Spiaggia di Himare

Se cerchi un mare limpido, spiagge poco affollate e panorami incantevoli, il sud dell’Albania è la meta giusta per te. D’altronde non c’è di che stupirsi: il litorale albanese si affaccia sulle stesse acque della costa pugliese da cui dista a dir tanto 70 chilometri. In particolare, le spiagge più incantevoli si trovano nel distretto di Valona, punta di diamante del turismo balneare del Paese delle Aquile, che alterna baie tranquille a tratti più selvaggi in cui si susseguono distese di sabbia dorata, ciottoli bianchi e calette nascoste incorniciate da un mare che cambia colore a ogni ora del giorno, passando dal verde smeraldo al turchese brillante fino al blu profondo. Scopriamo insieme le spiagge più belle di Valona – da nord a sud – per una vacanza rilassante e consapevole, lontana dal turismo di massa.

Le spiagge del nord tra pini, lagune e silenzi

Tra i distretti dell’Albania, quello di Valona è il più variegato dal punto di vista paesaggistico.

L’area settentrionale, affacciata sul Mar Adriatico, presenta un’atmosfera ben diversa rispetto alla costa ionica: pinete, lagune e distese di sabbia, con paesaggi aperti, ampie spiagge e un turismo discreto che privilegia pace e tranquillità, a contatto con la natura.

Tra le più vicine alla città consigliamo di non perdere:

Plazhi i Nartës , sita tra la laguna di Narta e il mare, è una spiaggia lunga diversi chilometri, raggiungibile in auto, che per la scarsa profondità del mare si presta bene alle vacanze in famiglia con bambini al seguito;

, sita tra la laguna di Narta e il mare, è una spiaggia lunga diversi chilometri, raggiungibile in auto, che per la scarsa profondità del mare si presta bene alle vacanze in famiglia con bambini al seguito; poco distante si trova Zvernec Beach, immersa in un ambiente suggestivo, con la pineta che si spinge fino al mare, l’acqua limpidissima e una ricca varietà di uccelli acquatici che ne fanno il paradiso per gli amanti della natura.

Le spiagge cittadine di Valona

Valona è una città vivace e interessante che, tra i vari pregi, vanta la possibilità di godersi il mare senza doversi allontanare troppo dal centro. Certo, le spiagge cittadine non hanno l’aspetto selvaggio delle baie più remote, ma offrono comfort e accessibilità, oltre al vantaggio di non dover programmare nulla in anticipo.

Plazhi i Vjetër , la spiaggia storica, è la più vicina al porto e al centro città: ideale per un tuffo veloce o una passeggiata all’ora del tramonto;

, la spiaggia storica, è la più vicina al porto e al centro città: ideale per un tuffo veloce o una passeggiata all’ora del tramonto; Plazhi i Ri è la spiaggia del lungomare che è stato recentemente rinnovato con l’apertura di locali, ristoranti e stabilimenti balneari; oltre al mare più pulito rispetto a quello del centro città, Plazhi i Ri è animata fino a sera;

è la spiaggia del lungomare che è stato recentemente rinnovato con l’apertura di locali, ristoranti e stabilimenti balneari; oltre al mare più pulito rispetto a quello del centro città, Plazhi i Ri è animata fino a sera; Uji i Ftohtë, che letteralmente si traduce come “acqua fredda”, prende il nome da una sorgente sotterranea che raffredda l’acqua del mare anche in piena estate; il colore intenso del mare e la scogliera che la sovrasta regalano scorci panoramici dalla bellezza inenarrabile.

A sud di Valona la costa cambia volto

Lasciandosi la bella Valona alle spalle e dirigendosi a sud, il litorale si fa più variegato e alterna piccole baie sabbiose a scogliere a picco sul mare: qui si incontrano le prime spiagge che lasciano intuire le bellezza selvaggia della costa ionica, tra cui:

Radhimë , tra le località balneari più frequentate dagli albanesi, è una spiaggia di ciottoli e ghiaia bagnata da acque cristalline e incorniciata da colline verdeggianti;

, tra le località balneari più frequentate dagli albanesi, è una spiaggia di ciottoli e ghiaia bagnata da acque cristalline e incorniciata da colline verdeggianti; Orikum è una spiaggia tranquilla che offre spazi ampi e fondali bassi, oltre a una vista rilassante sul golfo e sulla penisola di Karaburun.

