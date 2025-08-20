La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Le spiagge più romantiche dell'Albania

Per un viaggio di coppia, la costa albanese offre un mix perfetto di scenari mozzafiato, atmosfere intime e prezzi convenienti. A differenza di altre mete europee più affollate e costose, qui si possono ancora scoprire angoli segreti e spiagge quasi deserte, alcune estremamente romantiche se condivise con il proprio partner in determinati momenti, come quello del tramonto.

La Riviera Albanese, che si estende da Valona fino a Saranda, è un susseguirsi di panorami spettacolari contraddistinti da acque cristalline, natura incontaminata e paesini pittoreschi con vista sul mare dove regalarsi cene a lume di candela.

Se state partendo in coppia per l’Albania, queste sono le spiagge romantiche da non perdere!

Pulëbardha Beach

Tra le spiagge più romantiche dell’Albania c’è Pulëbardha Beach, nell’area di Ksamil. Famosa per la sua sabbia bianca mista a ciottoli e le acque cristalline, è il luogo perfetto per rilassarsi e godersi una tranquilla fuga al mare in coppia. Nonostante sia una spiaggia particolarmente famosa, riesce a offrire l’equilibrio perfetto tra servizi, con stabilimenti, bar e ristoranti, e natura.

Vi consigliamo di restare fino al tramonto per ammirare la luce che si riflette sulle pareti di roccia mentre crea un’atmosfera davvero magica! Inoltre, se amate scoprire i fondali, vi consigliamo di portare con voi maschera e boccaglio perché questo è un vero e proprio paradiso per lo snorkeling.

iStock

Arameras Beach

Sempre a Ksamil, dove vi consigliamo di concedervi anche un romantico tour in barca verso le vicine isole, si trova la splendida spiaggia di Arameras. Situata a sud della città, si nasconde dietro una pineta all’interno del Parco Nazionale di Butrinto, un Patrimonio UNESCO tutto da scoprire. Proprio grazie alla sua posizione, rappresenta una spiaggia meno affollata dove godersi un panorama mozzafiato composto da acqua trasparente, sfumature turchesi, sabbia chiara e rocce che incorniciano la baia.

Presso la spiaggia troverete tutti i comfort necessari per trascorrere una rilassante giornata al mare, come stabilimenti dove affittare ombrelloni e lettini e bar e ristoranti dove rinfrescarvi con un cocktail o provare le specialità tipiche a base di pesce fresco.

Dhermi Beach

Dhermi Beach è la destinazione ideale in Albania per le coppie in cerca di una spiaggia romantica. Qui troverete acque cristalline dove nuotare e sabbia fine dove stendere il vostro asciugamano o dove fare passeggiate al tramonto. Lontano dal caos delle spiagge più affollate, Dhermi Beach offre uno scenario unico con le sue colline circostanti, il panorama perfetto dove trascorrere del tempo insieme.

Potete concludere la vostra giornata prenotando un tavolo in uno dei ristoranti sul mare, mentre escursioni in barca, snorkeling o semplici passeggiate lungo la costa offrono attività indimenticabili da condividere.

Drymades Beach

Drymades Beach è una gemma nascosta lungo la costa albanese, perfetta per chi cerca tranquillità e privacy lontano dal turismo di massa. Questa spiaggia appartata offre un’atmosfera intima e serena, dove il tempo sembra scorrere più lentamente e ogni momento può essere dedicato al relax. Le acque cristalline e la sabbia morbida creano il contesto ideale per passeggiate romantiche, bagni rigeneranti o semplicemente per sdraiarsi sotto il sole ascoltando il suono rilassante delle onde.

Qui, la bellezza del mare si combina con la pace e la quiete, rendendo la spiaggia un vero rifugio per chi desidera staccare dalla frenesia quotidiana e immergersi in un’esperienza autentica e rigenerante in coppia.

Vlora Beach

Trascorrete la vostra giornata di coppia sulla splendida Vlora Beach, dove le acque calde e cristalline si incontrano con panorami mozzafiato, creando un’atmosfera perfetta per il relax e il romanticismo. Qui potete distendervi sulla sabbia dorata, prendere il sole e lasciarvi cullare dal dolce suono delle onde. I colori del mare che si fondono con il cielo all’orizzonte rendono ogni tramonto un momento speciale da condividere.

Oltre al relax, Vlora Beach offre passeggiate lungo la riva, brevi escursioni nei dintorni e scorci pittoreschi ideali per foto ricordo, trasformando ogni istante in un’esperienza indimenticabile. La sera, fate una passeggiata anche sul lungomare, lo scenario ideale per concludere insieme la vostra giornata.

Gjipe Beach

Infine, alle coppie più avventurose che desiderano trovare una spiaggia romantica poco affollata e immersa nella natura, consigliamo Gjipe Beach. Tra le spiagge nascoste più belle dell’Albania, Gjipe Beach offre uno scenario unico perché incastonata alla fine di un canyon di rocce, il che la rende una destinazione isolata e senza servizi, perfetta per chi cerca pace e una giornata fuori dal mondo.

Per raggiungerla dovrete camminare lungo una scogliere per circa quaranta minuti: seppur il percorso non sia particolarmente impegnativo, consigliamo di indossare scarpe adatte evitando le infradito. La spiaggia di Gjipe è composta sia da sabbia che da piccoli sassi, il tutto di colore chiaro, mentre l’acqua del mare è cristallina e turchese. Un sogno a occhi aperti da condividere per portarsi a casa un ricordo indimenticabile.