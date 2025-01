L’Amerigo Vespucci nominata Chiesa Giubilare

La nave Amerigo Vespucci, attualmente impegnata in un Tour Mondiale, è stata indicata come chiesa giubilare per il Giubileo 2025: a bordo c'è una chiesa.

Fonte: 123RF La Nave Amerigo Vespucci

Non solo Chiese e – per la prima volta nella storia del Giubileo – il carcere di Rebibbia: anche l’Amerigo Vespucci è stata insignita del titolo di chiesa giubilare. A bordo della nave scuola della Marina Militare c’è infatti una Chiesa che – per tutta la durata del Giubileo 2025 – sarà luogo giubilare per i sacri pellegrinaggi e per le pie visite tra le missioni di mare. A indicarla tale è stato l’arcivescovo ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò.

Il Tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci

L’Amerigo Vespucci è attualmente impegnata in un Tour Mondiale: la nave è partita l’1 luglio 2023 dal Porto di Genova e – dopo aver girato il mondo in due anni – tornerà proprio nel capoluogo ligure a giugno del 2025. La sua ultima tappa – dall’8 al 12 gennaio – è stata l’Oman, dove è rimasta attraccata al molo n.34 del Porto del Sultan Qaboos. Questa di inizio 2025 è stata la 32ª tappa del tour mondiale della nave italiana, prima di salpare alla volta di Jeddah (Arabia Saudita) per sostare dal 27 gennaio all’1 febbraio 2025. In totale, il tour prevede la sosta in 36 porti e in 32 paesi. Un’iniziativa fortemente voluta da dal Ministero della Difesa e che ha visto, nei mesi, ospiti illustri: tra questi Andrea Bocelli, che il 30 dicembre ha visitato a sorpresa il Villaggio Italia della nave durante la sosta ad Abu Dhabi.

Tra le numerose tappe dell’Amerigo Vespucci, in Italia è prevista solo Genova (alla partenza e all’arrivo). In Europa la nave si è già fermata a Marsiglia (Francia) e Las Palmas (Spagna) e non prevede altre soste. Di fatto, il Tour Mondiale della nave si avvia alla sua conclusione con le ultime soste previste a Jeddah (in Arabia Saudita dal 27 gennaio all’1 febbraio), Aqaba (in Giordania dal 6 all’8 febbraio), Alessandria d’Egitto (in Egitto dal 12 al 18 febbraio). Nel corso di questi mesi, l’Amerigo Vespucci ha sostato in Giappone (a Tokyo), negli USA (a Los Angeles e Honolulu), ma anche in India, in Sud America, Africa e Australia.

In ogni tappa la nave ha aperto le sue porte agli avventori offrendo uno sguardo sulle eccellenze italiane: il Villaggio Italia a bordo è infatti un’area con padiglioni espositivi e numerosi eventi che propongono esperienze e iniziative.

La storia della nave

L’Amerigo Vespucci è una nave storica: per la precisione è una Nave Scuola della Marina Militare costruita nel 1931 con lo scopo di addestrare gli allievi ufficiali dell’Accademia navale di Livorno. Ha svolto il suo ruolo di addestramento durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi svolgere anche una funzione di promozione della cultura italiana nel mondo, fino al 2006. In quell’anno – dopo 75 anni di servizio – l’Amerigo Vespucci ha dovuto subire lavori di manutenzione, ripetutisi tra il 2013 e il 2016, quando la nave ha sostato a La Spezia per essere nuovamente ammodernata. L’attuale Tour Mondiale in cui è impegnata omaggia e ricalca in parte l’unica (fino ad ora) circumnavigazione del globo da parte della nave, che fu compiuta tra maggio 2002 e settembre 2003.