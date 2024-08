Dove si trova il mare più bello in Albania: le spiagge da vedere

Fonte: iStock Dhermi, tra le spiagge più belle dell'Albania

Se il lato orientale dell’Albania conquista con i suoi paesaggi montuosi, tra la maestosità delle Alpi e la bellezza discreta dei villaggi, la costa sud-occidentale ospita invece spiagge paradisiache dove il sole continua a splendere anche a estate terminata e dove gli ombrelloni e gli stabilimenti a prezzi convenienti rispetto ai nostrani offrono un comodo riparo ai bagnanti. A completare il quadro i colori del Mediterraneo, che trasmettono un sentimento di relax soltanto a guardarli.

Se per anni, le sue distese sabbiose erano considerate un segreto rispetto a quelle dei suoi vicini più popolari, in primis Croazia e Grecia, oggi sempre più persone stanno scoprendo questa parte dei Balcani contraddistinta da spiagge talmente belle e accessibili a livello di prezzi da garantire un viaggio estivo indimenticabile. Non è un caso se, estate dopo estate, l’Albania sta diventando una meta di tendenza da tenere d’occhio. State sognando a occhi aperti? Intanto segnatevi queste spiagge: sono considerate tra le più belle e imperdibili.

Grama Bay

Selvaggia e incontaminata, Grama Bay vanta una posizione isolata e remota che le ha permesso di mantenere intatta la sua bellezza. Questa spiaggia, infatti, caratterizzata da sabbia bianca e fine, nascosta tra ripide scogliere e circondata da una lussureggiante vegetazione, può essere raggiunta solo via mare. Le scintillanti acque turchesi del suo mare offrono lo scenario perfetto per chi non ama gli stabilimenti balneari e ricerca un’atmosfera tranquilla. Per raggiungerla vi basterà salire su una barca o sui classici water taxi in partenza da Dhermi e da Himare.

Spiaggia di Gjipe

Un’altra spiaggia immersa nella natura selvaggia, considerata una delle più belle di tutta l’Albania, è quella di Gjipe. Quello che offre è un paesaggio scenografico perché situata alla fine di un canyon e protetta da pareti rocciose alte 70 metri. La spiaggia è quasi interamente libera, un paradiso non semplicissimo da raggiungere: il sentiero può essere impervio, quindi se non avete la preparazione adatta consigliamo di raggiungerla partecipando a un tour guidato in barca.

Fonte: iStock

Spiaggia di Uji i Ftohte

Nella zona di Valona, invece, troverete una spiaggia famosa per le sue correnti d’acqua fredda che, dal fondale marino, risalgono verso l’entroterra. Il nome stesso di Uji i Ftohte significa ‘acqua fredda‘ in albanese. Lunga un paio di chilometri questa spiaggia, a differenza delle due precedenti, può essere raggiunta facilmente sia con i mezzi pubblici che con la propria auto. Grazie alla presenza degli stabilimenti balneari dotati di lettini e ombrelloni, è considerata anche la location ideale per famiglie con bambini.

Jale Beach

Un’altra spiaggia molto bella, attrezzata con tutto il necessario per chi ricerca una giornata al mare rilassante e confortevole, è Jale Beach. Seppur stiano costruendo molto dietro e nei suoi dintorni, il paesaggio resta bellissimo perché la spiaggia risulta incastonata in un teatro naturale formato da pareti rocciose. Può essere raggiunta sia in auto percorrendo una strada tortuosa che a piedi, seguendo i due percorsi costieri con partenza da Livadhi Beach o Himare.

Palermo Beach

Spiagge bellissime e storia si incontrano in molte zone dell’Albania, come avviene a Palermo Beach. Situata vicino a Himare, la baia di Porto Palermo è famosa soprattutto per il suo castello omonimo, la cui origine parrebbe veneziana, anche se la struttura attuale rimanda alla dominazione ottomana. In questa baia troverete diverse spiagge caratterizzate da ciottoli bianchi e da acque splendide e trasparenti. Qui non sono presenti stabilimenti balneari, quindi consigliamo di portarvi tutto il necessario per trascorrervi una giornata rilassante.

Fonte: iStock

Spiaggia di Drymades

Considerata la spiaggia più cool dell’Albania, qui troverete sabbia fine, ciottoli bianchi e ulivi secolari, oltre che lidi attrezzati dove affittare lettini e ombrelloni, beach bar e diverse tipologie di alloggi, adatti a tutti i budget. In agosto risulta una delle più affollate sia perché il fondale è basso, quindi perfetta anche per famiglie con bambini piccoli, che per la vicinanza a numerosi locali, frequentati soprattutto dai giovani in cerca di una vivace vita notturna.

Spiaggia di Dhërmi

Dhërmi è una delle spiagge più famose e più grandi del paese, incredibilmente poco affollata anche in alta stagione. Composta da ghiaia e ciottoli, è lunga 5 chilometri e offre sia un tratto di spiaggia libera che una parte attrezzata con sdraio e ombrelloni. Inoltre, in una parte si trovano anche i ristoranti dove il pomeriggio ci si può rilassare a suon di musica dopo una giornata trascorsa ad abbronzarsi sotto il sole.

Saranda

La città di Saranda, famosa soprattutto per la sua movida, vanta anche luoghi bellissimi come la spiaggia degli Specchi. Incastonata tra le rocce, offre sabbia composta da ghiaia bianca e un mare cristallino al quale è impossibile resistere. Seppur non sia di facile accesso, raggiungibile percorrendo un sentiero tortuoso, la fatica sarà ripagata dal suo scenario splendido e dalla possibilità di noleggiare ombrelloni e sdraio.

Spiaggia di Lukova

Non lontano da Saranda troverete la più calma spiaggia di Lukova, perfetta se non amate le location troppo movimentate. Tra sabbia e ciottoli, la spiaggia offre un contrasto di colori unico tra il verde del versante montuoso e il turchese dell’acqua del mare. Lukova è prevalentemente libera, ma offre anche la possibilità di noleggiare lettini e ombrelloni, rappresentando il luogo perfetto dove rilassarsi senza rinunciare ai classici comfort estivi.

Ksamil

Impossibile terminare questo articolo senza nominare le bellezze paradisiache offerte da Ksamil. Una località balneare da cartolina, non la più economica dell’Albania, ma sicuramente più conveniente rispetto a molti luoghi della costa italiana. Oltre alla sua atmosfera, le attrazioni principali sono le isolette rocciose al largo della costa, due delle quali (le Isole Gemelle di Ksamil) sono connesse da una piccola striscia di terra. Possono essere raggiunte con un water taxi, con un pedalò o a nuoto. Queste isole fanno parte del Parco Nazionale di Butrint quindi, se le raggiungete, visitatele in modo responsabile.