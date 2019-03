Naarden, la città fortezza olandese che sembra una stella

editato in: da

Dall’anno Mille a oggi, Naarden ha mantenuto intatto tutto il suo fascino. E, immersa nella natura dell’Olanda settentrionale, attira turisti da ogni dove con la sua forma a stella.

Naarden è una piccola cittadina d’Olanda, a soli 20 km da Amsterdam, circondata dal verde della regione del Gooi and Vecht. Divenuta celebre per la sua forma a dir poco particolare, a stella, attira turisti da ogni dove, unitamente con il gran fascino della natura circostante. Tutto ciò la rende una delle mete principali per chi intende esplorare il nord del Paese.

È una città fortezza che vanta una lunga storia, Naarden, con documentazioni che ne accertano l’esistenza già nell’anno Mille. Distrutta da un’alluvione, venne ricostruita nel 1350 per poi restare nello stesso esatto sito fino a oggi. Il processo di fortificazione ebbe inizio dopo l’invasione del 1572 a opera degli spagnoli, al fine di punire l’Olanda per la sua ribellione. Il tutto richiese molto tempo e fu completato più di un secolo dopo, nel 1685. Il risultato? Una pianta a stella, che ancora oggi sa ammaliare per la sua creatività.

Visitare Naarden vuol dire perdersi trsa le sue strade, immergersi in un’atmosfera dal sapore antico. È possibile seguire la cinta muraria, apprezzando le diverse fortificazioni realizzate in un tempo ormai lontanissimo, per poi cimentarsi nell’esplorazione approfondita del centro abitato, caratterizzato da case in stile settecentesco.

Svariate le attrazioni presenti, come la Grande Chiesa, tra i monumenti di spicco della città. Stile quattrocentesco per una struttura dal grande valore storico, con soffitti in legno e una torre alta ben 45 metri, con splendida vista sulla città. Per scoprire la storia della città si potrà far tappa presso il Netherlands Fortress Museum, dove di assiste alla dimostrazione dell’uso di un vero e proprio cannone.

A dominare nei dintorni della città è la natura, con uno splendido lago conservato perfettamente, visitabile con delle escursioni in barca. Gli amanti del trekking possono facilmente innamorarsi dell’area circostante, cimentandosi in escursioni a piedi o in bicicletta. Per una pedalata immersi nel verde vi è uno specifico reticolato, godendo della flora variegata in totale sicurezza.

Facile visitare Naarden partendo da Amsterdam, approdando in città in 20 minuti circa via treno, scendendo alla stazione Naarden-Bussum. Qualora si fosse costretti a scendere a Muiden o Weesp, si potrà prendere il bus (linea 110) per poi ritrovarsi nella città fortificata a forma di stella. Per i più sportivi invece sarà possibile percorrere il tratto da Amsterdam a Naarden in bicicletta in circa un’ora e mezza.