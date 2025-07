iStock La bellezza del mare di Saranda

Bagnata dalle acque turchesi del Mar Ionio e a pochi chilometri di distanza dalla greca Corfù, Saranda è una delle gemme più preziose della Riviera Albanese e resta, anno dopo anno, uno di quei luoghi da vedere se ci si reca in Albania, soprattutto in cerca di sole e mare. Negli ultimi anni, infatti, ha conquistato una reputazione crescente tra tutti quei viaggiatori europei che cercano spiagge incontaminate, ottimo cibo e un’atmosfera ancora autentica. Se, anche tu, stai cercando questo per la tua vacanza estiva al mare, Saranda potrebbe essere il posto che fa per te. Scopri perché.

Come raggiungere Saranda dall’Italia

Raggiungere Saranda dall’Italia è oggi più semplice di quanto si possa pensare, grazie a diverse opzioni che combinano voli, traghetti e collegamenti via terra. Se viaggi in aereo, l’opzione più comoda è atterrare all’aeroporto internazionale di Corfù, in Grecia, ben collegato con voli diretti da numerose città italiane (Milano, Roma, Bologna, Venezia, Napoli e altri). Da lì, in circa 30 minuti di traghetto si raggiunge direttamente il porto di Saranda. È consigliabile prenotare in anticipo il passaggio marittimo, soprattutto nei mesi estivi. In alternativa, puoi volare su Tirana, la capitale albanese, e da lì proseguire via terra: Saranda dista circa 270 km e si può raggiungere in autobus (con partenze frequenti dalla stazione centrale di Tirana) oppure in auto a noleggio, seguendo una panoramica strada che attraversa il Parco del Llogara e scende lungo la costa ionica.

Per chi preferisce viaggiare con la propria auto, è possibile prendere un traghetto dall’Italia per Valona o Durazzo, con partenze da Bari, Brindisi o Ancona. Una volta sbarcato, Saranda è raggiungibile in circa 4-6 ore di guida a seconda del porto di arrivo. Anche da Valona esistono autobus diretti per Saranda, ideali per chi si muove senza veicolo proprio. In ogni caso, i mezzi pubblici in Albania sono economici e in continuo miglioramento, ma occorre mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi rispetto al viaggio in auto.

Come muoversi lungo la costa a Saranda

Per goderti al massimo le spiagge di Saranda e dal tuo viaggio in Albania, il mezzo più comodo è l’auto a noleggio. Ti dà la libertà di esplorare calette meno accessibili e fermarti dove preferisci. Se preferisci non guidare, puoi affidarti ai taxi locali, che sono economici, oppure ai minibus (furgon), anche se questi ultimi sono meno frequenti e puntuali. Esistono anche escursioni in barca e tour giornalieri via mare: un modo eccellente per scoprire spiagge raggiungibili solo via acqua

Il vero grande cuore di Saranda: il mare

Non ci sono strani giri di parole da fare o segreti da mantenere: la prima cosa che colpisce a Saranda è il colore del mare. Grazie ad acqua pulita, limpida e a fondali della giusta profondità per restituire determinate tonalità di colore, a Saranda è il turchese a dominare, lasciando a tratti spazio al blu profondo e verde smeraldo, a seconda della luce e dell’ora del giorno in cui ti troverai in spiaggia. Se ami fare fotografie, sappi che, in ognuna di esse, riuscirai a catturare una sfumatura di colore diverso e mai uguale a un altro scatto.

Per quanto riguarda le spiagge di Saranda, sono varie e si snodano lungo tutta la costa. Ce ne sono per tutti i gusti: dalle calette più isolate alle baie attrezzate, passando per località come Ksamil, vera icona della Riviera e perla di molti viaggi in Albania.

Le spiagge di Saranda: Pasqyra Beach (Spiaggia dello Specchio)

A circa 15 minuti a sud di Saranda, Pasqyra Beach è una delle spiagge più spettacolari della zona. Il nome deriva dal riflesso che genera, che in certe ore del giorno brilla come uno specchio. Si raggiunge percorrendo un tratto finale di strada sterrata, ma lo sforzo è ampiamente ripagato. La spiaggia è sassosa, circondata da falesie e macchia mediterranea. È poco attrezzata, quindi ti suggerisco di portare con te acqua, crema solare e magari un ombrellone.

Le spiagge di Saranda: Ksamil, la regina della Riviera Albanese

Se cerchi l’immagine da cartolina della costa albanese, Ksamil è il posto giusto. Dista circa 25 minuti da Saranda ed è la meta balneare più conosciuta di questa parte di Albania. Presenta insenature di sabbia bianca e acqua che ricorda quella dei Caraibi.

Qui potrai affittare kayak, canoe, pedalò o barche per raggiungere le isolette antistanti Ksamil, altro vero gioiello di questa parte di costa albanese. Attenzione: questo luogo, in alta stagione, può diventare molto affollata. Meglio arrivare il mattino presto.

Le spiagge di Saranda: Pulebardha Beach (Spiaggia dei Gabbiani), il regno del vento

Un’altra spiaggia meravigliosa e degna di nota si trova a metà strada tra Saranda e Ksamil. È un luogo composto da ciottoli bianchi, con acqua particolarmente profonda, in alcuni tratti, e incredibilmente trasparente. La zona è sempre molto ventilata, ideale per chi vuole evitare il caldo soffocante. Qui troverai anche un piccolo ristorante con terrazza sul mare. Data a profondità dell’acqua, Pulebardha Beach è molto amata da chi pratica snorkeling o ama nuotare in mare aperto.

Le spiagge di Saranda: Monastery Beach

Appena fuori Saranda, c’è una spiaggia che riunisce in un solo luogo l’immagine dello splendido mare dell’Albania con degli elementi culturali propri di quest’area del Mediterraneo. Si trova, infatti, sotto il Monastero di San Giorgio e si presenta come una piccola baia silenziosa e tranquilla. È perfetta per chi cerca un angolo di relax, lontano dalla folla. Il paesaggio è davvero suggestivo, degno di un quadro che racconta una vacanza perfetta, con il monastero che domina la costa dall’alto e che osserva tutto e tutti. Porta con te il necessario per la giornata, perché l’offerta di servizi è molto limitata.

Le spiagge di Saranda: Santa Quaranta Beach

Saranda possiede anche una spiaggia cittadina: si tratta di Santa Quaranta Beach. Questo luogo è perfetto per chi sceglie di alloggiare in centro e vuole fare un tuffo, senza allontanarsi troppo o, magari, per chi vuole unire un po’ di mare con il fatto di godersi un aperitivo in qualche locale. Le acque di Santa Quaranta Beach sono pulite e tranquille e la spiaggia è attrezzata con lettini, bar e ristoranti.