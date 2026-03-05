Dove andare al mare ad aprile: i luoghi segreti dove l’estate arriva prima

L’estate non può aspettare: queste spiagge ad aprile regalano sole, mare turchese e quella sensazione magica di una fuga paradisiaca

Dove andare al mare ad aprile: i luoghi segreti dove l’estate arriva prima
iStock
Puerto Escondido tra le mete per una vacanza al mare ad aprile
Aprile dà ufficialmente il via alle giornate più calde, alla primavera inoltrata e alla voglia di fare il bagno in spiagge da sogno. Se in Italia la temperatura inizia a diventare piacevole ma non ancora per un tuffo, all’estero le cose sono diverse. Ecco le mete migliori dove andare al mare ad aprile e godersi giornate soleggiate, bagni rigeneranti e un’atmosfera rilassante.

Lanzarote, Spagna

Lanzarote è l’isola più particolare delle Canarie, e lo si capisce subito. Il paesaggio vulcanico (quasi lunare in certi punti) contrasta in modo quasi violento con il mare che la circonda, azzurro e limpido. Il Parco Nazionale di Timanfaya è una delle cose più scenografiche che si possano vedere in Europa: lapilli, crateri, colate laviche solidificate nel Seicento. Camminare lì dentro ha qualcosa di irreale.

Le spiagge sono altrettanto particolari. Playa de Papagayo, nel sud dell’isola, è una serie di calette protette da scogliere vulcaniche: sono uno spettacolo. Playa de Famara, a nord, è più ventosa e selvaggia, frequentata soprattutto da surfisti. Ad aprile il mare è intorno ai 20 gradi, ideale per il nuoto prolungato. Il cielo è quasi sempre sereno, le temperature sono gradevoli senza essere soffocanti.

Da non perdere: le cantine della zona di La Geria, dove le viti crescono dentro buche scavate nella lava, protette da muretti a secco. Non perdete nemmeno il Jameos del Agua, caverna vulcanica trasformata in spazio culturale dall’artista César Manrique che è sicuramente uno dei posti più particolari dell’intera Spagna. La temperatura media? Si aggira attorno ai 22 gradi.

Maui, Hawaii

Voglia di un autentico paradiso? Puntate alle Hawaii: Maui vi conquisterà. Un volo intercontinentale, un fuso orario importante, un budget da gestire con attenzione. Però se si sta pensando a una vacanza al mare ad aprile che sia davvero memorabile, l’isola hawaiana ha pochi rivali al mondo. E aprile è uno dei periodi migliori: la stagione delle balene megattere è ancora in corso (fino a maggio circa), il clima è mite, le piogge sono già calate rispetto all’inverno.

Kaanapali Beach, sulla costa ovest, è la spiaggia più famosa: lunga, attrezzata, con un tramonto che giustifica da solo il viaggio. Hookipa Beach è il tempio mondiale del windsurf, sempre spettacolare anche solo da guardare. Per qualcosa di più appartato si va a Hamoa Beach, nel distretto di Hana, raggiungibile percorrendo la mitica Road to Hana, una strada che si snoda tra cascate, foreste pluviali e panorami sull’oceano.

Il mare è a 24 gradi, ci sono tartarughe marine in libertà vicino alla riva in alcune spiagge, e i tramonti sull’oceano Pacifico sono così belli da sembrare finti.

Maui vista panoramica
iStock
La splendida località di Maui

Rodi, Grecia

Rodi è una delle grandi isole greche, e ad aprile ha ancora quella qualità rara che le isole perdono completamente d’estate: la quiete. Il centro storico medievale (uno dei meglio conservati del Mediterraneo, patrimonio Unesco) si esplora a piedi senza essere travolti dai gruppi guidati. Le strade acciottolate, i portali veneziani, la via dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni.

Le spiagge più belle si trovano sulla costa ovest e sud: Faliraki, animata e attrezzata; Tsambika, con una sabbia fine e dorata; Prasonisi, all’estremità meridionale dell’isola, dove i due mari si incontrano e i kitesurfisti si danno convegno. Il mare ad aprile è circa 18 gradi: fresco ma non impossibile, e chi è abituato al Mediterraneo non avrà problemi. La luce ad aprile a Rodi è particolare, radente, quasi dorata anche nelle ore centrali della giornata.

Vale la pena anche un’escursione a Lindos, il villaggio bianco con l’acropoli in cima alla rupe che si specchia nel mare, uno dei panorami più iconici della Grecia. Ad aprile si arriva senza sudare e senza fare la fila per entrare.

