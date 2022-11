Un museo all’aperto sulle piste da sci

Manca davvero pochissimo all’apertura ufficiale della stagione sciistica 2022-2023 e l’attesa si fa sentire sempre più insistentemente. Soprattutto se all’amore per la montagna, la neve e lo sci, si può coniugare quella per l’arte, visitando e lasciandosi rapire dalla bellezza degli impianti del Buffaure, nel cuore della Val di Fassa, in Trentino.

L’occasione e la meta perfetta per sciare circondati dai magnifici paesaggi delle Dolomiti, tra bellezze naturali da lasciare senza fiato e che conquistano gli occhi e il cuore, ma non solo. Perché qui, tra questi scorci di pura poesia e infinite meraviglie naturali, si può fare il pieno anche di arte.

L’arte del cuore delle Dolomiti

Il tutto grazie alla realizzazione, avvenuta nel corso di questi ultimi due anni, di opere di land art davvero eccezionali e che, unite alle opere nate dalla maestria della natura nel corso dei secoli, donano la possibilità di vivere un’esperienza nella bellezza più autentica e che vale davvero la pena di scoprire.

Dopo le già note sedute panoramiche (maxi sdraio, panca con ali di farfalla e panca con ali di libellula), da cui ammirare il paesaggio circostante, e la Bregostana gigante, un omaggio alle streghe delle leggende ladine realizzata interamente in legno, sarà possibile sciare e lasciarsi incantare da altre opere di altissimo livello visivo ed emozionale, realizzate in modo magistrale dal genio creativo e dalla bravura dell’artista trentino Franz Avancini.

Come una maestosa aquila costruita con tavole di larice e che spicca forte e fiera con un’apertura alare di 12 metri, o come un branco di cinque lupi realizzati dall’artista e che misurano due metri in altezza e sei di lunghezza.

Opere imponenti che omaggiano la fauna del luogo e la bellezza di una terra piena di vita e di energia. E che si possono ammirare lungo le piste dell’area, adatte a ogni livello, garantendo a chiunque voglia vivere un’esperienza così unica, di immergersi nelle bellezze artistiche e paesaggistiche di questa parte d’Italia davvero eccezionale.

Le piste

Oltre alle piste rosse, tra cui la “Panorama” che nel suo tratto finale offre a chi la affronta un divertente “fun slope” con i dossi e un’inaspettata pianola da suonare sulla neve e con gli sci ancora ai piedi, sul Buffaure si può sciare anche sulla rinomata e super gettonata “Vulcano”, una pista nera che presenta dei picchi di pendenza del 38% e che, proprio per questa sua caratteristica, attrae ogni anno gli amanti dello sci più adrenalinico e avventuroso.

Ma non solo. Perché al Buffaure c’è posto anche per chi voglia imparare a godersi la neve con addosso un paio di sci, con un campo scuola ad hoc, per capire ogni segreto dello sci e poter sfrecciare liberi e veloci sul tetto del mondo, in piena sicurezza. Magari partendo da un’altra pista leggendaria, esattamente come il personaggio da cui prende il nome e che abita i boschi circostanti, il Savan.

Una pista azzurra, adatta a tutti, che dona la possibilità di godere dei magnifici panorami delle Dolomiti in totale tranquillità, circondati dalla natura, dai suoi infiniti misteri e da tutto ciò che la rende così magica. Tra scorci da cartolina, emozioni uniche e “piccole” perle d’arte. Per vivere la montagna e questa nuova stagione sciistica con tutto il piacere e la voglia di scoprire bellezze uniche e sempre nuove.