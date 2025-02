Carnevale di Baden-Baden, una festa unica all’insegna del divertimento e del folklore

Fonte: Getty Images Maschera tipica del Carnevale di Baden-Baden

La cittadina tedesca di Baden-Baden è famosa per le sue acque curative e per l’atmosfera elegante e d’altri tempi che, negli anni, ha conquistato sia turisti che persone di spicco e celebrità, ma non solo. Le sue strade, incorniciate dalle montagne e contraddistinte dalla presenza di edifici con colonnati e ville realizzate in stile Art Nouveau, ospitano anche uno degli eventi più particolari di tutta la Germania.

Stiamo parlando del Carnevale, conosciuto localmente come Fasnacht o Fasnet, una tradizione vivace e radicata a Baden-Baden, che riflette il ricco patrimonio culturale della regione del Baden-Württemberg, fra maschere tipiche e balli. Qual è la sua storia e quali sono gli eventi in programma per quest’anno? Se prevedete di andare in Germania in questo periodo, qui troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Storia del Carnevale di Baden-Baden

Il Carnevale di Baden-Baden, tra i più belli d’Europa e tra i più lunghi al mondo (comincia a novembre) è strettamente legato alle tradizioni carnevalesche della regione storica e linguistica del Baden-Württemberg, nel sud-ovest della Germania. Questo Carnevale è una festa dalle radici medievali dove sfilano personaggi particolari e maschere grottesche e, talvolta, anche spaventose, che hanno il compito di esorcizzare il male, cacciare via gli spiriti dell’inverno e accogliere la primavera.

Tra i costumi più noti ci sono i diavoli, una figura diabolica originariamente diffusa nella Foresta Nera, le streghe e i giullari, chiamati “narren” che significa “sciocchi”. Queste maschere, realizzate in legno, sono pezzi pregiati di artigianato locale che vengono tramandati di padre in figlio. Insieme a loro, sfilano anche maschere e costumi più leggeri e moderni, a volte accompagnati da carri dai quali vengono lanciati coriandoli e dolci sulla folla.

Date del Carnevale di Baden-Baden

Un’altra particolarità del Carnevale di Baden-Baden è la data d’inizio. L’evento, infatti, è cominciato l’11 novembre 2024 alle ore 11:11, segnando l’inizio della “quinta stagione”. Da questo momento comincia tutta una serie di eventi che portano al Mercoledì delle Ceneri nel 2025, ossia il 5 marzo. Questo segna l’inizio della Quaresima e il periodo di 40 giorni che precede la Pasqua.

Le prossime date sono:

Weiberfastnacht (Giorno delle Donne): giovedì 27 febbraio 2025;

Rosenmontag (Lunedì delle Rose): lunedì 3 marzo 2025;

Fastnacht (Martedì Grasso): martedì 4 marzo 2025;

Mercoledì delle Ceneri (Fine del Carnevale): mercoledì 5 marzo 2025.

Eventi 2025 del Carnevale di Baden-Baden

Per il Carnevale di Baden-Baden vengono organizzati diversi eventi, da quelli più tradizionali alle feste più divertenti, fino a quelle specifiche per i bambini.

La festa SkiBall

Uno degli eventi più attesi durante il periodo del Carnevale a Baden-Baden è lo SkiBall, dove band e DJ si esibiranno per far ballare i partecipanti sulle note di musiche appartenenti a generi diversi, dal pop al rock, dal funk al soul, fino ai ritmi elettronici. Il momento clou della serata è la grande premiazione dei costumi, dove verranno premiati i travestimenti più originali e creativi. Lo SkiBall è previsto per sabato 22 febbraio 2025, dalle 20:30 alle 3:00 del mattino al Kurhaus.

Ballo di Carnevale per bambini

I più piccoli, invece, potranno divertirsi al Kurhaus il 23 febbraio, dove verrà allestita un’ampia area giochi e dove si svolgeranno diversi spettacoli. A salire sul palco ci sarà anche una band per suonare musica dal vivo e far ballare i bambini, che potranno partecipare anche ai balli di gruppo. Anche in questo caso ci sarà la premiazione dei costumi e un buffet con cibi e bevande.

La parata dei costumi e delle maschere

Per le strade, invece, ci sarà la tradizionale sfilata con i costumi e le maschere tipiche, organizzata per il 4 marzo dalle 14:30 alle 16:30. In questa occasione, chiunque potrà vestirsi e assistere alla sfilata partecipando in modo attivo al divertimento.