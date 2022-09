Nell’Oceano Pacifico esiste un ufficio postale sott’acqua: puoi visitarlo

Fonte: Getty Images Ufficio postale Vanuatu

Il mondo che abitiamo non smette mai di sorprenderci perché è pieno di meraviglie che aspettano solo di essere esplorate. Alcune di queste portano la firma inconfondibile di Madre Natura, altre invece sono state costruite dall’uomo.

Ma è solo quando le prime si incontrano con le seconde che nascono quelli che sono i più incredibili capolavori visivi del mondo intero. Quelli da raggiungere, esplorare e visitare. Luoghi inediti che per originalità e bellezza lasciano senza fiato e stupiscono.

Così come fa quell’ufficio postale sotto l’acqua costruito sopra uno dei fondali marini più belli e suggestivi del mondo intero. Ci troviamo a Vanuatu, nel cuore dell’Oceano Pacifico. È qui che per inviare le cartoline più suggestive di un viaggio incredibile bisogna immergersi nell’acqua.

Cartolina di viaggio da Vanuatu

Il nostro viaggio ci conduce nella Repubblica di Vanuatu, una nazione del sud Pacifico, caratterizzata da circa 80 isole che emergono dall’oceano. Un vero e proprio paradiso terrestre, nonché meta ambita e raggiunta da tutti gli amanti dello snorkeling e delle attività subacquee che qui possono nuotare tra barriere coralline, caverne e grotte sottomarine di immensa bellezza.

I fondali dell’oceano, poi, sono ricchi di tesori da scoprire, non solo incredibili esemplari di flora e fauna, ma anche relitti suggestivi e misteriosi da ammirare.

Le immersioni, qui, sono all’ordine del giorno perché permettono di esplorare un ecosistema incontaminato e straordinariamente bello. Ma al largo delle isole di Vanuatu non ci si immerge sotto l’acqua solo per scoprire i tesori dei fondali e le creature che li popolano, ma anche per spedire le cartoline più belle di un viaggio indimenticabile.

Proprio al largo della costa della Hideaway Island, dove sorge una riserva marina straordinaria, è stato inaugurato un ufficio postale bizzarro e unico. Per raggiungerlo, infatti, è necessario immergersi nel mare.

L’ufficio postale immerso nell’oceano

Per vivere un’avventura incredibile dobbiamo raggiungere Hideaway Island, l’isola dove sorge uno dei resort più esclusivi del mondo che affaccia direttamente su una riserva marina di incredibile bellezza.

È qui che l’invio di una cartolina di viaggio, a parenti e amici, si trasforma nell’esperienza più straordinaria di una vita intera. Per farlo, infatti, occorre immergersi nelle acque e raggiungere il primo ufficio postale sottomarino.

L’idea è nata dalla collaborazione tra Vanuatu Post, rete di uffici postali della Repubblica, e il proprietario del resort e si è trasformata da subito in un’attrazione turistica imperdibile.

La struttura, realizzata in fibra di vetro, è saldamente attraccata alle rocce ed è completamente immersa nelle acque turchesi e cristalline che da sempre incantano i viaggiatori di tutto il mondo.

Per raggiungere questo piccolo ufficio, è necessario scendere a circa tre metri di profondità. È lì che un addetto postale attende i nuotatori per occuparsi di tutte le operazioni necessarie alla spedizione.

Da qui, infatti, ogni giorno partono delle speciali cartoline di viaggio, impermeabili e personalizzabili, debitamente plastificate e dotate di uno speciale francobollo.

L’immersione può avvenire in autonomia, ma uno staff di esperti subacquei dell’Hideaway Island è sempre disponibile ad accompagnare tutti i viaggiatori che vogliono raggiungere l’ufficio postale per spedire queste cartoline di viaggio davvero speciali.