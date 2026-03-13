Ponti di primavera e Pasqua: le mete sicure dove viaggiare per riscoprire la bellezza in tempi incerti

Dove andare per i ponti di primavera 2026? Queste le mete più sicure dove riscoprire la bellezza del viaggio tra borghi, coste atlantiche e città d'arte

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Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Ponti di primavera e Pasqua: le mete sicure dove viaggiare per riscoprire la bellezza in tempi incerti
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L'Algarve è una delle mete più belle e sicure da raggiungere in primavera

Il calendario del 2026 ci regala incastri perfetti: dalla Pasqua ai weekend lunghi del 25 aprile e del primo maggio, le occasioni per staccare la spina non mancano. Con le tensioni geopolitiche attuali non è facile mantenere la serenità, ma qui proveremo a consigliarvi delle mete da raggiungere per alleggerire i pensieri e ricordarci che il viaggio è bellezza e lo scambio tra culture la soluzione migliore a ogni sfida.

Queste le destinazioni sicure da raggiungere per una fuga di 3-4 giorni in Europa durante i ponti di primavera.

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