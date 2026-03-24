PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta del bellissimo villaggio di Lindos

Sulla costa orientale dell’Isola di Rodi, a più o meno 50 chilometri dalla città principale, c’è un borgo che da lontano sembra una composizione surreale, ordinata per livelli cromatici: in basso il blu intenso del Mar Egeo, sopra una fascia di vegetazione mediterranea, poi un mosaico compatto di case bianche e infine la roccia chiara che sostiene una delle acropoli più scenografiche della Grecia. Parliamo di Lindos, il cui colpo d’occhio vale da solo il viaggio, anche se, e va detto a piena voce, il villaggio offre di più di una “semplice” immagine da brochure turistica.

Le prime tracce di insediamento risalgono a circa 3.000 anni fa, quando il paese era già un centro rilevante, tanto da rappresentare una delle tre città più potenti dell’isola. Nel corso dei secoli, bizantini, cavalieri medievali e dominazioni ottomane hanno lasciato segni che sono visibili ancora oggi.

Il tutto lungo una sinuosa collina che scende verso due baie. Vicoli stretti, pavimentazioni a mosaico realizzate con ciottoli bianchi e neri, cortili nascosti dietro portali in pietra e, sopratutto, un’acropoli che domina il panorama. Lindos è uno di quei borghi che concentra in pochi metri storia, mare e architettura.

Cosa vedere a Lindos

Sulla carta ci vuole poco tempo, ma nella realtà le cose sono un po’ diverse. Lindos, del resto, ha una struttura urbana irregolare, fatta di vicoli stretti e intrecciati che ogni tanto fanno credere di essersi persi.

Acropoli di Lindos

Il simbolo del villaggio è la sua acropoli. Sorge a circa 116 metri sul livello del mare, su una rocca naturale che domina entrambe le baie. La salita parte dal centro abitato e segue un percorso antico, utilizzato da pellegrini, soldati e abitanti per secoli.

Il complesso risale al VI secolo a.C., anche se gran parte delle strutture visibili appartiene a fasi successive. Il cuore è il tempio dorico dedicato ad Atena Lindia, costruito attorno al 300 a.C. su un santuario ancora più antico. Restano colonne, basi e frammenti che delineano la struttura originaria.

Accanto al tempio si sviluppa una stoà ellenistica, un portico monumentale con una lunga fila di colonne. Poco sotto si trova un rilievo scolpito nella roccia che rappresenta la prua di una nave, testimonianza della potenza navale di Rodi.

Durante il Medioevo, i Cavalieri di San Giovanni inglobarono l’area in una fortezza difensiva. Mura spesse, torri e bastioni racchiudono ancora oggi le rovine classiche, al cui interno compaiono pure i resti di edifici bizantini (tra cui una piccola chiesa). Il panorama, da lassù, è totale.

Case dei Capitani

Nel cuore di Lindos emergono dimore che raccontano una ricchezza passata. Sono le cosiddette Case dei Capitani, che appartenevano a armatori e commercianti protagonisti dei traffici marittimi tra Mediterraneo orientale e Occidente.

Molte risalgono al XVI e XVII secolo ed esternamente appaiono austere, protette da muri alti. Superato l’ingresso si apre un cortile interno, spesso decorato con piante e pavimentazioni a disegno. Non mancano abitazioni che sono state trasformate in hotel di charme o ristoranti, mantenendo però intatto il carattere originario.

Chiesa della Panagia

Nel centro del villaggio si trova la principale chiesa ortodossa, dedicata alla Vergine Maria. L’edificio risale al XIV secolo ma con modifiche successive. Il campanile a più livelli è decorato con lo stemma di Pierre d’Aubusson, figura chiave nella difesa dell’isola contro l’Impero ottomano.

Tra le sue mura sono conservati affreschi del XVII secolo e icone di grande valore, ma di particolare interesse risulta la pavimentazione esterna: è stata realizzata con ciottoli disposti a formare motivi geometrici complessi, tipici del Dodecaneso.

