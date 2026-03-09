Una minuscola isola tra Rodi e Tilos custodisce una Grecia inattesa, un posto in cui l'isolamento è stato trasformato in un tesoro raro: Chalki

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock I colori pastello di Chalki

Se non preferite la fretta del turismo moderno, dovete salire su una barca che salpa nell’Egeo per poi rallentare davanti a una piccola baia semicircolare in cui compaiono facciate rosa antico, verde menta, ocra e azzurro pallido. Tutto questo non è un sogno, ma un’isoletta della Grecia incastonata tra Rodi e Tilos: si chiama Chalki.

Sono solo 28 chilometri quadrati di roccia chiara e montagne asciutte che si alzano fino ai 590 metri di altezza, pochi abitanti permanenti (persino meno di 300 durante l’inverno) e un mare da fare invidia anche ai Caraibi. Certo, con l’estate il numero di persone che solcano questo suolo cresce, ma l’isola conserva lo stesso le sue dimensioni intime, che fanno quasi sorridere chi arriva da mete ben più affollate del Paese.

Il tempo, poi, scorre in un modo tutto suo: le auto sono quasi assenti, le distanze minuscole e il porto coincide con il villaggio intero. Tutto è così a misura d’uomo che l’orologio perde importanza già dopo poche ore dalla sbarco. Chalki è un Dodecaneso semplice, una Grecia priva di eccessi turistici, ma piena di orizzonti limpidi.

Cosa vedere a Chalki

Sì, la battigia è certamente uno dei suoi punti di forza, ma Chalki svela la sua identità più profonda tra i sentieri aridi che risalgono le sue alture interne. Nonostante le minute dimensioni, infatti, è custode di tracce storiche sorprendenti, antiche fortezze, monasteri remoti e persino edifici neoclassici.

Nimborio, il porto che sembra un quadro

Il primo incontro con quest’angolo di Grecia avviene con Nimborio, unico vero centro abitato. Si fa amare istantaneamente già dal porto che forma una conca naturale quasi chiusa, puntellata da edifici colorati disposti come gradinate di un teatro. Le tonalità danno vita a una sorta di arcobaleno, che con il sole del Dodecaneso diventa persino più brillante.

iStock

Poi c’è il lungomare, punto di ritrovo, con tavolini all’aperto, pescatori che sistemano le reti e anziani che giocano a tavli (il backgammon greco) accanto a bicchieri di ouzo. Alle spalle, invece, tre mulini a vento abbandonati rendono l’atmosfera ancora più densa, immobile nei pomeriggi d’estate.

Chiesa di Agios Nikolaos

Il campanile più elegante di questa minuscola terra emersa appartiene alla Chiesa dedicata a San Nicola, patrono dei naviganti. Si tratta di un edificio che risale al 1861 e che riflette la ricchezza accumulata durante l’epoca della pesca delle spugne. Il cortile presenta una pavimentazione decorativa chiamata hohlakia, composta di piccoli ciottoli bianchi e neri che vanno a formare disegni geometrici che ricordano tappeti di pietra.

All’interno compaiono icone lignee scolpite e affreschi bizantini, illuminati da lampade a olio e dal profumo dell’incenso.

Il municipio e la torre dell’orologio

Davanti al porto prende vita il municipio di Chalki, ospitato in una dimora signorile del XIX secolo. Accanto alla facciata svetta una torre dell’orologio che domina la piazza. Curiosamente, questa struttura rappresenta un regalo della comunità di emigrati greci stabilitisi negli Stati Uniti. Un legame sentimentale con la terra natale che attraversa oceani e generazioni.

Chorio e il castello dei Cavalieri

A circa due chilometri da Nimborio appare un villaggio fantasma. È Chorio, antica capitale dell’isola costruita in posizione elevata per difendersi dalle incursioni piratesche. Le case in pietra giacciono in rovina tra cespugli di timo e fichi d’India, mentre il silenzio si diffonde nel paesaggio.

