Fonte: iStock Cosa vedere a Kos, tra città, borghi e spiagge

Ha qualcosa di poetico e magnetico al tempo stesso: Kos, il gioiello greco ambito dai turisti in estate, sa mescolare in modo equilibrato, mare, cultura e nightlife offrendo intrattenimento per tutti. Terra di Ippocrate, padre della medicina, a ogni tramonto sa lasciare a bocca aperta. L’isola simbolo dell’Egeo è una tappa top per chi cerca una vacanza relax che profumi di meraviglia. Vediamo insieme cosa vedere sull’isola di Kos e le migliori spiagge.

Dove si trova l’isola di Kos

Kos è una delle più belle isole greche appartenente all’arcipelago del Dodecaneso. Il mar Egeo ha numerosi gioielli ma lei spicca per la sua vicinanza alla costa turca, nonostante appartenga al territorio della Grecia. Dista solo 4 chilometri dalla città di Bodrum ed è ben collegata con Rodi e Kalymnos. Per raggiungerla solitamente si parte da Atene o Rodi e la cosa migliore per esplorarla è noleggiare un’auto o uno scooter per muoversi liberamente.

Cosa fare sull’isola di Kos

Kos è di una bellezza disarmante ma oltre alle spiagge che scopriremo tra poco ci sono molte cose da fare e da vedere. L’isola sa sorprendere e emozionare chi ama la storia, chi cerca la vita notturna e chi vuole solo un po’ di relax.

Non si può che partire da Kos Town, la città antica dominata dal castello dei Cavalieri con torri e mura imponenti che resiste quasi come un guardiano del tempo. Da non perdere in zona la piazza Eleftherias, cuore pulsante della città moderna, la moschea Lotzias affascinante testimonianza dell’anima multiculturale e il museo archeologico con statue, mosaici e reperti. Una chicca? Il platano di Ippocrate, si dice che qui abbia dato le prime lezioni il padre della medicina. Nella città ci sono anche i resti antichi di una casa romana con tanto di cortili interni, colonne e mosaici e il piccolo Odeon che sembra voler far immaginare com’erano gli spettacoli nel teatro in pietra.

Fonte: iStock

A pochi chilometri dal centro, immerso nella quiete della natura non va perso assolutamente il santuario di Asclepieion: il culto del dio Asclepio si intrecciava con la scienza, e la medicina trovava casa tra colonne doriche e silenzi solenni. La struttura è divisa su tre livelli ed è una vera e propria immersione nella storia oltre ad offrire una vista unica sulla costa turca.

Se vuoi respirare l’anima più autentica di Kos, allontanati dalla costa e raggiungi l’entroterra. Pýli è un villaggio da fiaba, con casette tradizionali, vecchi forni e ulivi secolari dove il tempo sembra essersi fermato. Sulla collina che lo sovrasta si trovano i resti del castello bizantino, da cui si apre un panorama da togliere il fiato.

E se vuoi scoprire un’altra perla, dirigiti verso sud-ovest: Kefalos, con le sue case bianche, le rovine della basilica di Agios Stefanos e il suo mare cristallino, è la sintesi perfetta tra fascino ellenico e bellezza selvaggia.

Chi cerca un momento di puro relax dovrebbe spingersi verso la costa orientale verso le terme di Embros dove la sorgente termale sgorga direttamente tra le rocce e si mescola con il mare formando una piscina naturale calda tutto l’anno. Chi apprezza le escursioni, invece, potrebbe praticare il trekking verso il monte Dikeo che regala una vista a 360 gradi su tutta l’isola.

Fonte: iStock

Le spiagge più belle dell’isola di Kos

Kos sa farsi ricordare e tra i motivi per cui molti la scelgono per trascorrere le vacanze ci sono proprio le spiagge: da quelle paradisiache servite alle baie più silenziose e selvagge, c’è una soluzione adatta per tutti.