Baia di San Paolo

A sud del villaggio si apre una delle insenature più suggestive di tutta la Grecia. La Baia di San Paolo appare come un piccolo porto naturale racchiuso da due promontori rocciosi.

Stando alla tradizione, l’apostolo Paolo approdò qui nel 58 d.C. durante un viaggio missionario, e per questo c’è una piccola cappella bianca a ricordare l’episodio. L’acqua è calma al punto da sembrare immobile, con tonalità che oscillano tra il turchese e lo smeraldo.

Il villaggio

Lindos stesso è un’attrazione. Le strade seguono un andamento irregolare, adattato alla collina. Le case, imbiancate a calce, riflettono la luce in modo quasi accecante nelle ore centrali. I vicoli sono coperti a tratti da tessuti colorati che creano zone d’ombra (sì, in estate salvano la vita).

Bouganville, pergole e piccoli cortili spezzano la linearità del bianco, mentre negozi, taverne e bar si susseguono senza soluzione di continuità.

Cosa fare a Lindos

Oltre alle attrazioni visive si dedicano attenzioni a esperienze che arricchiscono il soggiorno e permettono di vivere il luogo in maniera attiva. Lindos, infatti, consente di intrecciare senza troppo sforzo mare, esplorazione e pause lente. Tra le migliori attività da prendere in considerazione:

Trascorrere la mattina sulla spiaggia principale : con sabbia dorata e fondale che scende gradualmente. L’acqua è tranquilla, ottimale anche per chi preferisce nuotare senza onde.

: con sabbia dorata e fondale che scende gradualmente. L’acqua è tranquilla, ottimale anche per chi preferisce nuotare senza onde. Raggiungere Pallas Beach : lo si fa attraverso un sentiero costiero. È più raccolta, con vista diretta sull’acropoli e un’atmosfera leggermente più intima.

: lo si fa attraverso un sentiero costiero. È più raccolta, con vista diretta sull’acropoli e un’atmosfera leggermente più intima. Passare un po’ di tempo nella Baia di San Paolo : magari nelle prime ore del giorno, quando la luce esalta i colori dell’acqua e il silenzio domina la scena.

: magari nelle prime ore del giorno, quando la luce esalta i colori dell’acqua e il silenzio domina la scena. Salire all’acropoli a piedi seguendo il percorso tradizionale : in alternativa ci sono asini utilizzati come mezzo di trasporto, una pratica ancora diffusa ma che noi sconsigliamo vivamente.

: in alternativa ci sono asini utilizzati come mezzo di trasporto, una pratica ancora diffusa ma che noi sconsigliamo vivamente. Cenare su una terrazza panoramica : con vista sulle case illuminate e sul profilo della rocca. La cucina locale punta su piatti semplici, ingredienti freschi e sapori genuini.

: con vista sulle case illuminate e sul profilo della rocca. La cucina locale punta su piatti semplici, ingredienti freschi e sapori genuini. Esplorare i dintorni: tra spiagge meno affollate e piccoli villaggi dell’entroterra come Lardos, che sfoggia un ritmo decisamente più lento.

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Come arrivare

Per raggiungere il bel borgo di Lindos occorre arrivare lungo la costa orientale di Rodi, a circa 50/55 chilometri dalla città principale e dall’aeroporto internazionale. L’auto resta la soluzione più pratica, con una strada che segue il profilo dell’isola verso sud (i tempi di percorrenza sono attorno ai 50/70 minuti).

Un’altra opzione valida è l’autobus gestito dalla compagnia locale, con corse frequenti soprattutto nei mesi estivi. Il tragitto richiede più tempo, ma collega direttamente la città di Rodi al villaggio.

Chi cerca un’esperienza diversa può arrivare via mare, grazie ad escursioni giornaliere che partono dal porto di Mandraki e che includono soste in alcune delle baie più note dell’isola prima di approdare a Lindos. Per ultima opzione, il trasferimento privato, utile per chi preferisce evitare attese e spostamenti intermedi.

L’arrivo avviene sempre dall’alto, con una vista che anticipa tutto: case bianche compatte, mare quasi fermo e la rocca che domina la scena.