Le spiagge più selvagge: Karaburun e Sazan

La penisola di Karaburun e l’isola di Sazan sono una tappa obbligata per gli amanti della natura incontaminata. Le due località, raggiungibili solo via mare, custodiscono alcune delle spiagge più suggestive del distretto di Valona: a far loro da padrona ci sono le rocce, l’azzurro del mare e il suono delle onde che si infrangono a riva. Da non perdere, per chi insegue silenzio e tranquillità:

Shpella e Haxhi Aliut , un’insenatura nascosta tra le rocce che conduce a una grotta nella scogliera: è visitabile solo in barca ed è l’ideale per un tuffo nell’acqua trasparente e un po’ di snorkeling;

, un’insenatura nascosta tra le rocce che conduce a una grotta nella scogliera: è visitabile solo in barca ed è l’ideale per un tuffo nell’acqua trasparente e un po’ di snorkeling; Gjiri i Gramës è una spiaggia ricoperta di sabbia e di ciottoli, circondata da pareti rocciose che si specchiano nelle acque blu cobalto; è raggiungibile in barca o, per i più audaci, con un lungo trekking.

La costa ionica, da Palasa a Himare

Nella parte meridionale il litorale albanese si trasforma ancora una volta: il Mar Adriatico lascia il posto allo Ionio e superato il Passo di Llogara il paesaggio cambia all’improvviso, con i dolci pendii delle montagne che si tuffano nell’acqua turchese. La strada, panoramica, si stringe tra curve e dirupi e le spiagge assomigliano sempre più a quelle delle isole greche.

Sempre nel Distretto di Valona, spingendosi verso le Grecia, ecco le spiagge più belle della Riviera Albanese:

Palasa , ampia e luminosa, con ciottoli bianchi e acqua trasparente, è una spiaggia silenziosa che invita alla contemplazione;

, ampia e luminosa, con ciottoli bianchi e acqua trasparente, è una spiaggia silenziosa che invita alla contemplazione; Drimadhë è una spiaggia raccolta e curata, con le rocce che la proteggono dal vento e l’acqua cristallina;

è una spiaggia raccolta e curata, con le rocce che la proteggono dal vento e l’acqua cristallina; Dhermi è un classico per chi cerca paesaggi da cartolina e il mare pulito, senza però rinunciare ai servizi;

è un classico per chi cerca paesaggi da cartolina e il mare pulito, senza però rinunciare ai servizi; Gjipe , raggiungibile solo in barca o a piedi, è una baia isolata incorniciata dalle pareti rocciose di un canyon selvaggio dove le uniche voci sono quelle del vento e del mare;

, raggiungibile solo in barca o a piedi, è una baia isolata incorniciata dalle pareti rocciose di un canyon selvaggio dove le uniche voci sono quelle del vento e del mare; Jalë è una piccola baia affacciata sul mare turchese: punteggiata da bar e locali, è molto in voga tra i giovani;

è una piccola baia affacciata sul mare turchese: punteggiata da bar e locali, è molto in voga tra i giovani; Livadhi è una spiaggia ampia, tranquilla, con fondali bassi e qualche taverna in riva al mare, ideale per chi viaggia in famiglia;

è una spiaggia ampia, tranquilla, con fondali bassi e qualche taverna in riva al mare, ideale per chi viaggia in famiglia; Spile , la spiaggia centrale di Himarë, è comoda e più facile da raggiungere rispetto alle precedenti, perfetta per un bagno al volo o per una passeggiata al crepuscolo;

, la spiaggia centrale di Himarë, è comoda e più facile da raggiungere rispetto alle precedenti, perfetta per un bagno al volo o per una passeggiata al crepuscolo; Llaman è una piccola insenatura incassata tra le rocce che si distingue per l’acqua cristallina e i colori intensi del paesaggio che oltre all’atmosfera vivace, regala scorci suggestivi.