Lambi

La prima spiaggia che merita di essere vista non è lontana da Kos Town. Si tratta di Lambi, un chilometro di sabbia chiara lambita da acque tranquille; è possibile noleggiare ombrelloni e lettini godendosi un momento di puro relax. Viene scelta da famiglie con bambini e gruppi di amici che non vogliono spostarsi troppo dalla città.

Psalidi

A 3 chilometri da Kos Town si trova invece Psalidi, una spiaggia che racconta l’anima più autentica e selvaggia del mare Egeo. Il litorale mixa sabbia e ciottoli alternando taverne, centri sportivi, bar e l’opportunità di praticare sport acquatici quali windsurf e paddleboard. La brezza è costante, il mare trasparente, e tra un tuffo e l’altro puoi rilassarti all’ombra di un gazebo o brindare al tramonto con un ouzo ghiacciato.

Agios Fokas

Agios Fokas è una perla dall’anima unica, si trova a pochi minuti dalla spiaggia precedente e regala un effetto wow con il contrasto tra sabbia scura, mare profondo e turchese, ciottoli bianchi. È il posto giusto per chi cerca una spiaggia tranquilla, attrezzata ma mai caotica, dove leggere un libro con i piedi nell’acqua e il cuore leggero.

Therma

Spostandosi di circa 13 chilometri da Kos Town si raggiunge Therma, una spiaggia unica e rocciosa da cui sgorgano acque termali calde che si mescolano a quelle del mare. Le vasche naturali? Un vero sogno ma attenzione all’odore di zolfo nell’aria che si avverte forte e chiaro e per qualcuno potrebbe essere eccessivo.

Tigaki

Nella zona nord di Kos spicca invece Tigaki, una spiaggia di sabbia bianca che sfuma nelle acque più calme e turchesi. Amatissima dalle famiglie con bambini, ha un’area attrezzata e una libera. Attorno c’è il profilo delle montagne che regalano uno scorcio naturalistico unico.

Mastichari

Mastichari è sabbia bianca, acqua color smeraldo e il suono delle barche che tornano al porto al tramonto. Vicino a un vecchio villaggio di pescatori, questa spiaggia è il posto ideale per chi vuole respirare la Kos più vera. Le taverne servono pesce appena pescato e il ritmo è lento, profondo, vero. Un’oasi per chi sogna una vacanza tranquilla e saporita.

Kardamena

Più a sud, Kardamena è la spiaggia che non dorme mai. Di giorno è relax sulla sabbia dorata, sport acquatici e mare calmo. Di sera si accende tra taverne, bar e locali che rendono il lungomare il cuore pulsante della movida. Se ami la vita, qui la trovi in ogni sfumatura.

Paradise Beach

Nella baia di Kefalos, Paradise Beach è un lungo sogno di sabbia chiara e mare turchese. Lettini, sport d’acqua, ristorantini sul retro della spiaggia: tutto profuma di vacanza perfetta. Intorno, altre piccole gemme come Magic Beach, Camel Beach e persino una zona naturista per chi cerca libertà totale.

Agios Stefanos

Ai piedi di una basilica paleocristiana, questa spiaggia offre una vista unica sull’isolotto di Kastri, sormontato da una piccola chiesetta bianca. Puoi nuotarci fino a lì o camminare con la bassa marea. Ogni scatto qui sembra rubato a una cartolina d’altri tempi.

Cavo Paradiso

All’estremo sud, Cavo Paradiso è per chi ama i luoghi difficili da raggiungere e facili da amare. Isolata, selvaggia, con acque che sembrano dipinte e sabbia dorata che scalda l’anima. Qui non c’è niente… tranne la bellezza.

Kohilari

Ideale per il kite surf, Kohilari è una spiaggia giovane, dinamica, sempre viva. Anche se non sei uno sportivo, le sue onde e la sua atmosfera ti faranno venire voglia di provare. E se preferisci osservare, c’è tutto lo spazio per farlo in pace.