Rodi in Grecia
iStock
Rodi e le splendide coste

Isola di Sal, Capo Verde

Sal è una delle isole più piatte e aride di Capo Verde. Santa Maria, al sud dell’isola, è uno di quei posti che crea dipendenza: sabbia bianca finissima, mare turchese, un’atmosfera rilassata che mescola Africa e Portogallo in modo del tutto peculiare. I capoverdiani sono ospitali con una naturalezza che non si trova ovunque.

La morna, la musica malinconica e dolcissima resa celebre da Cesária Évora, si sente ancora nei bar di Santa Maria la sera. Il vento alisei soffia quasi sempre, il che rende l’isola ideale per kitesurf e windsurf, ma tiene anche le temperature nella zona del comfort anche nelle ore più calde. Ad aprile si è fuori dalla stagione delle piogge, il cielo è stabile, il mare è caldo. Piscinas e Kite Beach sono le spiagge più frequentate dai praticanti degli sport acquatici, ma anche chi vuole semplicemente stendersi trova il suo posto.

Rispetto ad altre destinazioni tropicali, Sal è relativamente accessibile: i voli diretti dall’Italia ci sono, i prezzi non sono quelli delle Maldive. Per chi vuole il mare caldo, la sabbia bianca e qualcosa di un po’ diverso dal solito, è una scelta solida.

Agadir, Marocco

Agadir non è Marrakech: non ha la magia caotica della medina, i souk, quella sensazione di essere proiettati in un altro mondo. Ha un’anima più moderna dovuta anche alla recente ricostruzione post terremoto del 1960.

Ad aprile il termometro tocca i 24 gradi di media, con picchi che possono arrivare anche a 27-28 nelle giornate più calde. La spiaggia di Agadir è protetta dalla baia e il vento è meno forte che altrove sulla costa marocchina. Tafedna e Taghazout, a nord di Agadir, sono frequentate dai surfisti di tutto il mondo e hanno un’atmosfera molto più bohémien rispetto alla città principale.

Vale la pena spingersi almeno una volta verso Taroudant, a un’ora nell’entroterra; una città murata che molti chiamano la “piccola Marrakech”, meno turistica e più autentica. E il souq di Agadir stessa è un buon posto per comprare spezie, argan, ceramiche.

Spiaggia di Agadir dall'alto
iStock
Agadir, la località balneare del Marocco

Montego Bay, Giamaica

Montego Bay è la seconda città della Giamaica e il suo principale hub turistico: aeroporto internazionale, hotel di tutti i livelli, una strip di resort che si affaccia su un mare di un turchese inverosimile. Aprile è considerato uno dei mesi migliori per visitarla: la stagione secca è ancora in corso, il caldo è già pieno ma non ancora afoso come a luglio, e i prezzi dei resort all-inclusive sono spesso inferiori rispetto ai mesi di punta invernali.

Doctor’s Cave Beach è la spiaggia più famosa, curata e frequentata, con acque limpidissime e tutti i servizi. Burwood Beach è un po’ più defilata e meno affollata. Per chi vuole esplorare, il Blue Hole, un sistema di piscine naturali nell’entroterra di Ocho Rios, a un’ora di auto, è una delle meraviglie naturali dell’isola. Il mare a 27 gradi è praticamente una vasca da bagno, lo snorkeling attorno alle barriere coralline è tra i migliori dei Caraibi.

La Giamaica non è solo spiagge, però. È Bob Marley, è il reggae che si sente davvero nell’aria, nei bar, nelle strade la sera. È la cucina piccante e intensa, il jerk chicken cotto sulla legna, i rum di canna. È un’isola con una personalità forte, che non lascia indifferenti.

Doctor's Cave Beach a Montego Bay
iStock
Montego Bay e la splendida Doctor’s Cave Beach

Puerto Escondido, Messico

Ultima meta top per una vacanza al mare ad aprile? Puerto Escondido, una chicca in Messico. Il nome vuol dire porto nascosto, e per una volta la geografia non mente. Ex villaggio di pescatori rimasto tale nell’anima, almeno per ora: al mercato Benito Juárez si vende ancora pesce appena sbarcato, peperoncini secchi, cacao, e le cuoche preparano tlayudas con fagioli neri come se il turismo fosse una faccenda di altri.

Le spiagge sono radicalmente diverse tra loro: Zicatela è tre chilometri e mezzo di Pacifico aperto con onde da competizione internazionale bellissima da guardare, pericolosa per nuotare. Carrizalillo, raggiungibile scendendo 167 gradini scavati nella scogliera, è l’opposto: baia raccolta, acqua più calma, buona per chi vuole imparare a surfare o fare snorkeling. A pochi chilometri fuori città c’è anche la Laguna de Manialtepec, dove di notte il fitoplancton illumina l’acqua di blu elettrico; uno di quei fenomeni che sembrano inventati finché non li si vede con i propri occhi.

Puerto Escondido, Messico
iStock
Veduta di Puerto Escondido