Nel Principato di Monaco, seguendo le orme di Grace Kelly

Ancora oggi, passeggiando per Montecarlo, capita di imbattersi nel ricordo della Principessa Grace di Monaco. Qua e là, targhe commemorative, strade – come la centralissima Avenue Princesse Grace -, giardini, teatri e persino l’ospedale e alcuni moderni condomini ricordano il suo breve passaggio in questo minuscolo lembo di terra – è il secondo Paese più piccolo del mondo dopo il Vaticano – dove ha indubbiamente lasciato un segno.

Lei, Grace Kelly, un’attrice americana originaria di Philadelphia, nata qui il 12 novembre del 1929, e che, a meno di trent’anni, era già divenuta Principessa, è la fiaba che tutte le ragazze di quegli anni sognavano. È il simbolo di un sogno divenuto realtà.

Grace, icona di glamour e di eleganza, sposò il Principe Ranieri III nel 1956 (l’anno dopo aver vinto l’Oscar per il film “La ragazza di campagna”), conferendo al Principato di Monaco quell’allure regale e senza tempo che tutt’oggi lo contraddistingue.

Chi è appassionato di vicende “Reali”, a Monaco può divertirsi in un tour che ripercorre i luoghi che celebrano uno dei personaggi più amati della storia (e del gossip).

Innanzitutto c’è il Palais Princier che, dalla rocca, domina tutto il Principato e dove da sempre vivono i Principi (ora ci vive “Monsieur”, Alberto II, succeduto a Ranieri III). Le fotografie ufficiali di Grace con la famiglia venivano scattate quasi tutte in questo sontuoso palazzo che si può visitare, almeno in parte. Il Palais è uno scrigno di tesori che racchiude opere d’arte inestimabili con la sua galleria italiana e gli affreschi del XVI secolo. Bellissimi sono il Salone Louis XV, sui toni del giallo e dell’oro, la Sala del Trono, il Cortile d’Onore e la scalinata del XVII secolo in marmo di Carrara. Ogni giorno, alle 11.55, si svolge ancora oggi il cambio della Guardia dei Carabinieri del Principe: un rituale che ha come scopo quello di offrire fedeltà e dedizione al Principe Sovrano e alla famiglia principesca.

Non lontano da Palazzo c’è un altro luogo iconico della storia d’amore tra Grace e Ranieri: la Cattedrale dell’Immacolata Concezione, dove si è celebrato il matrimonio principesco. Costruita nel 1875, con blocchi di pietra levigata provenienti dalla Turbie, appena sopra Montecarlo, oggi accoglie le loro tombe, posizionate una accanto all’altra.

Grace Kelly era appassionata di rose, tanto che le furono donati due esemplari creati da un botanico francese appositamente per lei: la rosa “Grace de Monaco” nel 1956 e la rosa “Princesse de Monaco” nel 1981.

A questo fiore Grace dedicò un galà di beneficienza, Il ballo della Rosa che si tiene tutt’oggi ogni anno a marzo allo Sporting Club di Monte-Carlo e che riunisce il jet set internazionale, alla presenza di S.A.S Alberto II e Charlène de Monaco. “Le Bal de la Rose” ha lo scopo di raccogliere fondi a favore alla Fondazione Princesse Grace, un’organizzazione no profit che interviene in soccorso alle persone in difficoltà e ai bambini svantaggiati per mezzo di azioni umanitarie e filantropiche.

E proprio alle rose tanto amate da Grace è dedicato il Roseto Princesse Grace che si trova nel quartiere di Fontvieille. Inaugurata nel 1984 dal Principe Ranieri, due anni dopo la scomparsa della Principessa in sua memoria, la Roseraie Princesse Grace con la statua che la raffigura con il suo immancabile chignon, è il luogo perfetto per piacevoli passeggiate perdendosi tra i profumi di 6.000 rose di oltre 315 varietà provenienti da tutto il mondo.