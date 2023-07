È in Italia una delle 5 migliori spa del mondo

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Fonte: Terme di Saturnia Natural Destination Terme di Saturnia Natural Destination nella top 5 delle spa migliori al mondo

Si trova nel cuore della Maremma una delle 5 migliori spa del mondo del 2023, che è anche una delle attrazioni della Toscana più ambite dai turisti italiani e internazionali. Un luogo unico, la cui fama deriva da una prodigiosa sorgente termale avvolta da storia e leggenda, un mito che si rinnova da circa 3000 anni, donando salute e benessere.

Terme di Saturnia, tra le 5 migliori spa al mondo

Anche quest’anno, Terme di Saturnia Natural Destination si riconferma nella top 5 delle migliori Spa di tutto il mondo. Il riconoscimento arriva dalla rivista americana Travel+Leisure che ha stilato la classifica delle “Best Destination Spas” negli annuali World’s Best Awards 2023. Un successo che va ad aggiungersi allo stesso riconoscimento conseguito lo scorso anno e ai Condé Nast Traveller’s 2021 Readers’ Choice Awards, come una tra le migliori “Destination Spas” al mondo. Ogni anno la rivista statunitense premia i migliori hotel, isole, città, compagnie di crociera ed aeree, spa a livello internazionale, basandosi sui risultati ottenuti da un questionario rivolto ai propri lettori.

Con una storia alle spalle che affonda le radici nell’epoca degli Etruschi, il complesso nella provincia di Grosseto, di cui fanno parte un hotel di lusso – Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort – e il Parco termale, sorge nel contesto del paesaggio idilliaco della Maremma Toscana, attorno alla millenaria sorgente termale, una vasca di acqua sulfurea che sgorga a 37,5 gradi °C. Un’oasi naturale di 120 ettari, dove rinascere e riequilibrare corpo, mente e spirito, destinazione ideale per chi desidera rilassarsi e trascorrere preziosi momenti all’insegna del benessere tout court, immersi in uno splendido scenario.

Toscana, terra del benessere

Se le Terme di Saturnia sono tra le più famose e ambite dai turisti di tutto il mondo, non sono però le uniche in Toscana, che anzi vanta il più alto numero di strutture termali d’Italia, grazie alla presenza di numerosi giacimenti d’acqua la cui temperatura oscilla tra i 25° e i 54°, famosi sin dall’antichità per il trattamento di numerose patologie.

Nella provincia di Siena, ad esempio, ci imbattiamo nelle Terme di Petriolo, le più rinomate della regione insieme a quelle di Saturnia. L’ideale per giornate di relax a stretto contatto con la natura, circondati da boschi rigogliosi e torrenti cristallini.

Vi lasceranno altrettanto a bocca aperta le Terme di Bagno Vignoni, nella località termale più rinomata della Val d’Orcia. Qui le acque termali sgorgano in una vasca romanica immensa, che è anche la piazza del paese, Piazza delle Sorgenti.

A due passi si incontrano i Bagni San Filippo, nel Parco della Val d’Orcia, immerse in un luogo caratterizzato da suggestivi depositi calcarei formati dalle calde acque termali sulfuree, che a partire dal Medioevo hanno curato personaggi illustri, tra cui Lorenzo il Magnifico.

Al confine tra la Val d’Orcia e la Valdichiana, Chianciano Terme è un’altra destinazione termale da non perdere. Sempre in provincia di Siena, al confine tra il Chianti e la Val di Chiana, Rapolano Terme è una piccola località nota per la presenza degli stabilimenti termali di San Giovanni e dell’Antica Querciolaia.

Vicino al confine con l’Umbria, invece, troviamo San Casciano dei Bagni, una località con più di quaranta sorgenti termali che sgorgano a una temperatura media di 40°. Altrettanto famose, le Terme di Montecatini tra le province di Pistoia e Lucca, con stabilimenti situati nel cuore della cittadina termale, disposti tutto attorno al grande parco.

Se, invece, avete in programma un viaggio all’isola d’Elba, non perdetevi le Terme di San Giovanni, dalle proprietà curative uniche, grazie al fango marino termale (limo) e alle piante che nascono nel bacino termale del golfo di Portoferraio, di fronte alla Darsena Medicea del capoluogo elbano.