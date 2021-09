Lungo il Liechtenstein Trail, un sentiero per scoprire il Principato

editato in: da

Il Principato di Liechtenstein è tra i Paesi più piccoli d’Europa, in compenso è il terzo più ricco al mondo in quanto a PIL pro capite. Quando si pensa al Liechtenstein viene spontaneo pensare alle banche, ai palazzi principeschi e al famoso castello di Vaduz, la Capitale, dove ancora oggi vive il Principe.

Pochi sanno, invece, che, circondato da una fitta vegetazione, il Liechtenstein è anche un paradiso dell’escursionismo. Tra i tanti sentieri che si possono percorrere nella natura intorno alla cittadella medievale ce n’è uno per cui vale la pena fare un viaggio. È il Liechtenstein Trail. Lungo ben 75 chilometri (come da Milano a Lugano, per intenderci), questo sentiero attraversa undici dei Comuni del Principato, incontrando diverse attrazioni, regalando panorami spettacolari, angoli incontaminati e ottimo cibo.

Sono 147 i siti storici che s’incontrano lungo l’itinerario, spiegati nella app “LIstory” che, oltre a indicare la strada, è un’ottima guida di viaggio attraverso la storia del Principato, passata, presente e futura. Si passa tra i vigneti e i pascoli, ma anche lungo le rive del Reno, sulle montagne (l’Eschnerberg, per esempio) e attraverso la Riserva naturale di Ruggeller Riet. S’incontrano rovine di castelli – come quello di Schellenberg – e fortezze che sembrano uscite dai racconti di dame e cavalieri – come quello di Gutenberg a Balzers.

È consigliato prendersi del tempo per percorrerlo interamente, soggiornando una o due notti fuori in uno degli hotel o gasthof che sono disseminati lungo il percorso, ma naturalmente il Trail può essere fatto anche solo in parte ed essere preso da qualunque punto. la cima più alta che tocca è a poco più di mille metri di quota.

La tappa più breve è quella che gira intorno alla città (Rundgang Vaduz, lunga 7,5 km), mentre quella più scenografica è la Malbun Schleife (7 km), che conduce fino all’area di Malbun, che d’inverno è anche un’importante stazione sciistica, dove il paesaggio è incredibilmente suggestivo.

Il Trail può essere percorso anche in bicicletta. Se non ne avete una con voi, potete noleggiarla sul posto. Le tappe per il percorso su due ruote, che è decisamente più veloce rispetto a quello a piedi, sono tre: Balzers-Vaduz (il più breve, 25 km), Vaduz-Bendern e Bendern-Schaanwald. Per chi desidera questo tipo di itinerario, c’è la possibilità di farsi portare il bagaglio direttamente a destinazione.

Il Liechtenstein Trail è nato nel 2019 in occasione del 300° anniversario del Principato, allo scopo di voler mostrare tutte le bellezze di questo microscopico Stato in un unico percorso. E, in effetti, è il modo migliore per scoprire questo angolino d’Europa, incastonato tra la Svizzera da una parte e dall’Austria dall’altra, fatto di montagne, attraversato dal Fiume Reno e circondato da castelli, tra cui quello di Sua Altezza il Principe che risale al XII secolo e che ospita una cantina dove viene conservato il “vino del Principe” che si può bere solo qui. Un motivo in più per andarci.