Sopra il borgo abbandonato emergono le mura del castello eretto nel XIV secolo dai Cavalieri di San Giovanni. La fortezza sfrutta i resti, secondo alcuni, di un’antica acropoli greca. La località custodisce frammenti di mura ellenistiche, cisterne medievali e piccole chiese. Il sentiero sale tra rocce chiare e panorama marino e dalla cima lo sguardo raggiunge l’orizzonte del Mar di Karpathos.

Monastero di Agios Ioannis Alargas

Il nome Alargas significa “lontano” e il monastero conferma perfettamente questa definizione. Si trova nell’entroterra, così talmente interno che è raggiungibile con un percorso tra pietre, muretti a secco e macchia mediterranea, per poi apparire improvvisamente tra cipressi e cortili silenziosi.

Il 29 agosto tutta la popolazione si riunisce proprio qui per la festa religiosa, tra cibo, musica e una celebrazione che prosegue fino all’alba con danze tradizionali chiamate sousta.

Monastero di Taxiarchis Palarniotis

Tra i pochi posti dell’isola circondati da vegetazione si trova questo luogo di culto dedicato all’arcangelo Michele. E ciò che lascia davvero sorpresi è che qui, a differenza del resto del territorio, tutto appare sorprendentemente verde.

Dal cortile si apre una vista ampissima sulle montagne aride e sul mare e a disposizione ci sono sentieri che collegano il monastero a vecchi mulini a vento e ruderi di cappelle medievali.

Le spiagge più belle di Chalki

E poi le spiagge di Chalki, che si distinguono per una purezza quasi minerale dovuta soprattutto ai fondali rocciosi e all’assenza di sedimenti portati da fiumi. La caratteristica principale delle sue calette risiede nella loro accessibilità ridotta, elemento che ne preserva la quiete anche durante i mesi più caldi. La roccia chiara di cui è composta, tra le altre cose, riflette la luce e produce un mare straordinariamente limpido.

Pondamos : l’unica vera distesa sabbiosa dell’isola e si trova a pochi minuti dal porto. La sabbia appare grossolana e dorata, mentre il fondale resta basso per diversi metri. Una taverna affacciata sul mare prepara pesce fresco e insalate greche.

: l’unica vera distesa sabbiosa dell’isola e si trova a pochi minuti dal porto. La sabbia appare grossolana e dorata, mentre il fondale resta basso per diversi metri. Una taverna affacciata sul mare prepara pesce fresco e insalate greche. Ftenagia : piccola baia di ciottoli situata a sud di Nimborio. L’acqua raggiunge tonalità turchesi incredibili e la visibilità rende questo punto ideale per snorkeling tra scogli e pesci.

: piccola baia di ciottoli situata a sud di Nimborio. L’acqua raggiunge tonalità turchesi incredibili e la visibilità rende questo punto ideale per snorkeling tra scogli e pesci. Kania : insenuatura raccolta circondata da vegetazione mediterranea. Un minuscolo paradiso raggiungibile a piedi o tramite taxi boat dal porto.

: insenuatura raccolta circondata da vegetazione mediterranea. Un minuscolo paradiso raggiungibile a piedi o tramite taxi boat dal porto. Trachia : istmo roccioso situato sotto il castello medievale. Due lingue di ciottoli si affacciano su acque chiarissime in uno scenario selvaggio.

: istmo roccioso situato sotto il castello medievale. Due lingue di ciottoli si affacciano su acque chiarissime in uno scenario selvaggio. Areta: tra le baie più isolate di Chalki, con montagne scure che circondano la costa e danno vita a un ambiente quasi primordiale.

Come arrivare

Chalki non è facilissima da raggiungere e, anzi, possiede collegamenti limitati. L’accesso più semplice passa dall’isola di Rodi, raggiungibile in aereo dalle principali città europee. Dal porto di quest’ultima o da quello di Kamiros Skala partono traghetti locali che coprono la distanza in circa un’ora. Alcune navi provenienti dal Pireo effettuano una fermata durante la traversata nel Dodecaneso, anche se il viaggio supera spesso le 20 ore.

Quello di Chalki è un ritmo antico, lo stesso che la governa da secoli. Ah, è anche un’isola ecologica che oggi punta tutto sulla sostenibilità energetica: un vero paradiso.