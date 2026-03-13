Il calendario del 2026 ci regala incastri perfetti: dalla Pasqua ai weekend lunghi del 25 aprile e del primo maggio, le occasioni per staccare la spina non mancano. Con le tensioni geopolitiche attuali non è facile mantenere la serenità, ma qui proveremo a consigliarvi delle mete da raggiungere per alleggerire i pensieri e ricordarci che il viaggio è bellezza e lo scambio tra culture la soluzione migliore a ogni sfida.

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Faro, Portogallo

Spesso considerata solo un punto di transito aeroportuale (sono diversi i voli Ryanair che atterrano qui dall'Italia), Faro è in realtà una destinazione che merita un soggiorno dedicato di 3 o 4 giorni. Il cuore pulsante è la Vila Adentro, la parte più antica racchiusa da mura dove perdersi tra strade acciottolate e piazze profumate di aranci.

Per chi cerca il mare, la lunghissima Praia de Faro regala sabbia dorata e acque limpide, mentre a soli 50 minuti di distanza si possono esplorare le spettacolari grotte marine di Benagil. Grazie alla sua posizione decentrata rispetto ai flussi del turismo di massa dell'Algarve centrale, questa meta permette di alternare sport acquatici, come il surf, a momenti di quiete assoluta nei caffè della marina, garantendo una vacanza di primavera rigenerante e rilassata.

Provenza, Francia

Raggiungibile dall'Italia in poche ore di auto, questa regione è la soluzione ideale per chi preferisce un viaggio senza lo stress degli aeroporti, spostandosi in totale autonomia attraverso il confine ligure. In soli 3 o 4 giorni è possibile immergersi in un paesaggio che alterna spettacolari affacci sul mare a vivaci mercati cittadini. Un itinerario perfetto inizia lungo la Route des Crêtes, tra Cassis e La Ciotat: percorrerla in bicicletta elettrica permette di godersi i panorami sulle scogliere più alte di Francia senza eccessiva fatica.

Il viaggio potrebbe proseguire verso le celebri Calanques, dove sentieri tra rocce calcaree conducono a insenature d'acqua turchese, ideali per una giornata di trekking rigenerante. Per concludere il weekend lungo, una tappa ad Aix-en-Provence è d'obbligo: in primavera il mercato dei fiori trasforma la città in uno spettacolo di fragranze e colori!

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Galway, Irlanda

Raggiungere l’ovest dell’Irlanda per un viaggio anche di pochi giorni è più semplice di quanto sembri. Una volta atterrati a Dublino con un volo diretto dall'Italia, si attraversa l'isola in circa due ore e mezza di auto o bus e si arriva a Galway, perfetta da esplorare in primavera quando le giornate si allungano e la folla estiva è ancora lontana.

Il cuore dell'esperienza è la città, un labirinto di strade colorate e pub storici come il celebre Tigh Neáchtain. Qui la cultura locale pulsa ogni sera tra sessioni di musica tradizionale e una scena gastronomica eccellente che celebra le ostriche della baia e il pescato dell'Atlantico. Dopo aver respirato l'anima bohémienne della città e visitato lo storico Spanish Arch, basta spostarsi di poco per immergersi nel silenzio del Connemara. Tra valli solitarie, laghi color ardesia e torbiere incontaminate, il viaggio diventa una vera ricarica per lo spirito.

Istria, Croazia

L’Istria è una delle mete più belle e sicure da scoprire durante i ponti di primavera. Può essere raggiunta in poche ore di auto dal Nord Italia, mentre per chi parte dal Centro o dal Sud, la soluzione più efficace è volare su Trieste o Venezia e proseguire con un’auto a noleggio.

In 3 o 4 giorni si può scoprire il fascino di Rovigno, con le sue case a picco sul mare, per poi spingersi nell'entroterra verso Montona e Grisignana. Questi borghi medievali, circondati da vigneti e boschi, offrono un rifugio di quiete lontano dalle rotte più battute. Esplorate l’anfiteatro di Pola o spingetevi fino al Parco di Premantura per un trekking primaverile tra calette e tramonti mozzafiato.

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Bilbao, Spagna

In pochi giorni potrete scoprire come Bilbao ha saputo trasformare il suo passato industriale in un esempio di architettura d'avanguardia. Il punto di partenza è il celebre Museo Guggenheim, una struttura di titanio scintillante che ricorda una nave in omaggio alla storia marittima locale, anche se il vero fascino cittadino risiede nel contrasto con il Casco Viejo.

Nel quartiere medievale, tra le vie che si snodano intorno alla Cattedrale di Santiago, la vita pulsa nei bar di Plaza Nueva. Qui il rito dei pintxos, piccole prelibatezze infilzate da uno stecchino, trasforma ogni serata in un'esperienza conviviale. Avendo a disposizione un weekend lungo di 3 o 4 giorni, è consigliabile dedicare il tempo restante a un'escursione nei dintorni: con poco più di un'ora di bus si raggiunge San Sebastián, paradiso culinario affacciato sull'oceano.

Copenhagen, Danimarca

Copenhagen è la meta ideale per chi cerca una città vibrante ed estremamente sicura dove l'architettura storica convive con un’innovazione sostenibile. Perfetta per una fuga di 3 o 4 giorni, la capitale danese è una delle città più facili da visitare perché il centro si gira comodamente a piedi o in bicicletta. Un itinerario primaverile non può che iniziare da Nyhavn, il celebre canale fiancheggiato dalle case colorate del XVII secolo, per poi spostarsi su un battello elettrico e ammirare i monumenti moderni come il Diamante Nero, la spettacolare estensione della Biblioteca Reale.

Oltre ai canali, la città offre i Giardini di Tivoli, dal 1843 tra i parchi divertimento più antichi al mondo, e una gita fuori porta al Louisiana Museum of Art, dove l'arte contemporanea si fonde con una vista mozzafiato sullo stretto che separa la Danimarca dalla Svezia.

Lanzarote, Isole Canarie

Infine, se la vostra priorità è anticipare l'estate, Lanzarote è la meta giusta da raggiungere. Grazie ai numerosi voli diretti dall’Italia, potrete organizzare un viaggio che vi permetterà di esplorare l'intero perimetro dell'isola. Partendo dal Parco Nazionale del Timanfaya, dove la terra brucia ancora sotto i piedi, fino alle grotte vulcaniche modellate dall'artista César Manrique. Per quanto riguarda le spiagge, a sud trovate le calette di Papagayo, che incantano con sabbia dorata e acque calme color smeraldo, ideali per il relax. Se invece cercate spazi selvaggi, raggiungete la Famara, una lunghissima distesa battuta dal vento, perfetta per camminate solitarie ammirando le imponenti scogliere che si tuffano nell'oceano.