHF 20; Ingresso ridotto: CHF 15; Ingresso gratuito per bambini sotto i 12 anni

Come arrivare:

In auto: Il museo si trova a circa 1 ora di auto da Zurigo e a 2 ore da Milano.

In treno: La stazione ferroviaria più vicina è Sargans, in Svizzera. Da lì, si può prendere l’autobus per Vaduz.

In autobus: Ci sono autobus regolari da Zurigo, Coira e Sargans a Vaduz.

Fonte: iStock

Vaduz: capitale del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein è un piccolo stato alpino situato tra l’Austria e la Svizzera. Con una superficie di soli 160 chilometri quadrati e una popolazione di circa 38.000 abitanti, il Liechtenstein è il sesto paese più piccolo del mondo. Nonostante le sue dimensioni ridotte, è ricco di storia, cultura e bellezze naturali. La sua capitale, Vaduz, è una pittoresca cittadina situata sulla riva destra del fiume Reno, al confine con la Svizzera. Con una popolazione di poco più di 5.500 abitanti, Vaduz è la capitale più piccola d’Europa, ma vanta un fascino e un’atmosfera unici, oltre che essere un ottimo punto di partenza per delle belle escursioni giornaliere nei dintorni. Inoltre, è una città molto sicura e a misura di pedone, in cui è facile spostarsi a piedi o in bicicletta. Il periodo migliore per visitarla va da maggio a ottobre, quando il clima è mite e piacevole. La valuta ufficiale del Liechtenstein è il franco svizzero (CHF). La lingua ufficiale del Paese è il tedesco ma l’inglese è ampiamente parlato.

Cosa vedere a Vaduz:

Castello di Vaduz : arroccato su una collina che domina la città, è la residenza ufficiale della famiglia principesca del Liechtenstein. Il castello non è aperto al pubblico, ma vale la pena ammirarlo dall’esterno.

: arroccato su una collina che domina la città, è la residenza ufficiale della famiglia principesca del Liechtenstein. Il castello non è aperto al pubblico, ma vale la pena ammirarlo dall’esterno. Städtle: il centro storico di Vaduz, conosciuto come Städtle, è un’affascinante zona pedonale con strade strette, casette colorate e negozietti tipici. Qui si trovano la Cattedrale di San Florino, il Municipio e il Parlamento del Liechtenstein.

il centro storico di Vaduz, conosciuto come Städtle, è un’affascinante zona pedonale con strade strette, casette colorate e negozietti tipici. Qui si trovano la Cattedrale di San Florino, il Municipio e il Parlamento del Liechtenstein. Il Museo Postale del Liechtenstein illustra la storia del servizio postale del principato e ospita una collezione di francobolli e altri oggetti postali.

Cosa fare a Vaduz:

Visita il mercato contadino : ogni sabato mattina si tiene in Piazza Peter Kaiser un vivace mercato contadino dove è possibile acquistare prodotti freschi locali, formaggi, miele e artigianato.

: ogni sabato mattina si tiene in Piazza Peter Kaiser un vivace mercato contadino dove è possibile acquistare prodotti freschi locali, formaggi, miele e artigianato. Fai un giro in bicicletta: il Liechtenstein è un paradiso per gli amanti del ciclismo, con una rete di piste ciclabili ben curate che attraversano il paese. È possibile noleggiare le biciclette a Vaduz e fare un’escursione lungo il fiume Reno o esplorare le colline circostanti. Se preferisci andare a piedi, potrai percorrere il Sentiero del Principe, un tracciato escursionistico che si snoda sulle colline che circondano Vaduz e offre una vista panoramica mozzafiato sulla città e sulle Alpi.

Come arrivare a Vaduz: