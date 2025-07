A Rodi, le spiagge sono così tante e diverse che avrete solo l’imbarazzo della scelta: per aiutarvi, abbiamo selezionato le migliori per le vostre vacanze

iStock La baia di Anthony Quinn

Rodi è una delle isole più amate per diversi motivi: dal centro storico dal fascino medievale, Patrimonio UNESCO, ai siti archeologici come l’Acropoli di Lindos, fino alla sua deliziosa cultura gastronomica. Rodi, inoltre, vanta ben 300 giorni di sole all’anno, ponendosi come una destinazione d’eccezione dove rilassarsi in spiaggia e nuotare nelle sue acque splendide, godendovi appieno il mood vacanziero greco.

Ma quali sono le migliori spiagge di Rodi, in Grecia, dove andare quest’estate? Ecco i nostri consigli!

La baia di San Paolo

Se state visitando Rodi, una gita a Lindos è d’obbligo. Questo affascinante borgo antico si sviluppa attorno all’antica Acropoli di Rodi e si estende fino a diverse splendide spiagge, tra cui la baia di San Paolo, uno dei luoghi più suggestivi di tutto il Dodecaneso. Con le sue acque limpide e magiche, gli ottimi servizi e una topografia mozzafiato, rappresenta il posto ideale dove trascorrere una giornata rilassandosi al sole e godendo della tipica ospitalità greca.

Il nome deriva dall’apostolo Paolo che, secondo le storie raccontate sull’isola, approdò in questa baia nel 43 d.C. durante i suoi viaggi per diffondere la nuova religione cristiana. Dalla forma a mezzaluna, circondata da rocce e vegetazione, la spiaggia non è molto grande: se la visitate in alta stagione, consigliamo di andarci la mattina presto.

La baia di Anthony Quinn

Sulla costa nord-orientale dell’isola, le coppie e non solo si rilassano tra le acque color acquamarina e le rocce frastagliate della baia di Anthony Quinn. Questo angolo da sogno prende il nome dall’attore americano che ha recitato nel film del 1961 “I cannoni di Navarone”, girato proprio a Rodi.

Questa splendida baia rocciosa e circolare è perfetta per lo snorkeling grazie ai suoi fondali ricchi di vita marina. Tuttavia, la sabbia su cui stendersi non è molta, quindi preparatevi a sedervi o a sdraiarvi sulle grandi rocce che la caratterizzano. Per chi vuole unire relax e turismo attivo, è possibile raggiungerla percorrendo un sentiero lungo 6,5 chilometri con partenza da Faliraki. Il percorso dura circa un’ora e mezza ed è considerato di media difficoltà.

La spiaggia di Fourni

È una delle spiagge più appartate di Rodi e raggiungerla rappresenta di per sé un’esperienza. La strada che scende dal Castello di Monolithos fino alla spiaggia di Fourni, infatti, è uno dei percorsi più belli da fare sull’isola perché conduce lungo scogliere tortuose e spettacolari, fino ad arrivare a destinazione.

Essendo una spiaggia molto rocciosa, consigliamo di portare con voi scarpette apposite e di non rinunciare a una visita al Castello di Monolithos: da qui potrete godere di viste incredibili sulla costa, avvistare qualche capra saltellante sulla montagna e scattare foto pazzesche.

La spiaggia di Agathi

Se cercate la spiaggia ideale dove rilassarvi, segnate quella di Agathi. Situata a 35 minuti a sud di Faliraki e a 20 minuti a nord di Lindos, è una splendida e ampia spiaggia, completamente sabbiosa, con molto spazio a disposizione dove stendere il vostro asciugamano. Inoltre, è ben attrezzata e potrete affittare lettini e ombrelloni, oltre che usufruire di servizi igienici, docce e spogliatoi.

Sulla destra della spiaggia si trovano alcune interessanti formazioni rocciose sottomarine, ideali per fare snorkeling. Sul lato sinistro, invece, troverete la piccola cappella di Agia Agathi (Santa Agata), risalente al XIV-XV secolo, da cui prende il nome la spiaggia.

Spiaggia di Prasonisi

Siete appassionati di sport acquatici? Allora la spiaggia perfetta per voi è quella di Prasonisi! Questa, infatti, è considerata tra i migliori spot dove praticare il windsurf e il kitesurf in Grecia. Non preoccupatevi se non avete l’attrezzatura necessaria, qui potrete affittare tutto quello di cui avete bisogno.

Situata all’estremità sud-occidentale di Rodi, si contraddistingue per una lunga striscia di sabbia che collega l’isola di Prasonisi (da cui il nome della spiaggia) alla terraferma.

In estate si presenta ai turisti come una penisola sabbiosa che offre divertimento acquatico su entrambi i lati della spiaggia. In inverno, invece, le onde e la marea la trasformano in un isolotto, raggiungibile per gran parte dell’anno, protetto da Natura 2000 e dotato di un faro abbandonato.

Spiaggia di Tsambika

Infine, a chi cerca una spiaggia dagli scenari selvaggi, consigliamo quella di Tsambika. Situata a 25 chilometri a sud della città di Rodi, questa spiaggia vanta una morbida sabbia dorata ed è considerata una delle più belle della costa orientale dell’isola. Caratterizzata da acque cristalline e turchesi e da un’imponente roccia alta 240 metri sulla quale si erge il monastero di Tsambika, imbiancato a calce, offre un paesaggio mozzafiato ideale per rilassarsi e godersi il sole.

Essendo completamente sicura per i bambini, è molto apprezzata soprattutto dalle famiglie, le quali potranno usufruire di numerosi comfort come il noleggio di ombrelloni e lettini, oltre a una varietà di strutture per sport acquatici, beach bar e diverse opzioni di alloggio nella zona circostante.