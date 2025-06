Sta per partire per una vacanza al mare in Albania? Ci sono delle spiagge da vedere che sono considerate delle vere e proprie gemme nascoste.

Sono sempre di più le persone che apprezzano l’Albania come meta per le proprie vacanze estive: il mare, da quelle parti, è proprio un gioiello e ci sono spiagge per tutti i gusti. Oltre a questo, non è difficile raggiungere l’Albania dal nostro paese e l’italiano è una lingua decisamente diffusa ovunque. Volendo trascorrere un po’ di giorni dedicati proprio al fatto di andare al mare, quali sono le spiagge più nascoste e meno conosciute dell’Albania? Te le raccontiamo in questo articolo.

Gjipe Beach: un canyon che si apre al mare

La Riviera Albanese è ormai conosciuta per località per spiagge come Saranda, Ksamil oppure Dhermi. Questi luoghi sono molto belli e spesso sono molto visitati, soprattutto durante la parte più alta della bella stagione.

Gjipe Beach, al contrario, è una spiaggia della Riviera Albanese, dove l’affluenza è più contenuta ma dove, di certo, non manca l’effetto wow. Come mai è meno frequentata di altre se è così bella? Semplice: occorre camminare un po’ per raggiungerla dal luogo dove si può lasciare l’auto. Il punto in cui parcheggiare si trova a circa quattro chilometri da Dhermi. Da lì, si prosegue a piedi lungo la scogliera per circa quaranta minuti.

La strada è buona ma occorre camminare con delle buone scarpe e non di certo con le ciabatte infradito. I sandali con la suola adatta agli scogli sono perfetti. La spiaggia di Gjipe è composta sia da sabbia che da piccoli sassi, il tutto di colore chiaro. L’acqua del mare è cristallina e turchese.

Gjipe è una spiaggia unica, incastonata alla fine di un canyon di rocce. Questo la rende suggestiva e isolata. L’ambiente è completamente naturale, senza che vi siano servizi di alcun genere. Ciò perfetto per chi cerca pace e una giornata fuori dal mondo.

Livadhi Beach: la parte nord, dove il silenzio incontra il mare

Una spiaggia di più facile accesso, tra le molte bellissime dell’Albania, è Livadhi Beach. Di norma è molto conosciuta e frequentata nella sua parte centrale ma, se vuoi trovare qualcosa di più naturale e silenzioso, il consiglio è quello di abbandonare l’area dove troverai molti turisti e dirigiti, camminando lungo il bagnasciuga, verso nord.

La parte settentrionale di Livadhi Beach è quella in cui non sono ammessi stabilimenti balneari e dove, anche in alta stagione, l’affluenza è più contenuta. Come per altre splendide spiagge dell’Albania, anche Livadhi Beach vanta un mare a dir poco azzurro e cristallino come una pietra preziosa.

Plazhi i Aquariumit: la spiaggia dell’Acquario, dove arrivare via mare

Il tuo viaggio in Albania prevede anche di trascorrere qualche ora, o magari qualche giorno, in barca? Benissimo. La spiaggia nascosta che fa per te è la Spiaggia dell’Acquario o, in albanese, Plazhi i Aquariumit.

Si tratta di un luogo dove la balneazione è ammessa ma, data la sua posizione e le opzioni di accesso, è davvero frequentata da pochissime persone. Ci si arriva, infatti, più agilmente via mare. A livello geografico, questa spiaggia albanese si colloca poco più a nord di Livadhi Beach, praticamente nella piccola baia successiva.

Il suo nome deriva dalla trasparenza dell’acqua, così trasparente e pulita da sembrare quella di un acquario. Sia all’alba che al tramonto, questa spiaggia è uno dei luoghi più romantici della Riviera Albanese.

Pasqyrat Beach, dove il sole abbaglia tutti

A sud di Saranda, sulla strada per Ksamil, si trova quella che viene comunemente definita la Spiaggia degli Specchi, ovvero Plazhi i Pasqyrave in albanese. Perché questa spiaggia nascosta e bellissima dell’Albania viene definita tale? Perché il colore della sua sabbia – molto chiaro – riflette la luce come pochi altri posti al mondo.

Più che necessari, se andrai da quelle parti durante tuo viaggio lungo la Riviera Albanese, gli occhiali da sole e molta crema solare. Per arrivare qui, è meglio parcheggiare in prossimità, lungo la strada principale e poi procedere in discesa a piedi. La strada potrebbe essere adatta alle auto ma, non essendo asfaltata, potrebbe rovinarsi e diventare poco percorribile.

È meno affollata rispetto a Ksamil e offre una vista magnifica di Corfù, l’isola greca, che si trova proprio di fronte. Pasqyrat Beach è un altro luogo perfetto per ammirare tramonti splendidi e molto romantici.

Borsch Beach: la sua lunghezza è la tua alleata

Borsch Beach non è di certo una spiaggia sconosciuta da chi fa un viaggio in Albania per andare al mare ma c’è un elemento da considerare, se sei in cerca di un luogo dove la folla sia solo un ricordo lontano. Questa spiaggia, infatti, rappresenta una delle più lunghe di tutta l’Albania. Parliamo di circa 7 chilometri di litorale a disposizione.

Una volta abbandonata la parte di spiaggia dove si trovano guesthouse, locali e ristoranti, la tranquillità sarà la tua compagna di viaggio più fedele. Qui troverai il giusto mix tra un ambiente tipico da macchia mediterranea, con uliveti e vegetazione, e sabbia e rocce pronte a gettarsi in un mare del colore degli zaffiri.

Shën Andre Beach: un luogo protetto dove rispettare la natura

Aggiungiamo un’altra spiaggia accessibile solo via mare alla lista di quelle da vedere in Albania. Si tratta di Krorëza Beach, un luogo che si trova nelle vicinanze di Karaburun, all’interno del Parco Marino Karaburun-Sazan.

Questa spiaggia è uno dei luoghi più intatti e protetti dell’Albania. Si trova, infatti, all’interno di un parco naturale e l’accesso è regolato. È ideale per chi ama il mare pulito, la natura incontaminata e il silenzio. L’ambiente marino qui è tra i più puri dell’intero Adriatico.

L’ideale è partire, in barca, da Orikum o Vlora, e raggiungere lo spazio marino antistante il litorale. L’arenile è piccolo, sabbioso e i fondali sono bassi.

Krorëza Beach: acque profonde e sabbia dorata

Krorëza Beach è considerata una delle spiagge più isolate e meglio conservate dell’Albania. Questo luogo è caratterizzato da sabbia dorata e di acque profonde davvero pulite. L’ideale è, quindi, proprio nuotare al largo e godersi il mare in quel modo.

Anche per quanto riguarda Krorëza Beach, l’accesso è possibile solo via mare. Le barche che portano le persone qui partono anche da Porto Palermo, con dei tour organizzati pensati appositamente per rispettare l’ambiente ma concedere ai viaggiatori, in ogni caso, di godere di uno dei punti costieri più belli dell’Albania.

Krorëza è completamente selvaggia, pertanto si sarà a totale contatto con la sabbia, il mare e la natura.