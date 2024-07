Le 10 spiagge italiane più popolari su Instagram quest’anno

L’estate è alle porte, è tempo di vacanze e, oggi come oggi, i social media influiscono sempre più sulla scelta della destinazione: un’indagine di Statista, infatti, ha rivelato che il 75% degli utenti ne è influenzato, in particolare da Instagram. Ma quali sono ledel 2024? Accor ha commissionato una ricerca per scoprirlo, stilando una classifica ponderata dellesui social che indirizzano la scelta della meta di una vacanza. Al decimo posto ecco lasull' Isola d’Elba che, grazie ai suoi ciottoli chiari, ha un’acqua dalla trasparenza cristallina. Su Instagram ha ottenuto 8613 post e un volume di ricerca su TikTok di 12870. (Nella foto, Spiaggia di Sansone, Isola d’Elba, Toscana).